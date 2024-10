Cines

AVENTURAS CANINAS

Animación. Dir: Visiliy Rovernskiy. ATP

Showcase. Cas 12.10*, 14.05 hs (*solo sáb y dom)

BEETLEJUICE 2

Con Michael Keaton, Jenna Ortega. Dir: Tim Burton. SAM 13 años

Showcase. Cas: 12.05*,14.30, 22.20 hs (*solo sáb y dom)

BERNADETTE, LA MUJER DEL PRESIDENTE

Con Catherine Deneuve, Michel Vuillermoz. Dir: Léa Domenach. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.20, 17.30, 19.40 hs

DALIA Y EL LIBRO ROJO

Animación. Dir: David Bisbano. ATP

Cinépolis. 14.45*, 17.15 hs (*solo sáb y dom)

Showcase. Cas: 14.15 hs

EL APOCALIPSIS DE SAN JUAN

Documental. Dir: Patricio Dondo, Simón Delacre. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 20.20 hs

Hoyts. Cas: 16.30 hs

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 hs

EL APRENDIZ

Con Sebastian Stan, jeremy Strong. Dir: Ali Abbasi. SAM 16 años

Cines del Centro: Sub: 17.30, 20.00 hs

Cinépolis. Cas 17.20, 22.40 hs

Hoyts. Cas: 14.00*, 19.15 hs (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Sub: 18.40 hs

Showcase. Sub: 14.35, 19.45, 22.30 hs

EL JOCKEY

Con Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho. Dir: Luis Ortega. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Cas: 17.40, 20.00 hs

Showcase. Cas: 16.55, 21.55 hs.

GLADIADOR (2000)

Con Rusell Crowe, Joaquin Phoenix. Dir: Ridley Scott. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 21.30 hs (excepto sáb y mié)

Hoyts. Sub: 22.00 hs

GUASÓN 2: FOLIE A DEUX

Con Joaquin Phoenix, Lady Gaga. Dir: Todd Phillips. SAM 16 años

Hoyts. Cas: 22.35 hs

Nuevo Monumental. Cas: 18.50, 21.45 hs

Showcase. Cas: 16.05, 19.05, 22.05 hs; Sub: 16.25, 19.25, 22.25 hs

LA LEYENDA DEL DRAGÓN

Animación. Dir: Jianping Li, Salvador Simó. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.30 hs

Cinépolis. Cas: 14.30*, 16.50 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas 15.00, 17.15 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.30 hs

Showcase. Cas 13.55, 16.00, 18.10 hs

LA SUSTANCIA

Con Demi Moore, Margaret Qualley. Dir: Coralie Fargeat. SAM 16 c/Res

Hoyts. Cas: 22.00*, 22.15** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Showcase. Sub: 16.35, 19.30, 22.30 hs

LO QUE QUISIMOS SER

Con Eleonora Wexler, Luis Rubio. Dir: Alejandro Agresti. ATP

Showcase. Cas: 14.05, 20.15 hs

POLTERGEIST

Con Craig T. Nelson, JoBeth Williams. Dir: Tobe Hooper. SAM 13 años c/Res

Cinépolis. Sub: 22.30 hs (jue y lun)

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.10, 18.20, 20.30** hs (*solo sáb y dom) (**desde vie)

Hoyts. 3D Cas: 17.35 hs; 2D Cas: 14.00*, 15.10, 16.30, 20.00 hs (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 15.00, 16.20, 17.20, 19.00 hs

Showcase. Cas: 12.15*, 14.10, 14.45, 17.00, 17.20, 19.35, 22.00 hs (*solo sáb y dom)

SONRÍE 2

Con Naomi Scott, Sossie Bacon. Dir: Parker Finn. SAM 16 años c/Res

Cinépolis. 21.45*, 22.40 hs (*solo sáb)

Hoyts. Cas: 14.20*, 16.00, 19.00, 21.50**, 22.50* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 19.35, 22.15 hs

Showcase. Cas: 14.00*, 16.45, 19.30, 22.15 hs Sub: 14.20, 17.05, 19.50**, 22.40 hs (*no se emite dom) (**no se emite jue)

SUPER/MAN

Documental. Dir: Ian Bonhöte, Peter Ettedgui. SAM 13 años

Cinépolis. Sub: 19.15 hs

Hoyts. Sub: 19.35 hs

Showcase. Sub: 19.10 hs

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE

Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor. Dir: Kelly Marcel. SAM 13 años

Cines del Centro Cas: 15.10, 17.40 hs; Sub: 20.10 hs

Cinépolis. 4D.3D Cas: 15.00*, 17.30, 20.00, 22.30 hs; 3D Cas: 14.00*, 16.30, 19.15, 22.00 hs; 2D Cas: 14.30*, 17.00, 18.00, 19.45, 22.15, 23.00 hs; 2D Sub: 20.30 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs; DBOX.2D Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs; 3D Cas: 15.30, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 23.00 hs; 2D Cas: 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 22.30 hs

