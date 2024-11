El libro que acaba de publicar Sabina Frederic es inusual por más de un motivo. Comenzando por el títuo: Lo que el progresismo no ve (cuando aborda la seguridad) es lo que anuncia que desarrollará esta antropóloga que, parada en ese progresismo, dirigió la cartera nacional de esa área, la de Seguridad, entre 2019 y 2021. Es sumamente inusual que de despliegue, en un ensayo teórico pero en el que se destaca una voluntad de divulgación, un análisis del propio y reciente hacer. Que ese análisis incluya cuestiones políticas sensibles como -ya desde el arranque del texto, como para que quede claro de qué va la cosa- la verdadera guerra interna que desplegó su expar bonaerense, Sergio Berni. Que abra la puerta a un detallado detrás de escena de la gestión de gobierno, que abarca también su paso por la cartera de Defensa en tiempos de Nilda Garré, entre 2009 y 2011. Y, por último, que lo haga desde las herramientas de su disciplina, la antropología social. Bienvenido por todos esos motivos, la presentación del libro que publicó Siglo XXI reunió el miércoles en un bar de Palermo a una buena cantidad de funcionarios del gobierno de Alberto y Cristina Fernández y referentes de las áreas de seguridad y derechos humanos.

Acompañando a la autora y exfuncionaria (y actual profesora titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del Conicet) estuvieron el investigador Gabriel Kessler, la referente de la Correpi María del Carmen Verdú y el periodista Fernando Soriano. Y entre el público, Santiago Cafiero, Cristina Caamaño, Alejandro Grimson, Victoria Donda, ex funcionarios de Seguridad como Eduardo Villalba, Gabriel Fucs y Mariana Galvani, el ex subjefe de la Policía Federal, Osvaldo Mato, entre otros.





Delivery de policías

En la presentación, como en el libro, Frederic abrió su crítica al "policiamiento": el despliegue -o el pedido constante por parte de los intendentes y gobernadores, del cual proporciona abundantes ejemplos en el libro- de más fuerzas policiales como única y principal política de seguridad. Las definiciones de quien integró un gobierno que también abrazó esta lógica, quedaron resonando: "Más policía en la calle es más población segregada, detenida y presa, y finalmente, más muertos", aseguró la exministra.

También su definición del libro como "un intento por entender a personajes como Berni, y su sucesora Bullrich". "Hay algo de época que llama a esos personajes, con toda su espectacularidad; el problema no son ellos, es la época que los llama", expresó. Dice en el libro: "Sergio Berni, Patricia Bullrich y Aníbal Fernández formaban una serie, sin importar el partido político gobernante, dado que los indicadores de inseguridad no constituían una herramienta de evaluación de su gestión. La performance de las figuras parecía bastar", y define este término ligado a dramatización audiencias, puesta en escena, seducción, ilusión y engaño. En ese línea advirtió cómo "la motivación político electoral se cruza muy mal con las políticas de largo plazo" en su área (y en otras también, podría agregarse).

Más puntos del libro y de la charla: El "delivery de gendarmes" como política proclamada y reclamada (y el crecimiento de la Gendarmería, una creación de Néstor Kirchner, un tema que aborda en su libro anterior, La Gendarmería desde adentro). La urgente necesidad de un cambio radical con respecto a las drogas, como una deuda de la democracia (sólo el 28 por ciento de las causas por drogas son de comercialización, se dijo, el resto es menudeo, un gasto enorme del Estado y cárceles llenas de consumidores). El gran problema de la coordinación, el reclamo de que "quien conduce a las fuerzas federales no es el Poder Judicial", y el ejemplo de la exministra Nilda Garré hoy enjuiciada por no haber cumplido una orden de represión contra trabajadores gráficos de Clarín. La idea de que "no hay política de seguridad progresista sin mecanismos que protejan y amplíen los derechos de los y las integrantes de las fuerzas de seguridad", y el debate sobre la sindicalización policial.

Ministros de Seguridad en tiempos de gestión.





"Se lee como un thriller"

"No es un libro de gestión, aunque hay reflexión y reconstrucción, y es muy valiente y honesto, porque los actores y actrices figuran con nombre y apellido, y también porque identifica errores propios. Tampoco es una verdad revelada, no hay un dedo alzado. Trata de responder una pregunta central en las políticas de seguridad, la de los incentivos: quién hace qué, y por qué lo hace. Cuenta lo que pasa tras bambalinas y el rol de periodistas y expertos. Describe la política realmente existente y se lee como un thriller: hay intrigas, actores que defraudan, no respetan los acuerdos, cambios de reglas de juego", describió el libro Kessler, cuyo recorrido desde la sociología está enfocado en temas de violencia, desigualdad y delito.

Verdú revivió la sorpresa en Correpi cuando, a la semana de asumir Frederic, desde el Ministerio de Seguridad se comunicaron con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional para pedir una reunión, toda una radical novedad. "En Correpi sabemos que, gobierne quien gobierne, mientras haya explotadores y explotados va a haber represión. Pero reconocemos que no todo es lo mismo, y sobre todo, que no a todos nos da lo mismo. Y que nunca fue lo mismo en los últimos gobiernos que tuvimos", planteó.

En la gestión de Frederic, halagó, "nos llevamos la sorpresa de ver rápidamente derogados los protocolos de Bullrich. Verificamos un descenso de la letalidad. Y vimos muchas "medidas piolas', por ponerle un nombre a eso que se define como 'progresismo'. Por ejemplo, sacarle el arma reglamentaria a los agentes de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) cuando están fuera de servicio. Esto redujo a cero las muertes por esa fuerza en esos tres años", recordó. Entre las virtudes del libro, destacó que la autora "no deja contento a nadie. Se pelea con todos y les saca la careta a todos".

"Y así es como hoy estoy militando con una exministra de Seguridad en la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia (una mesa nacional conformada a fines del año pasado por organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos). No es fácil, porque no le gusta a sus amigos, ni a los míos", bromeó la abogada y activista, que esa misma noche compartió la buena noticia de los primeros sobreseimientos en las causas armadas a los detenidos por protestar contra la Ley Bases, a varios de los cuales defiende.

"Una ministra de Seguridad para los países nórdicos", recordó Soriano que era ubicada Frederic. A la luz de lo charlado en la presentación, la (des)descalificación adquiere nuevos sentidos.