El Concejo Deliberante del municipio de Rivadavia Banda Norte (también conocido como Coronel Juan Solá y también como Morillo) decidió anoche, por unanimidad y en sesión extraordinaria, otorgar una licencia por treinta días al intendente de esa comuna, Atta Miguel Gerala.

El jefe comunal, que quedó envuelto en la investigación del robo de rieles del Ferrocarril Belgrano, elevó el pedido ayer por la mañana, mediante una nota en la que simplemente evocaba artículos del Régimen de Municipalidades de la Provincia de Salta.



"No detalló sus motivos, solamente elevó una nota pidiendo licencia según los términos de la ley 8126", declaró José Armando Ruiz, concejal por el Partido de la Victoria, minutos después de concluir el encuentro que tuvo lugar ayer por la noche en Coronel Juan Solá. "La licencia será por 30 días a partir de hoy, y lo reemplaza el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Gerardo Ruiz", informó.



Claudio Gerardo "Puro" Ruiz es el actual presidente del CD de ese municipio; fue electo por el Movimiento Libres del Sur. Al ser consultado por este diario sobre los motivos de Gerala para solicitar una licencia por un mes, Puro Ruiz se ajustó a informar que el intendente solicitó licencia bajo los términos del artículo 60, inciso 11. Se trata de un apartado del Régimen de Municipalidades que habilita al Concejo de cualquier comuna tanto a "recibir el juramento del Intendente", "considerar peticiones de licencia y renuncia", o "disponer su destitución", según procedimientos previstos en ese marco como en otras normas previstas en la Carta Magna salteña.



(Imagen: gentileza Antonio Alfredo Palma)

"Fue un pedido simple, para el tratamiento de una licencia que será sin goce de haberes", insistió Puro Ruiz. "Si bien debatimos por dos horas y cada concejal expresó sus razones", continuó sin profundizar el debate en el recinto, "el voto fue por unanimidad y aceptamos la licencia por 30 días corridos".

Sobre Atta Gerala sobrevuela la sombra de la sospecha de delitos federales, desde que su hijo, José Miguel Gerala, fuera detenido la semana pasada por delitos vinculados al robo y exportación ilegal de rieles de las vías férreas del Ramal C25. El trazado corre paralelo a la ruta nacional 81 y conecta la localidad de Embarcación en Salta con la provincia de Formosa. Justamente, una de las estaciones del trazado férreo lleva el nombre de Morillo, que se encuentra en Rivadavia Banda Norte o Coronel Juan Solá, y de ahí la denominación triple que tiene esa localidad del Chaco salteño.



El viernes último, el fiscal general federal Eduardo Villalba aseveró que “la maniobra (el robo y exportación ilegal de rieles) se realizó gracias a la estructura de poder que (Atta Gerala) tiene en la localidad de Morillo”. En la audiencia de imputación en Orán, el fiscal recordó que Atta Gerala lleva varios mandatos como intendente y que por ese motivo, existe “temor” entre los ciudadanos de la pequeña localidad. Aseveró asimismo que la investigación sobre el robo de rieles se iba a dirigir "hacia el intendente".



"Sobre el tema de los dichos por posibles denuncias que involucrarían al intendente Gerala, solo puedo decir que a nosotros la información nos llegó por los medios", dijo Puro Ruiz. "Hay muchas versiones, pero a nosotros nunca nos llegó una notificación formal de la justicia federal", agregó. "Sabemos que su hijo está preso, que lo culpan de cantidad de cuestiones y dicen que el intendente está involucrado. Es un tema de la prensa", afirmó Ruiz, si bien la afirmación que señala a Atta Gerala provino de la fiscalía. "Nosotros no tenemos una notificación sobre el intendente Gerala", reiteró. "Los asesores me están acompañando para ejercer correctamente la responsabilidad que ahora me toca asumir", comentó finalmente sobre su intendencia interina.



La sesión extraordinaria de ayer fue convocada por la tarde para las 20 horas y con la única mención a una orden del día: el tratamiento del pedido de licencia del intendente de Rivadavia Banda Norte.



(Imagen: gentileza Alexis Miranda)

"Nosotros suponemos que el pedido se relacionó con la investigación que está desarrollando la justicia", dijo a este medio José Armando Ruiz, antes de que comenzara a sesionar el Concejo de Rivadavia Banda Norte. "Estamos pensando en solicitar un pedido de informe, para conocer la situacion del Intendente ante la justicia", adelantó. Sin embargo, según informó a Salta/12, elevarán este pedido recién "cuando se expida la justicia", porque hasta el momento Atta Gerala "no fue imputado por delito alguno".

El Concejo Deliberante de Rivadavia Banda Norte está también integrado por César Luis Bravo y Brenda Judith Juárez (ambos del Frente Salteño); Antonio Alfredo Palma (Ahora Patria); José Benjamín Ruiz (Partido Justicialista), y Luis Ariel Taboada (Movimiento Popular Unido).



Atta Gerala es el segundo intendente que termina entre las cuerdas por investigaciones penales. El anterior fue el ahora ex intendente Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, que fue apartado de este cargo luego de que también se tomara una licencia en el municipio de Aguas Blancas. Martínez está ahora detenido, acusado de interferir en una causa penal vinculada al crimen organizado. En este caso la investigación está a cargo de la administración de justicia provincial.