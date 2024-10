El titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, dio a conocer ante el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, un relevamiento sobre la situación de las y los trabajadores formales en la provincia.

Guerrero fue acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, con quien también analizaron el contexto nacional y provincial del sector. Si bien coincidieron en que “se transitan tiempos difíciles”, aseguraron que el comercio sigue apostando a la generación de nuevos puestos de trabajo, y a la formalidad del empleo.

En este sentido, Guerrero informó que en septiembre de 2023 el registro de empleados y empleadas formales fue de 11.473, cifra que un año después, en septiembre de 2024, llegó a 12.400, es decir que en un año se registraron 657 trabajadores. Tanto la Cámara de Comercio como el Sindicato afirmaron que el sector sigue apostando a crear más oferta de trabajo, más allá de la recesión a nivel nacional.

Gustavo Herrera respaldó el relevamiento realizado por el Sindicato de Comercio y dijo que no solamente se relevó a trabajadores de comercio, sino que también se incluyó a los trabajos formales relacionados con la minería y la gastronomía. “Son datos reales, pero que realmente preocupan”, dijo a Salta/12 refiriéndose al gran porcentaje de informalidad laboral que aún predomina en la provincia.

Herrera sostuvo que resulta “más difícil controlar la informalidad, pero seguramente está por arriba de la mitad”, es decir, un estimado de al menos un 60% de empleados y empleadas que se encuentran en la informalidad en distintos rubros. “Las relaciones entre formalidad e informalidad dan un valor así: 40 de los formales y 60 de los informales en general”, precisó el presidente de la Cámara.

Herrera insistió en que la única opción que puede garantizar la estabilidad del trabajador es la formalidad. Dijo que por eso “son importantes estas reuniones”, en referencia al encuentro con el ministro Villada, puesto que el objetivo siempre es “ver cómo hacemos entre todos para para que haya más formalidad y para que la relación entre el costo de la mercancía que vendemos, no parezca que es exorbitante con respecto a los que no están formales. El 50% del valor de nuestros productos es un impuesto”, cuestionó.

En ese sentido, expresó que se tiene que trabajar colectivamente para que se puedan cumplir con las normas laborales, tanto para que el empleado se sienta protegido, como para que “el comerciante pueda pagar los sueldos que hay que pagar”.

Con respecto a las empresas registradas, el representante de la Cámara informó que hubo una merma de septiembre de 2023 a igual mes de 2024: en es lapso el número de firmas registradas cayó de 1995 a 1985.

Por otro lado, Herrera indicó que se está contribuyendo a la digitalización de los comercios, sumando herramientas seguras y ágiles para los consumidores en el momento de realizar las compras.

Horario corrido

Gustavo Herrera también se refirió a la aplicación del horario de corrido en la provincia, que ya se aplica en algunos comercios, aunque Herrera aclaró que no es obligatoria y queda a decisión de los comerciantes. Esta posibilidad resurgió ante el reciente aumento en el boleto de colectivo interurbano, que pasó a costar $890, ante la falta de subsidio de la Nación, y que impacta muy fuertemente en la economía de empleados y empleadas que realizan doble turno, con lo cual deben afrontar cuatro boletos diarios.

Por tal razón, el ministro Villada se comprometió a generar un encuentro con autoridades de la empresa prestataria SAETA, con el objeto de analizar opciones que beneficien a este sector, entre las que se encuentra, algún tipo de descuento ante la compra de boletos en volumen.

El representante de la Cámara dijo que el aumento afecta principalmente a los comercios pequeños, dado que un supermercado tiene la alternativa de hacer horario corrido, ejemplificó. “Otra es la realidad de los comercios pequeños, que no tienen la posibilidad de hacer corrido porque no le alcanza la venta”, cuestionó, poniendo el foco en que es el empleado a quien se le complica tener que pagar cuatro pasajes diarios y “Ven que se achica el sueldo que ganan con el pago del colectivo”. Herrera sostuvo que una alternativa es que se les pueda brindar un boleto a un precio un poco menor al común.

Si bien en la provincia no es habitual el horario corrido, el representante de la Cámara consideró que con el tiempo el comercio va a optar por esta posibilidad. Aunque advirtió que “no debe ser una imposición, sino tiene que ser una solución para que todos podamos estar bien: para que el comerciante pueda vender y para que los empleados tengan la satisfacción de no gastar plata en el boleto por cuatro”.

Baja en las ventas

Por otro lado, Gustavo Herrera contó que en la provincia hay una baja en las ventas de entre el 30% y el 40% para todos los rubros. “No ha quedado nadie fuera de este número y estamos esperando el repunte de acuerdo a la posibilidad de que se pueda acceder a créditos”, expresó. “Cuando la inflación venía en aumento, realmente nadie quería perder y todo el mundo ponía un precio que a veces no era el real, pero ahora hay que lograr tener un precio relativo adecuado y si no, no se vende, porque esa es la otra realidad”, manifestó.

Herrera adelantó que pronto se reunirán con las autoridades de la Secretaría de Trabajo de la provincia para hablar sobre los controles en el sector. Subrayó que estos controles deben ser más efectivos y deben permitir mejorar el trabajo formal, porque “no solamente sirve para el empleado, sino sirve para la salud, para la educación, para la seguridad, porque de ahí salen los impuestos que se distribuyen” a la sociedad, sostuvo. “Un empleado formal tiene vacaciones, tiene aguinaldo, tiene una serie de beneficios que un informal no tiene”, agregó.

En relación a los anuncios del gobierno nacional sobre el cierre de la AFIP para crear un organismo más chico, Herrera dijo que aún “no hay claridad” sobre lo que se hará efectivamente. Aun así, afirmó que toda acción gubernamental debería ayudar y no perjudicar a las y los trabajadores, es decir, que "todas las medidas deben ser tendientes a ayudar a que el comercio se mantenga abierto y que haya más gente”.

También contó que buscan implementar un proyecto en la provincia para la creación de centros comerciales abiertos en los barrios, por lo que consideran importante seguir articulando con el gobierno provincial y la Municipalidad de Salta.