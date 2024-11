Es un día de octubre inusualmente cálido en Londres y Eddie Redmayne mira por la ventana. Me preocupa que quiera saltar por ella sólo para escapar de esta conversación. "Supongo", tartamudea el actor, "que, como haría cualquier ser humano, te tomás cada momento, cada crítica, cada interrogatorio, cada... este...”. Hace una pausa. "Cada artículo de opinión... eeeh. Las voces de todos..." Empieza de nuevo. "A menudo, algo que hiciste es solo una parte de una discusión mucho mayor, y tratás de darle sentido con el entendimiento y la comprensión de cualquier ser humano". Redmayne se vuelve hacia mí. Se aclara la garganta.

No le pregunté nada especialmente inquisitivo. Me limité a preguntarle cómo se ha desenvuelto en el rocoso terreno de su papel más ilustre, el de "hombre en el centro de todos los discursos tóxicos de la última década". Era el rostro pecoso y educado en Eton de la industria cinematográfica británica cuando ganó un Oscar por interpretar a Stephen Hawking en La teoría del todo, lo que dio pie a conversaciones sobre la igualdad de oportunidades para los actores que no son hombres cisgénero, sin discapacidad y privilegiados. Menos de un año después volvería a tocar la fibra sensible interpretando a una mujer trans en La chica danesa. Y como Newt Scamander, protagonizaba la franquicia Animales fantásticos y dónde encontrarlos al mismo tiempo que su creadora, J. K. Rowling, hacía públicas sus opiniones sobre las personas trans, lo que la transformó -en el transcurso de tres películas- de querida autora infantil a desenfrenada agente del caos.

Así que, sin insistir demasiado, ¿cómo lo ha afrontado? Redmayne, vestido con un jersey multicolor y gafas de color rojo brillante, deja de hablar durante un tiempo inquietantemente largo. Pasan cuatro segundos. Cinco segundos. De alguna manera llegamos a seis. "Respondés, te tropezás, te citan, te citan mal", suspira. "Es normal. Pero la forma en que me lo explico es que sólo soy un puto actor". Suelta una carcajada sorprendentemente estruendosa para un hombre relativamente débil. "No me criaron para ser político, ni un gran orador, ni un defensor particularmente elocuente. Por supuesto, me abriré paso a trompicones defendiendo las cosas que me importan... pero sólo soy un actor". Vuelve a reír y sus ojos azules como el hielo captan la luz. Luego sonríe. Tiene la expresión de un hombre más aliviado que nunca de llegar al final de un pensamiento. Creo que se va a quedar en la sala.

Redmayne es una compañía excelente: suelto, autocrítico, gregario. A sus 42 años, tiene una gran elasticidad física y sus extremidades están en constante movimiento. Le gusta apoyarse la barbilla en la palma de la mano izquierda y mover la cabeza de un lado a otro. A menudo para mirar por la ventana. Hace unos años fue a la escuela de payasos -o, como es bien sabido, a la prestigiosa École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París-, donde aprendió a estirarse, doblarse y adoptar formas extrañas. Parecía sentirse completamente a gusto en su propia piel. Así que me siento mal por haberle hecho salir brevemente de ella.

No hay payasadas en el nuevo proyecto de Redmayne, que dejó atrás en el escenario, donde interpretó al gomoso e inquietante Emcee en Cabaret en el West End en 2022, y luego en Broadway a principios de este año. En su lugar, lleva una pistola muy grande y viste trajes envidiablemente lujosos. La nueva adaptación de la novela de Frederick Forsyth El día del chacal (1971), lo pone en la piel de un asesino a sueldo inmaculadamente trajeado: el chacal del título, inmortalizado en el cine primero en 1973 por Edward Fox y después en 1997 por Bruce Willis. Este reboot televisivo traslada la historia a un escenario moderno, con el Chacal encargado de eliminar a gurús de la tecnología y directores ejecutivos mientras se disfraza utilizando maquillaje y prótesis de última generación. Mientras tanto, le persigue una despiadada agente del MI6 interpretada por Lashana Lynch, de Sin tiempo para morir. Lo que se desarrolla a lo largo de 10 episodios de trama tensa es un juego de gato y ratón de alta presión, con matices de Killing Eve en la dinámica de la pareja. La serie se estrenará en diciembre en Prime Video.

Es muy divertida -los guiones de Ronan Bennett son muy propulsivos y retorcidos- y luce muy bien. Se rodó durante siete meses en toda Europa, incluyendo Budapest y Croacia. "Muchas veces veía The White Lotus y me preguntaba: '¿Por qué nunca consigo esos trabajos y pasar el rato en playas bonitas?' Así que no me gustaría decir que esa fue la razón para aceptar el trabajo, pero estaba bastante arriba. Me he pasado años interpretando a isabelinos y victorianos, o a gente de los años veinte o treinta. Creo que es la primera vez que hago algo contemporáneo en muchos años. Y me gustó poder ponerme un pantalón y una camisa todos los días, en lugar de un montón de trajes de tweed de 26 piezas".

