La Plaza de los Dos Congresos rebalsa. El día se termina y desde las 10 de la mañana, desde Plaza de Mayo, amigues, familiares y personas de la comunidad LGBTTTIQNBA+ se fueron sumando a la XXXIII marcha del Orgullo de Buenos Aires para celebrar, para encontrarse, para chonguear, para hacer sus reclamos y reivindicaciones. Ya la noche los abraza y suena Lali. El pogo más grande de la Argentina —2 millones de personas a lo largo del día— entonan el himno de la resistencia antimileista. Detrás del escenario, un congreso de luces apagadas. Es la primera vez en años que no se ilumina con los colores del arcoíris. Es esta la postal de la primera Marcha del Orgullo de la Era Milei: brillan por sí mismes, las luces que se las queden.

Foto: Adrián Pérez







El número aportado por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) se confirma por la Policía y organismos de la Ciudad: 2 millones de personas en lo que duró el evento. Impacta.

Cada año, desde aquella primera marcha en 1992 donde poco más de 80 personas con máscaras y caretas para proteger su identidad inauguraron una floreciente historia de lucha y orgullo, se agrandan en número y potencia. Este año en particular, el aumento era esperable: los discursos de odio esgrimidos por el gobierno; el ataque sistemático a la disidencia sexual, el ajuste del Estado en programas claves para el acompañamiento de las existencias diversas, el cierre de organismos que velan por esos derechos como el INADI; el recorte en salud y educación y en particular en lo relacionado al VIH e infecciones de transmisión sexual, echaron leña al fuego del orgullo. Unas 300 mil personas se sumaron en contraste al año anterior, incluso con el pronóstico de lluvia que suscitaba dudas.

Como todos los años se nuclean aquí diversas organizaciones con una multiplicidad de consignas, reclamos y reivindicaciones. Desde la COMO (formada por 54 organizaciones) propusieron “No hay libertad sin derechos ni políticas públicas. No hay libertad con ajuste y represión. ¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!". Desde la Comisión Organizadora Línea Histórica (63 organizaciones) , en tanto, “El orgullo no se vende, se visibiliza y se defiende”, “Basta de hambre y persecución” y “Por un acuerdo democrático contra los discursos de odio”. Sin embargo, una sóla parecía retumbar en todas las organizaciones, carrozas y participantes en general: “Fuera Milei” y, claro, “Mucho sexo gay”. Na-na, na-na-na-na-na…

Foto: Adrián Pérez







Yire Mostri

Hay un diferencial notable de la Marcha del Orgullo con cualquier otra manifestación. No es sólo la celebración, no son sólo los deseos hechos carne: es el espacio. Un día al año sucede que cuadras enteras, calles y plazas son nuestras. Podemos recorrerlas de acá para allá sin miedo ni vergüenza. Pero especialmente ocurre que, a diferencia de otras marchas, acá la gente deambula. Por supuesto que el recorrido de Plaza de Mayo al Congreso marca la dirección, pero nadie se queda quiete en un solo grupito, en una sóla carroza. ¿Querés otra música? Avanzá o retrocedé un poco más. ¿Querés comprar algo en las ferias? Volvé un par de cuadras. No existe la lógica de encolumnarse y quedarse estátique. Ese no es nuestro juego. Nuestro juego es el yire, de carroza en carroza, de plaza en plaza. En algún momento se llega, no nos preocupa. Andar sin rumbo, también nos hace avanzar.