Nuevo Monumental. 3D Cas: 19.00 hs; 2D Cas: 14.50, 16.30, 17.20, 19.45, 21.20, 22.10 hs; 2D Sub: 21.10 hs

Showcase. 3D Cas: 12.40*, 15.00, 17.30, 20.00, 22.35 hs; 2D Cas: 12.00*, 14.20, 16.00, 16.50, 18.30, 19.20, 21.00, 21.50 hs; 2D Sub: 12.20*, 14.00, 14.40, 16.30, 17.10, 19.00, 19.40, 21.30, 22.10 hs (*solo sáb y dom)

Música

ANFITEATRO HUMBERTO DE NITO

Belgrano 200 bis

La Delio Valdéz. Sáb 2 de nov, a las 21 hs

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Gonzalo Villarino. Mañana, a las 20.30 hs

BIOCERES ARENA

Córdoba 3475

Groovin' Bohemia. Vie 8 nov, a las 22 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Mamma Mia. Jue 7, vie 8, sáb 9, dom 10 de nov, a las 20.30 hs

C. C. ATLAS

Mitre 645

Mathias Rodríguez presenta Con los ojos Abiertos. Jue, a las 21 hs

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Cavalleria Rusticana. Ópera célebre de Pietro Mascagni. Dir. musical: Marcelo Ayub. Dir. escénica: Sebastián Núñez. Jue 31 y sáb 2 de nov, a las 20 hs.

Furia Barroca II. Entre mimesis y burlas. Presentación del Ensamble Fulmini, Mañana, a las 20.30 hs.

Intenors. Clásicos de la lírica, boleros y pop. Vie 8 nov, a las 20 hs

Los Salieris de Charly. Sáb 9 de nov, a las 21.30 hs

EX SOCIEDAD RURAL

Bv. 27 de Febrero y Caesar

María Becerra. Dom 17 nov, a las 21 hs

Wos. Sáb 23 de nov, a las 21 hs

METROPOLITANO

Junín 501

Diego Torres. Jue 7 nov, a las 21 hs

Tan Biónica. Vie 1, sáb 2 y dom 3 de nov, a las 21 hs

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2808

Raly Barrionuevo. Sáb 9 de nov, a las 21 hs

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

El lado C de Diego Capusotto. Sáb 9 de nov, a las 21.30 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Lo Lumvrise. El trío rosarino presenta Bolas de Plata. Sáb 2 nov, 23 hs.

Pequeños grandes momentos. historia que nace de una columna digital de ayuda para quienes necesitan algún tipo de apoyo emocional. Dir. Dalia Elnecavé. Sáb 2 de nov, a las 21 hs

C. C. ROBERTO FONTANARROSA

San Martín 1080

Me hackearon el cerebro. Fabri Ballarini y una historia basada en evidencias científicas. Internet, las redes sociales, el móvil y cientos de pantallas. La tecnología cambió la forma de pensar, sentir y hasta de percibir al mundo. Sáb 9 de nov, a las 21 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310

100 veces. Obra de danza contemporánea que indaga sobre el transcurrir de los cuerpos a través del tiempo y del espacio, desde su gestación hasta su desintegración. Jue 21 de nov, a las 21 hs

La fragilidad de la memoria. A finales de los 80, Pini y Aguja juegan su infancia en la vereda. Los años empujan y los días en el barrio pierden su inocencia. Dos seres en su viaje de crecer, buscando sueños y raíces que llevan siempre a otra parte. Mié 13 de nov, a las 20.30 hs.

Las especies nativas. Obra de teatro independiente que reflexiona sobre la situación de nuestros humedales. Jue, a las 21 hs

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624

Fe ciega. En una concesionaria familiar, tres sujetos tratan de superar el abandono de su vendedor estrella y recurren a una serie de embrujos y conexiones estrambóticas. Dir: Francisco Fissolo. Vie de oct, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

La última sesión de Freud. La obra se centra en el legendario psicoanalista que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa para discutir sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida. Dir: Daniel Veronese. Sáb 2 de nov, a las 20 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950

La Sal. Dos hermanas se reúnen después de muchos años en un departamento que las alojó de pequeñas durante sus vacaciones, en Santa Clara del Mar. ¿El motivo del encuentro? La cremación de su padre Dir: Luciana Di Pietro. Sab 2, 9, 23 y 30 de nov, a las 21 hs

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148.

Ensayo Vania. Una fallida representación sobre la felicidad. Dir: Pablo Fossa. Los jue de oct, a las 20.30 hs.

LA TORNERÍA ESPACIO CULTURAL

Amsterdam 1113

Grupo Paradoja Teatral presenta las obras Salida al diablo y El sueño del bailarín. Sáb 2 de nov, a las 21.30 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Ezequiel Campa. Sáb 2 nov, a las 20 hs