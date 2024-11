La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este viernes una denuncia penal contra el jefe barrabrava de Boca, Rafael Di Zeo, luego de que éste dijera que está dispuesto a iniciar “una guerra”.



"Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", manifestó la jefa de la cartera de Seguridad en un tuit de la red social X. "Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", anticipó en la publicación.

La denuncia penal se basa en los audios difundidos en las últimas horas en los que se escuchan amenazas de Di Zeo dirigidas a Bullrich e integrantes del Ministerio de Seguridad, luego de que las autoridades decidieran impedir el acceso a los estadios a los barras con responsabilidad en los disturbios del último encuentro entre Boca y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Si la señora (Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno nosotros hacemos la nuestra. Vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura", respondió el barrabrava.

"¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda", disparó, y cerró con una frase intimidatoria: "Me gusta más la guerra que entrar a la cancha".

En un audio de WhatsApp que trascendió, se oye al barra brava decirle a un tal Walter y refiriéndose a Patricia Bullrich, lo siguiente: “Tenemos que hablar. Gracias a todas las boludeces que está haciendo tu amiga va a pasar esto. Después que no se queje si hay un muerto en la tribuna. Van por ella. En River va a ser igual, que después se queje por las pelotudeces que hace”.