Bajo está lógica de encuentro y yire, la columna mostridisidente participa de su primer Orgullo luego de varias marchas que se hicieron este año. "La idea surge de tener un espacio para las disidencias sexuales y en particular las maricas. Queríamos romper con el sesgo biologicista, con un espacio para todas las disidencias y corporalidades”, dicen desde la columna que nació este año y que se dio apañe con la carroza La Loca. “Milei nos ve como enemigues y bueno ¡Nos encanta! Es nuestro orgullo también", agregaron. Na-na, na-na-na-na-na…

Otras organizaciones, incluso, pensaron actividades que no tenían que ver sólo con marchas. Ciervos Pampas, un club deportivo con perspectiva de derechos humanos y diversidad planeó actividades de boxeo, vóley, fútbol y otros deportes. “Marcho por el deporte, por la salud, por la prevención cardiovascular y por la dignidad", dijo Santiago Hernández, profesor del club. Por segundo año consecutivo, el camionx afrocentrado tuvo su lugar de mano del Colectivo Afros LGBT en Diagonal Norte y Florida donde convocó la OLH. "Es muy lindo poder encontrarte en comunidad con personas que son como vos y poder marchar con un mismo objetivo", dijo Sista V del mencionado grupo. Carlos Álvarez de Agrupación Xangó agregó que "es un contexto súper complejo de empobrecimiento de nuestras comunidades, de crecida de discursos de odio, aumento de expresiones racistas cuando no hay dónde ir a denunciar en el Estado".





Ahora son casi las 15 y en Diagonal Norte y Florida se entregan triángulos blancos de friselina. Taty Almeida junto a Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación H.I.J.O.S. Capital dice presente en el pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia. "Hay que demostrarle a Milei y compañía que no nos van vencido”, dice. El pañuelazo, organizado por H.I.J.O.S y la OLH recuerdan la importancia del apoyo de las Madres de Plaza de Mayo al activista pionero Carlos Jáuregui en los inicios de la lucha por los derechos LGBTINB+ en Argentina. Taty muestra en lo alto una bandera de colores, sentada en su silla de ruedas con una sonrisa enorme. La lucha continúa.

Una marcha que siempre fue política

A diferencia del 2023, donde la urgencia del ballotage parecía unificar direccionamientos partidarios esta edición vino a confirmar la esencia política de la manifestación por fuera de los partidos tradicionales. Si bien hubo algunas carrozas partidarias, pasaron a un segundísimo plano, incluso al del abucheo y rechazo.

Años anteriores, la marcha sirvió a modo de rainwashing para muchos. A modo de ejemplo, el Diputado por CABA Yamil Santoro, que se fotografiaba en la carroza del PRO —y su mayor fantasía es un día ser yo…— junto a Roberto “el (ex)marido de Pampita” Moritán y Martín Tetaz, este año difundía en sus redes un proyecto para eliminar el Día de la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans en CABA. “Libertad sí, boludeces no”, tuiteaba. Lo tengo encima, parece mi sombra…





Ahora que el PRO no existe más, UCR Diversidad marcha por primer año solita. Su presidente a nivel nacional, Nicolás Giri, asegura que su partido es de vanguardia y funciona de garante de los derechos humanos. SOY le preguntó sobre el posicionamiento de su agrupación ante los diputados y senadores que permitido la quita de derechos y el achicamiento del Estado y respondió, ahora no tan vanguardista, que no es distinta de la que tienen los espacios de diversidades de los demás partidos que algunos de sus miembros han decidido acompañar a este gobierno. “Pasó en todos los partidos", se excusó. La Izquierda, el Peronismo e independientes también participaron con insípidas carrozas.

Si algo queda en evidencia con el número de participantes, la organización de cada une de les presentes y la fuerza de los reclamos, es que la comunidad LGBTIQ+ tiene una potencialidad que no necesita ni podría nunca absorberse por ningún partido. Bastará una crisis cualquiera para que nuestros derechos sean vendidos, bastará una derrota electoral para que seamos olvidados y bastará un prejuicio para que el genocidio planificado del neoliberalismo tome forma.

Foto: Adrián Pérez





El ajuste mata

“Milei mata + que el VIH (Spoiler: el VIH NO mata)”, reza el cartel de un participante de los tantos que se manifestaron en contra de las políticas de ajuste en materia de salud y, en particular, de lo relativo al presupuesto para la respuesta al VIH y hepatitis virales, tuberculosis, sífilis e infecciones de transmisión sexual.

Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, dijo a SOY: "Vemos con preocupación las metas físicas. Además del número, hay que ver cuántos tratamientos se pueden comprar. Vemos una caída en la cantidad de tratamientos que se proponen comprar; si crece el desempleo crecerá el número de personas que se atiendan en el sistema público. Tampoco están contempladas la PrEP y al PEP. Además hay una caída en la cantidad de reactivos para test de VIH, carga viral y preservativos”.

Desde la Agrupación Ciclo Positivo, agregaron sobre el presupuesto 2025: “Tenemos que hacer todo lo posible para llegar a la gente y que no sea una realidad el año que viene. Marchamos porque devuelvan el INADI, por más ESI, por el NO al recorte al VIH, y porque se conozca que I=I (Indetectable es igual a Intransmisible)", afirmaron.

En los escenarios

Diferentes artistas pasaron por los escenarios de Plaza de Mayo y Congreso como Gatika, Lichi, Taichi, Natalie Pérez, Malena Narvay, Yami Safdie y la inigualable Valeria Lynch quien cerró la jornada en Congreso cantando Soy lo que Soy junto a Lizy Tagliani. Se sumaron también a marchar algunes celebrities locales como Tuli Acosta, la influencer que se consagró ganadora en el Bailando 2023, Emma Vitch y Lucia Maidana, Evelyn Botto, Lizardo Ponce, Franco Poggio y Flor de la V.

A lo largo de la jornada desde el escenario principal de la COMO se homenajearon y reconocieron a diferentes actores que apoyaron a la diversidad en el último año, como también se abucheó a figuras.

Recibieron su masivo y fuerte abucheo: Diputados y Senadores que votaron la ley bases, Baby Etchecopart, Javier Milei y el recorte de las políticas públicas, los Discursos de odio (encarnados en las figuras de Manuel Adorni, Mariano Cúneo Libarona, Diana Mondino, Agustín Romo, el biógrafo del presidente, “Bertie Benegas Lynch”, y al medio INFOBAE.

Entre les reconocides se encuentran Axel Kicillof —que banca desde la gestión muchos programas que el Estado Nacional recortó y de hecho hizo aportes a este evento particular cuando desde Nación no bajó un centavo—, Esteban Paulón, Asamblea de Lesbianas Autoconvocadas —quienes se movilizaron frente a la masacre de Barracas—, un polémico reconocimiento a Luis Novaresio —por “perspectiva de diversidad en sus entrevistas”—y, por supuesto, a Lali. Na-na, na-na-na-na-na…

Primeras veces

Lucas y Joaquín tienen 18 y 25 años, respectivamente. Es la primera vez en una Marcha del Orgullo. "Es la primera vez que puedo decidir venir—dice Lucas—. Me siento libre y este año no me importó. Más que nada marcho por la situación del país en general. Lo sentí necesario”, dijo y contó que estaba con su “algo”, quien lo miraba amoroso a su costado.

Joaco es del norte del país y ahora vive en La Plata con su pareja. “Si bien salí del clóset hace mucho tiempo había algo en mí que siempre me hacía sentir vergüenza —dijo—. En Catamarca había marchas pero siempre ese miedo o vergüenza me hacía no poder ir. Acá me nació la urgencia de decir ´se está destruyendo todo´; el hartazgo y el necesitar el disfrute y el protestar me hicieron venir hoy. Marcho con mi pareja, activista, quien tuvo mucho que ver con mi cambio pero también porque acá encuentro un apoyo que nunca tuve”.

Las razones para marchar son siempre muchas, distintas para cada une cada año que pasa, porque cada marcha es única. Pero siempre queda la misma conclusión: no importa que pase, seguiremos estando, vendremos de a muchos, de a miles, de a millones. Sáquennos las luces, estaremos igual. Cantaremos nuestros himnos, bailaremos nuestros hits, recordaremos nuestros clásicos.