El apoderado de la lista Primero La Patria del Partido Justicialista, conducida por Cristina Kirchner, Gustavo Arrieta, explicó por la 750 cuáles las tres claves para entender qué sucede con las irregularidades en las listas para las elecciones internas del partido, que podrían terminar por anular todo el proceso.



En primer lugar, Arrieta afirmó que para entender el conflicto hay que poner el foco sobre los avales, que deben llegar a cubrir el 2 por ciento del padrón partidario. Aclaró que la lista que conduce Cristina ya presentó 106.000 avales, de los cuales 96.800 fueron tomados como válidos, la de Quinetela rozó la mitad del total.

La lista “Federales, un grito de corazón”, que encabeza el riojano, presentó - según explicó Arrieta -, un total de 70.531 avales, de los cuales solo 48.500 fueron tomados como válidos. Esto marca que le faltan 13.000 para llegar al mínimo que le pide la Junta Electoral a ese piso del 2 por ciento.



Pero, en segundo lugar, afirmó, hay un problema en la formación de las listas y no solo en los avales. “En la presentación de la primera lista había seis componentes que no eran afiliados. La mesa directiva no cumplía con el cupo de género. La rama gremial solo tenía siete consejeros y la rama juvenil solo tenía dos”, afirmó.

Para Arrieta hay más cosas a considerar: “Las listas federales no tenían la representación mínima en Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Formosa y Santiago del Estero”.

La junta electoral advirtió a Quintela de estas cuestiones, y lo llamó a una segunda presentación de las listas, donde se mantuvieron los problemas, y luego, a una tercera presentación, donde cambiaron parcialmente, pero no quedaron completamente resueltas.

Como tercer elemento, Arrieta puso al tiempo y abrió una pregunta: por qué, pese a tener el cronograma electoral desde hace ocho meses, se presentan tantas irregularidades cuando la fecha para definir el futuro del partido en las urnas apremia.

Sobre el tema, se respondió: “Acá hay una cuestión que es clara: nosotros hemos demostrado siempre la intención de participar. Les pedimos que subsanen las listas, pero parece que no quieren competir. Transitaron toda una semana diciendo que los tiempos no estaban dados”.

Y denunció: “Si uno no pensara del todo bien, podría creer que quieren resolver la elección a través de una decisión judicial y no mediante el voto de los afiliados. Pero estamos tranquilos de que hemos cumplido todos los pasos necesarios para llevar adelante el proceso electoral”.