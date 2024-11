Fue tan malo lo que hizo Central ante Barracas Central que la dirigencia debe revisar todo para el año que viene pero incluso debió ratificar la presencia de Matías Lequi al frente del equipo para el partido del lunes en Mendoza ante Independiente Rivadavia. Lequi no será el entrenador el año que viene pero su permanencia en el banco de suplentes ahora se analiza semana a semana debido a que la muy baja cosecha de puntos genera preocupación en Arroyito.

La dirigencia de Central tiene entre manos su primera crisis deportiva. Después del inesperado y exitoso 2023, el equipo no paró de caer y en Arroyito asumen que “la situación es preocupante”. El club hizo una apuesta de bajo costo con Lequi que no representó ninguna solución. No solo por los resultados sino que el ex entrenador de la reserva no le dio lugar a juveniles que puedan renovar un plantel gastado y con jugadores que encontrarán su fin de ciclo a fin de año. No mirar las inferiores para dar comienzo a la renovación quizá es el mayor error de Lequi y el que le cierra las puertas a su permanencia al frente del primer equipo.

Pero sin tiempo para hacer cambios –todavía hay en juego siete fechas, 21 puntos— porque el lunes el canaya visitará a Independiente Rivadavia, la dirigencia validó la permanencia de Lequi en el puesto para permanecer al frente del plantel en Mendoza. Y el martes habrá un nuevo análisis para saber cómo se preparará el equipo para recibir a San Lorenzo el sábado que viene.

La dirigencia está a la tarea de encontrar cuerpo técnico para el año que viene. Es la primera decisión para luego dedicarse a una renovación del plantel, con la mayoría de los jugadores que tienen contrato hasta fin de año que no van a renovar con el club. “Hay un ciclo agotado en muchos”, asumen. Por delante hay dos meses para armar el próximo equipo. Se espera que Lequi pueda encontrar victorias que le permitan llegar a fin de año al frente del equipo para así evitar tener que poner otro entrenador interino para llegar a diciembre.

Para eso es imprescindible que el canaya no pierda con Independiente Rivadavia y tampoco el sábado que viene con San Lorenzo. Lequi no resiste una derrota más y dirige el lunes solo por el trastorno que significa cambiar otra vez de entrenados a tres días de un nuevo partido. El canaya irá a Mendoza con los regresos de Facundo Mallo y Carlos Quintana, suspendidos en el juego del pasado jueves. Pero Franco Ibarra fue expulsado y no formará parte del equipo y Emanuel Coronel llegó a su quinta tarjeta amarilla. Damián Martínez es el candidato a aparecer en la defensa por el ex Banfield, mientras que en el mediocampo Kevin Ortiz para suplir a Ibarra. Mientras que Jaminton Campaz no estará disponible para viajar a Mendoza el domingo. El colombiano se quedará en la ciudad para priorirzar su recuperación con el objetivo de volver frente a San Lorenzo en la fecha 22 del campeonato.