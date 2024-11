El intenso temporal que azotó la zona de Interlagos en San Pablo motivó que la clasificación de la Fórmula 1 se postergara para este domingo, antes de la disputa del Gran Premio de Brasil. Tras una larga espera, la FIA consideró que no estaban dadas las condiciones de pista y resolvió la postergación, sin que los autos salieran al circuito. La única actividad de la jornada fue el Sprint, ganado por Lando Norris y donde Franco Colapinto finalizó duodécimo, después de haber partido en la decimocuarta posición.

Una hora antes del inicio previsto para la Q1, la lluvia llegó de manera copiosa a Interlagos, lo que provocó que el agua anegara algunas partes del circuito. La organización fue retrasando el comienzo a la espera de que la lluvia mermara, algo que finalmente no ocurrió. Para colmo, la caída de la tarde complicaba más el panorama, por la ausencia de luz natural. Por eso, a las 16.45 se oficializó la postergación de la qualy, que en principio quedó prevista para las 7:30 del domingo. En tanto, la carrera se adelantó para las 12:30, a partir de lo que marca el pronóstico del tiempo, que prevé más agua para lo que resta del fin de semana.

"La decisión se tomó debido a la falta de visibilidad causada por el nivel de lluvia que hemos experimentado en las últimas horas. Hay mucha agua estancada en partes del circuito, lo que hace que las condiciones sean inseguras", informó la FIA a través de un comunicado.



En las tribunas, abarrotadas de aficionados argentinos, se entretenían con canciones de cancha de aliento para Colapinto, que en más de una ocasión de asomó en los boxes para saludar a los hinchas. "Franco, mi buen amigo, está campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón esta es tu hinchada que te quiere ver campeón, no importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más", fue el hit de la lluviosa tarde, seguido de cerca por el "Olé, Olé, Franco, Franco", que motivó que el piloto volviera a saludar.

Incluso, en una salida lo hizo con su amigo Bizarrap, lo que provocó un gran alarido de la multitud que lo reconoció. Con la suspensión consumada, Franco cruzó la calle de boxes, se subió a la pared que limita con la pista y desde alló pidió perdón a los fanáticos y prometió una buena tarea para el domingo. "Fue un día muy difícil ayer (por el viernes). Estaba bastante triste, hoy estoy mucho mejor. Me levanté con buen ánimo, hay mucha gente alentando y me dan muy buena energía", agradeció el apoyo el piloto argentino. "Es una lástima que haya pasado todo esto este fin de semana porque lo quería disfrutar de verdad y me está costando. Gracias a todos los fans que vinieron apoyando tanto, empujando mucho. Es algo muy lindo y gracias a ellos estoy mejor", completó en referencia al fallecimiento de su abuelo en la noche del jueves.

Una consideración a tener en cuenta es que si las condiciones climáticas no mejoran y la clasificación no se puede llevar a cabo, la parrilla de salida se conformará con los registros de las FP1, con un detalle clave para la disputa del campeonato. El mejor tiempo en esa tanda fue para el McLaren de Lando Norris, segundo en el torneo. Por el contrario, el líder Max Verstappen apenas logró el decimoquinto registro, que sumado a la penalización de cinco posiciones que pesan sobre el Red Bull llevaría al campeón al último lugar de la grilla. Colapinto, por su parte, tuvo el decimotercer lugar, una posición promedio de lo que fue consiguiendo en cada una de las clasificaciones que ya disputó.

Antes del temporal fue el tiempo del Sprint, dominado por los McLaren desde la partida. Oscar Piastri llevó el peso de la carrera hasta que le cedió el triunfo a Norris, que venía segundo y necesitaba los puntos en la lucha por el título. Tercero finalizó Max Verstappen, pero una penalización lo llevó a la cuarta ubicación, por detrás de Charles Leclerc con su Ferrari. De esta manera, el británico le descontó tres puntos al neerlandes en la pelea por el campeonato.

Para Colapinto, la carrera fue otra buena experiencia. Tras largar 14, en la vuelta inicial quedó justo detrás de su compañero de equipo Alex Albon y por delante del Mercedes de Lewis Hamilton, que cerca del final lo superó después de que el argentino saliera mal pisado de la S de Senna "Estaba complicado con las gomas de atrás y Lewis venía muy rápido. Lo tuve atrás todas las vueltas que pude hasta que ya me pasó", contó Colapinto. Poco después superó al Haas herido de Nico Hulkenberg, que luego abandonaría y provocaría un Virtual Safety Car. Y cuando se liberó la pista, en la última vuelta, sobrepasó al otro Haas de Oliver Bearman para finalizar duodécimo. "Fue una carrera buena, no me puedo quejar. Avanzamos un par de puestos, que era lo que queríamos", analizó el argentino, que este domingo deberá madrugar para seguir sumando experiencia en la Fórmula 1.