Redmayne creció viendo la adaptación de 1973 con su familia, así que al principio se mostró receloso cuando le propusieron participar en la reposición. "No querés estropear cosas con las que has estado obsesionado", dice. Pero a medida que leía cada uno de los guiones de Bennett, se convencía: diez horas con el Chacal, en lugar de sólo dos, permitían que brillara un personaje real. "Edward Fox tenía un carisma asombroso y podía seguir siendo muy enigmático pero muy convincente", afirma. "Pero a lo largo de diez horas podés adentrarte en esa persona". Aquí, eso significa presentar a la mujer y los hijos del Chacal, españoles bronceados que no tienen ni idea de a qué se dedica.

La historia general también puede ser un poco más compleja. "La película original era bastante binaria: el Chacal era el malo, Charles de Gaulle (su objetivo) era el bueno. Aquí, sin embargo, todo el mundo es moralmente gris. El personaje de Lashana también tiene comportamientos cuestionables. Así que tenés a dos personas obsesivas y meticulosas, y ambas extraordinariamente comprometidas".

No indagó demasiado en el mundo de los asesinos internacionales mientras investigaba el papel. "Preparé bastantes armas, pero no indagué en la dark web ni traté de encontrar un asesino caro", exclama. "Decidí dedicar mis esfuerzos a otra cosa. Pero creo que esta gente existe de alguna manera. Y supongo que la línea que separa el asesinato del terrorismo es bastante fina". Asiente con la cabeza. "Oh Dios, esta entrevista de repente se puso muy seria, ¿no?" Redmayne hace esto muchas veces, como si saliera de la conversación para autoeditarse cuidadosamente en tiempo real, o intentara prever cómo será la entrevista final (que su mujer Hannah, con la que comparte dos hijos, trabajara antes como publicista puede ser o no una coincidencia).

En cualquier caso, Redmayne está perfectamente encarnado en El día del chacal. Replica la opacidad afilada de la interpretación de Fox, al tiempo que aporta al personaje emocionantes notas de humor. Te cae bien, aunque probablemente no debería. Es probablemente el Redmayne más relajado y humano que ha aparecido en pantalla; una inversión total de la amenaza retorcida de Cabaret.

En el pasado, Redmayne se ha descrito a sí mismo como un actor "Marmita", alguien cuya mera presencia en un proyecto te hace cosquillas o te echa a correr. Puede que esto se deba a su inclinación por los grandes cambios, interpretaciones que se inclinan hacia la pompa y la teatralidad. Piensa en la extravagancia de su papel estelar en Savage Grace (2007), junto a Julianne Moore. O el desvarío vocal de su trabajo en el fracaso de ciencia ficción de 2015 El destino de Júpiter, de Lana y Lilly Wachowski. Pero, ¿debe una actuación ser siempre "buena"? ¿No puede ser tan disparatada que resulte prácticamente hipnótica?

"Había un momento en el guión de El destino de Júpiter que describía la voz del personaje", explica Redmayne con cuidado, como si estuviera en el banquillo de los acusados. "Decía que tenía la garganta 'retorcida', o algo así. Así que en la audición puse mi mejor voz de 'emperador espacial con problemas con la momia', y eso fue lo que salió". Los Wachowski lo dejaron conservarla para el rodaje. "Me lo pasé de maravilla haciendo esa película, pero sin duda fue un gran cambio. He oído que hay gente a la que le gusta mi interpretación, lo cual es agradable. Aunque también soy consciente de que tengo un premio en alguna parte por hacer la peor interpretación del año". Se ríe entre dientes: fue Peor Actor de Reparto en los Golden Raspberry Awards de 2016.

¿Lee sus propias críticas? "Oh, sí, absolutamente", responde, sin dudarlo. Sólo le cuesta leerlas si está en una obra de teatro, donde no pueden evitar impactar en lo que hace noche tras noche. "La televisión y el cine, sin embargo, a menudo hace tanto tiempo que no hacés nada que hay un nivel de distanciamiento. Pero lo interesante es que yo diría que la mayoría de los actores son más críticos consigo mismos que cualquier crítico. Rara vez leo una mala crítica de una de mis interpretaciones y digo: '¡No, se han equivocado! Suelo decir: 'Ah, sí, yo también lo vi'".

Parece un enfoque relativamente sano de la crítica. "Nada de eso es sano", responde. "Toda la industria es profundamente insana. Es un trabajo horrible por razones de salud". Vuelve a reírse.

