En medio de una ola de rumores sobre su futuro y con el dolor por la muerte de su abuelo Leónidas, Franco Colapinto comenzó su fin de semana en el Gran Premio de Brasil, donde logró el decimocuarto tiempo para la largada del Sprint. El argentino superó la Q1 en la novena ubicación, pero no pudo repetir un buen registro en su único intento en la Q2 y se tuvo que conformar con el 14° registro para la carrera corta del sábado.

El fallecimiento de Leónidas Colapinto en Bahía Blanca que se conoció en la madrugada del viernes condicionó el día para Franco, que apenas se mostró por los boxes, visiblemente acongojado por la muerte de su abuelo. En la pista, completó la FP1 en el decimotercer lugar y se perfilaba para una buena qualy.

En la primera salida no encontró la vuelta y quedó último, a la espera de una segunda chance que se dio justo sobre el cierre de la tanda, cuando logró un tiempo de 1m10s470 y se colocó noveno. Así superó el primer corte, que dejó en el camino al español Fernando Alonso y al japonés Yuki Tsunoda, entre otros. En la Q2, la estrategia de Williams fue apostar a una solo vuelta, que no fue la mejor y quedó en el puesto 14 con 1m10s210. Su compañero de equipo, el tailandés Alex Albon, pasó a la Q3 y finalmente largará en la novena ubicación.

El propio Colapinto explicó que podía haber hecho una tarea más sólida. “Al principio, en la Q1, había mucho tráfico. Los neumáticos estaban fríos al principio de la vuelta. En la Q2 no tuve una vuelta limpia, no pude hacer una buena. Simplemente estuve lento. Es una lástima porque teníamos potencial para estar cerca y quizás hasta para pasar, pero no pude hacer una buena vuelta”, analizó el argentino sobre lo ocurrido en la clasificación ante las cámaras de F1TV. Fue su única intervención ante la prensa, ya que por la muerte de su abuelo decidió no hablar con el resto del periodismo y sólo se limitó a la nota obligatoria con la cadena oficial.

En cuanto a la punta, el dominio durante toda la tanda fue para los McLaren, que fueron los únicos que bajaron el 1m09s y que lograron el 1-2 con el australiano Oscar Piastri y con el británico Lando Norris. Detrás quedó Charles Leclerc con la Ferrari, justo delante del campeón del mundo y líder del torneo, Max Verstappen con su Red Bull.