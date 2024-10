Tras el trágico derrumbe de dos edificios de este martes en la ciudad balnearia de Villa Gesell y el intenso operativo de rescate de siete de víctimas desaparecidas confirmadas entre los escombros, el equipo de bomberos afirmó que una de sus máquinas detectó una "señal" que podría indicar la presencia de una persona atrapada.

Durante el operativo que se desplegó esta madrugada de miércoles, el jefe de Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, Hugo Píriz, aseguró a una señal televisiva que están buscando a una persona que se encontraría 9 metros bajo los escombros.

"La maquina marca que hay como una persona, pero no estamos seguros al 100 por ciento si es una persona. Es un sistema que marca un pulso en el mismo lugar que los perros detectaron algo. Es donde más escombros hay", remarcó.

Desde que aconteció la tragedia, fuentes oficiales reportaron un muerto y una persona rescatada. La enorme cantidad de escombros dificulta la tarea de los bomberos, agentes de la Policía Federal y equipos especializados en rescates a Villa Gesell. Según estimaciones, el número de víctimas atrapadas sería de siete,s según confirmó la justicia este miércoles.

Durante toda la madrugada el personal abocado al operativo continuó con los trabajos de remoción de la estructura del hotel, así como también de lograr el contacto con alguno de los atrapados. Para poder llevar a cabo las tareas durante la noche, se instalaron torres de iluminación y las grúas actuaron con la idea de sacar los escombros más pesados y así facilitar el trabajo de los rescatistas.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Social provincial y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viajaron este miércoles a la ciudad costera para seguir de cerca el operativo y supervisar el trabajo de bomberos y rescatistas en la zona de desastre.

En este sentido, Alonso brindó en una conferencia de prensa novedades de la investigación y cómo están llevando adelante el método de búsqueda.

"La fiscal a cargo de la investigación, Verónica Zamboni, nos informó que el juez de garantía avaló la detención de las cuatro personas, y la carátula es homicidio por estrago culposo", indicó.

"Estamos avanzando en la investigación con las diferentes personas, arquitectos responsables de la gestión anterior del edificio como la actual. De todos modos, estamos en una fase preliminar de la investigación. La fiscal avanzará en las declaraciones indagatorias y testimoniales", agregó.

En cuanto a los trabajos de búsqueda y rescate, informó que por estas horas trabajan con ingenieros especializados que basan la búsqueda a raíz de las tareas preliminares de los perros, que olfatean y marcan sitios particulares, y los zonares y sondas. "Fue clave tener la grúa pluma, que lo que hace es izar escombros que pesan aproximadamente 1500 kilos. En función de todo eso, el ingeniero define qué elemento de hormigón tenemos que levantar, ya que lo más importante es que no colapse lo que está derrumbada. Cada vez que sacamos una viga o una columna se documenta. Los escombros son remitidos a un lugar para hacerles una pericia", explicó.

Y sumó: "Removimos más de cinco metros acumulados de escombro. A la tarde va a venir una grúa más grande que nos va a permitir extendernos más lejos en la captura de escombros. Tenemos confirmadas por la Justicia siete identidades desaparecidas. Los familiares de esas personas están en contacto con nosotros".

Alonso destacó que no se irán de Villa Gesell hasta tanto "no saquemos la última piedra de hormigón armado y no encontremos a todas las personas que estamos buscando".

"Eso lleva tiempo. El trabajo se planifica cada dos horas. Los bomberos evalúan el estado de la estructura para que no colapse más. Cada dos o tres horas se hace la revisión con los perros y los equipos técnicos", destacó.

Por otro lado, contó que el gobernador Axel Kicillof "agradeció a cada uno de los bomberos involucrados y al ministerio de Seguridad de la Nación por el fuerte apoyo que nos están dando con el equipo técnico profesional más importante que tiene la Argentina, junto con los nuestros".

"Estamos viendo una vocación única de trabajo más allá cualquier diferencia política. Estamos todos trabajando juntos con un método muy profesional. Agradezco a la ministra de Seguridad que nos llamó en reiteradas oportunidades para ver qué necesitamos y cómo nos pueden ayudar", concluyó