También siento curiosidad por su relación con algunos de sus trabajos anteriores. La chica danesa, por ejemplo, ha tenido una inusual vida posterior. Aunque la película -en la que Redmayne interpreta a Lili Elbe, una de las primeras personas conocidas que se sometió a una operación quirúrgica de reafirmación de género- obtuvo críticas razonablemente buenas tras su estreno, y Redmayne fue nominado al Oscar al Mejor Actor, desde entonces ha sido considerada en general como Muy Muy Mala, una reliquia de una era diferente en la representación trans y en las películas sobre vidas queer. Redmayne ha declarado desde hace tiempo que probablemente no debería haberla protagonizado ("Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error", dijo en 2021). Pero, ¿se siente orgulloso de la obra en sí?

La chica danesa.

"Creo que eso se remonta a lo que decía sobre las críticas", explica. "Sin duda soy más crítico con mi propio trabajo que la mayoría de los críticos, diría yo. Así que la razón por la que hago este trabajo es para aspirar a esos destellos de algo que momentáneamente se siente real". Se frota los ojos. "Suena jodidamente pretencioso, pero hay esos momentos, y a veces duran menos de un segundo, en los que sos completamente libre, y estás jugando contra alguien, y todo está vivo, y momentáneamente te vas a otra parte".

¿Con qué frecuencia tiene esa sensación? "¿Quizá una vez cada cinco años? Y dura menos de dos segundos, pero es adictiva. Es una droga, y a lo que sigues aspirando." Pero el orgullo... "Claro", dice. Hace una gran pausa. "Cuando volvés a ver las cosas, el 99% no es ese momento. Veo los fallos y las cosas que no funcionan. Y si algo en lo que participé ha sido criticado o examinado por lo que dice al mundo, eso puede cambiar definitivamente lo que pienso de la historia, o cómo creo que debería haberse contado. Pero eso no tiene nada que ver con que me sienta orgulloso de mi trabajo". Hace otra pausa. "Fue muy enrevesado, ¿verdad?".

Si Redmayne es muy bueno en un tipo de ofuscación palabrera, es probable que sea porque lleva tiempo haciéndolo. Tenía 33 años cuando ganó el Oscar por interpretar a Hawking en La teoría del todo, y ya llevaba casi una década dando tumbos por Hollywood. Formaba parte de un nutrido contingente de actores británicos que se trasladaron a Los Ángeles más o menos al mismo tiempo, todos los cuales parecían compartir piso o al menos dormir en los sofás de los demás en un momento u otro: Jamie Dornan, Andrew Garfield, Robert Pattinson, Charlie Cox de Daredevil.

"Éramos un grupo de soñadores que queríamos ser actores", dice orgulloso. "Y a todos nos habían dicho que era un oficio imposible -y lo es, al igual que la cantidad de desempleo es tan extrema-, así que todos estamos bastante asombrados de seguir aquí y trabajando". Pero es extraño, porque al principio era muy intenso, porque todos competíamos entre nosotros por todo. Así que eran amistades con las que había que luchar, pero siempre con mucho amor y respeto".

Hoy les está enormemente agradecido. "Es estupendo navegar por un terreno tan extraño y tener amigos que pasan por cosas parecidas a los que podés llamar. Y también evoluciona. ¿Cómo negociás ser actor y padre? ¿Cómo se negocia la decisión de irse a hacer un trabajo durante ocho meses? ¿Cómo te enfrentás a la prensa y a los interrogatorios?".

Animales fantásticos.

Sin embargo, al tener amigos tan famosos, a menudo se espera de él que saque anécdotas de su historia común, pero se queda en blanco. "Ojalá hubiéramos hecho más locuras hace 20 años, para tener más cosas que vomitar en el programa de Jimmy Kimmel", se ríe. "Pero el material se está agotando".

En cuanto a lo que viene después, Redmayne no está seguro. Animales fantásticos "ha terminado, por lo que a mí respecta", así que su agenda está abierta. Pero está entusiasmado con el futuro. "Me encanta la variedad y ponerme a prueba, y espero seguir haciéndolo", dice. "Siempre daré un gran golpe, y...". Hace una pausa. Vuelve a mirar por la maldita ventana. Nos sentamos en silencio durante unos segundos. Pasan tres. Luego cuatro. Redmayne finalmente gira la cabeza hacia mí. "¡Oh, quería decir algo realmente profundo!", dice entusiasmado. "¡Maldita sea!", suspira, como si imaginara que nuestra entrevista ya no tendrá un final apropiado. "¡Pero sobresaliente por el esfuerzo!"

Lo que cuenta es la intención.

