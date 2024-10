El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1, con competencia electoral, a cargo de María Servini tiene en sus manos desde ayer el pedido de Quintela para que la junta electoral del PJ acepte su lista y se pueda presentar en las elecciones frente a la de Cristina Fernández de Kirchner el 17 de noviembre, más allá de que no contaría con los avales necesarios para hacerlo. En 24 horas ella debería dar una respuesta. Desde el entorno del gobernador, en tanto, dicen que, si la jueza rechaza el reclamo, irían a la Corte Suprema de Justicia, aunque aclaran que "no tendría por qué rechazarlo". Sobre la visita de Jorge Yoma, el apoderado de la lista Federales a la Casa Rosada el lunes, y la respuesta que provocó desde el entorno de CFK, donde dicen que Quintela es rehén del gobierno y que la Casa Rosada lo sponsorea, él salió a defenderse y decir que "lo del Gobierno fue una picardía, una cama en la que caímos". Y agregó que Milei lo "involucró aunque no tengo nada que ver".

Desde la lista "Primero la Patria", que lidera CFK, la apoderada y senadora Anabel Fernández Sagasti salió a decir que es "una pena" que la lista de Quintela decidiera judicializar las elecciones y más tratándose de una denuncia que viene "de los propios compañeros del partido justicialista". "Es más obvio que nunca lo que querían hacer con el PJ: ponerlo a negociación por lo que pasa en La Rioja", disparó sin reparos en el contexto de la visita que Yoma --que además de apoderado de la lista es abogado del gobierno riojano-- hizo el lunes al jefe de gabinete, Guillermo Francos en Casa de Gobierno.

Sagasti recordó que cuando CFK decidió aceptar la postulación a presidir el PJ a nivel nacional, empezaron negociaciones porque Quintela venía diciendo que también quería ocupar ese puesto. "Se hicieron negociaciones. Todos sabemos que Cristina llamó a Quintela para hacer una lista de unidad y él no le devolvió el llamado, hasta que llegamos a la presentación de listas del 19 de octubre”, opinó. Luego, indicó que “lo que sucedió es que la presentación de la lista de Quintela fue muy defectuosa, muy floja de papeles, no tenían candidatos, no tenían los avales suficientes".

Yoma, lejos de bajar la espuma, salió a confrontar de manera directa con la expresidenta, "si está tan segura de ganar, ¿por qué no compite?", espetó. En sus redes sociales también escribió: "A nuestra respetada ex Presidenta; referente política e intelectual de la mayoría del Pueblo Peronista, pretenden reducirla a 'puntera' de una facción minoritaria del conurbano bonaerense". Por último, publicó un video del día de la presentación de avales con un texto que decía: "Así presentamos los 72.000 avales de compañeros afiliados peronistas en todo el país. El problema es que en el Partido Justicialista quedaron bajo custodia de Pepita la Pistolera".

Esa es la línea argumental de la lista Federales. Dicen que les robaron los avales. El gobernador riojano denunció "parcialidad absoluta" de la junta electoral del PJ Nacional a la que acusó de "kirchnerista". Lo cierto es que de los 70 mil avales presentados por Federales, solo 60 mil habían sido registrados en las planillas y 12 mil de ellos fueron considerados "inválidos". Es decir, no alcanzaron el piso mínimo reglamentario del dos por ciento del padrón para poder competir.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue otra de las que salió a la carga. El martes por la tarde posteó en sus redes un texto denominado "Nueva versión de 'TODO TIENE QUE VER CON TODO' CFK dixit", en el que denunció que "los machirulos arrastrados del poder hacen juego entre ellos". Pidió que Yoma explique "a qué fue a Casa Rosada y cuente qué charló con Guillermo Francos", y también que expliquen el RT del presidente Milei que, para ella, "es demostrativo de la conveniencia/connivencia de la candidatura de Quintela en un peronismo que tiene que ordenarse y enderezarse, no someterse".

Mendoza citó un video de Perón en el que habla del apotegma que consigna que "para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista", y puso: "Mientras a un candidato lo retuitea Milei, a la que quiere el pueblo peronista está por condenarla, para proscribirla nuevamente, la mafia de Comodoro Py, lo que es otra prueba de cuál es el peronismo al que el poder real le teme. Deberían estar defendiendo a Cristina, al Peronismo y al país de eso". Por último, denunció a Yoma de ser "embajador de Mauricio Macri".

El exministro de Interior y senador, Eduardo "Wado" de Pedro, se sumó a la discusión y compartió un video en el que habla sobre la condena a los genocidas que se logró durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo acompañó de un texto que dice: "Cada vez es más clara la maniobra del gobierno para meterse en la interna del peronismo. Le pido de corazón a los compañeros con los que militamos durante más de 20 años que estemos juntos y que acompañemos a Cristina".

Cristina, mientras los misiles iban de una tribu a la otra sin descanso, este martes hizo dos posteos: uno sobre el aniversario número 15 de la creación de la AUH y otro con una foto del encuentro que mantuvo en su oficina del Instituto Patria con el Embajador de Brasil Julio Glinternick Bitelli.