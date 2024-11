Las autoridades de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo denunciaron el ingreso de docentes desconocidos enviados por el diputado nacional de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, un mes después de que la casa de altos de estudios fuera intervenida y en medio del feroz ajuste del que ha sido víctima de parte del Gobierno de Javier Milei, que no transfirió ni un peso en todo el 2024.

El ataque a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo fue brutal desde el inicio del experimento libertario. Basta con mirar el presupuesto ejecutado: cero pesos en once meses. En medio de un panorama desolador, la gestión de extrema derecha estableció en septiembre la intervención del organismo a manos de Eduardo Maurizzio, a quien le habría otorgado un presupuesto millonario cuyo destino se desconoce.

Pero ahora, la rectora de la universidad, Cristina Caamaño, denunció además el ingreso de docentes desconocidos, enviados por el diputado Benegas Lynch. La acusación surge luego de que la semana pasada Caamaño revelara que un grupo de personas ingresó a la universidad de manera ilegal y robaron actas, dictámenes, forzaron armarios y cajoneras, y vaciaron las computadoras, llevándose toda la información.



“Estuvieron un rato y se llevaron todo lo relacionado con la universidad. La Universidad de las Madres reúne las dos cosas que más odia este Gobierno: la universidad pública gratuita de calidad y los derechos humanos”, denunció Caamaño.

Pero, además, dijo que detrás de esta intervención y el robo de información hay un negocio para los amigos del Presidente: “Nos han clonado el campus, porque damos en sistema híbrido; esto va más allá de los discursos de odio”.

“Todo el año estuvimos en presupuesto cero. Nos cortaron Internet por falta de pago. Cada uno que puede trae una resma de papel, las Madres nos compran tóner para las impresoras”, describió sobre la situación actual del establecimiento.

Y añadió: “El dinero nuestro está en el Presupuesto, por lo tanto, la no asignación es el no cumplimiento de una ley. Y el Gobierno le entregó a un interventor presupuesto y no sabemos en qué lo gastó, porque los docentes siguen sin cobrar”.

Pero, ¿quién podría estar interesado en este movimiento? “No sabemos a dónde fue esa plata, porque esa persona no ingresa a la universidad”, dijo Caamaño, a la par que denunció sobre el grupo de interventores: “Están armando algo virtual y nombrando a los profesores que le manda Bertie Benegas Lynch. Son los docentes que dan clases virtuales. Es gente totalmente desconocida”.