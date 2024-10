Central acumula problemas en el último tramo de Liga Profesional. A los flojos rendimientos, el técnico Matías Lequi suma que deberá prescindir para el jueves de Facundo Mallo, Carlos Quintana y Jaminton Campaz. El canaya recibirá a Barracas Central, el último de la tabla con solo dos victorias en el campeonato.

Lequi tiene la urgencia de espantar la decepción generalizada en Arroyito por el presente del equipo y pasado mañana a las 21.15 recibirá a Barracas Central por la 20º fecha de Liga Profesional. Si no gana se profundizará la crisis en los canayas y el técnico no se quedará con crédito para sostenerse al frente del plantel el año que viene. Pero tres titulares no formarán parte del equipo.

Es que ante Instituto, el pasado sábado, Mallo llegó a su quinta amonestación, al igual que Quintana. Los zagueros centrales titulares no podrán jugar y el entrenador define hoy los ingresos de Miguel Barbieri y Juan Giménez. En esta posición el entrenador también podría incluir a Mauricio Martínez, incluso a pesar de que el volante no jugó los últimos cuatro partidos y perdió consideración en las opciones de Lequi.

En la ofensiva está el problema de una nueva lesión de Campaz. El colombiano acusó una dolencia muscular el sábado y no jugó el segundo tiempo ante Instituto. Si juega pasado mañana correrá riesgo de no terminar el partido, que se agrave su lesión y se pierda más de un juego. Por eso Lequi está resuelto a prescindir del colombiano para el jueves y así disponer de su regreso el próximo lunes, cuando el equipo deba visitar a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El reemplazo de Campaz abre más posibilidades, porque de acuerdo a la elección se decide también el puesto en cancha de Ignacio Malcorra. El chico Gaspar Duarte es el jugador que más le gusta a Lequi cada vez que debe buscar un reemplazo. Corre con ventaja, aunque pelea con Lautaro Giaccone, quien ha tenido oportunidades en los últimos partidos. Más relegado aparece Maximiliano Lovera, de muy malas actuaciones cada que Lequi le hizo lugar entre los titulares. Augusto Solari, por último, es el otro volante que puede aparecer como alternativa ante la ausencia de Campaz.

Lequi hace fútbol esta mañana en Arroyo Seco y allí mostará las intenciones para definir la formación que se presenta el jueves en el Gigante.