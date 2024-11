Las elecciones presidenciales de este martes en Estados Unidos volvieron a verse empañadas por las fake news. La campaña de la candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, fue particularmente objeto de desinformación y conspiraciones desde el inicio de su candidatura, mientras que desde la campaña del magnate republicano exprimieron redes como X, propiedad de Elon Musk, para derramar discursos de odio contra los inmigrantes. Aunque algunos estudios sugieren que la desinformación no fue crucial en la cita electoral de 2016, las teorías de fraude que surgieron tras la derrota de Donald Trump en 2020 derivaron en el grave episodio del asalto armado al Capitolio.

La farsa del voto sin documento

Es falso, por ejemplo, que en las elecciones estadounidenses no se exija identificación para votar, como aseguraron de manera engañosa publicaciones en redes sociales que omiten que en la mayoría de los estados es obligatorio presentar un documento en las urnas. Los lugares que no lo solicitan igualmente suelen basarse en una firma que coincida con la registrada.

La falsa narrativa, que llevaba días pero se siguió difundiendo este martes, argumentaba que el proceso no es seguro y fue amplificada en inglés por figuras como Elon Musk. "Soy danés pero Estados Unidos no exige identificación para votar, así que voto a Trump mientras estoy de vacaciones", es el supuesto testimonio de un ciudadano nórdico que citaron algunas cuentas para sustentar esta afirmación. Otros mensajes similares apuntaban: "No entiendo cómo se puede votar sin identificación en EE.UU., con lo politizado y fanatizado que está el mundo hoy en día".

En contra de los inmigrantes

También es falso que un video muestre a un grupo de inmigrantes salteando una fila de votación para votar ilegalmente en Pensilvania, como aseguraron mensajes en redes sociales que descontextualizan la grabación. Las personas que aparecen en las imágenes son ciudadanos estadounidenses que no interrumpieron el orden de la fila, sino que simplemente llegaron buscando asistencia, según aclararon las autoridades del condado de Allegheny.

Publicaciones en plataformas como Facebook y X difundieron una grabación que mostraba a un grupo de personas llegando a la entrada de un centro de votación para hablar con un supuesto funcionario, mientras una multitud esperaba en una fila. Junto a estas imágenes, se escucha a un hombre decir en inglés que se trata de extranjeros que consiguieron saltarse una extensa línea para sufragar.

Los mensajes sitúan el hecho en Pensilvania y agregan comentarios como: "¡VOTANTES ILEGALES SE COLARON a LA FILA OTRA VEZ!" o "Kamala sigue SABOTEANDO a Trump". Los mensajes reproducen una narrativa que el equipo de EFE Verifica desmintió en el pasado y que sugiere que en estas elecciones estadounidenses fueron registrados para votar "no ciudadanos", "migrantes" o "votantes ilegales" de forma masiva para influir en los resultados a favor de Kamala Harris.

Un error que no es prueba de fraude

Otra grabación mostrando un error en una máquina de votación en Kentucky no prueba la existencia de fraude electoral en Estados Unidos, pese a que así lo señalaron algunos mensajes en redes sociales que difundieron un video en el que una votante pulsaba incorrectamente la pantalla de un dispositivo electoral. Las autoridades electorales revisaron la máquina y confirmaron que la denunciante pudo emitir su voto.

Publicaciones en plataformas como Telegram, X y Facebook compartieron un video que muestra a una votante intentando seleccionar a Donald Trump en la pantalla táctil de una máquina de votación. Sin embargo, tras varios intentos, termina eligiendo a Kamala Harris, aparentemente debido a un error en el funcionamiento la máquina. Las publicaciones sitúan los hechos en Kentucky, acompañadas de comentarios como "Mira cómo las máquinas electorales no te dejan votar por Donald Trump" y "los demócratas no pueden ganar sin hacer trampa".

Pero es mentira que ese video pruebe la existencia de interferencias en los comicios presidenciales. Según autoridades oficiales no hay reportes o denuncias relacionadas con dicho dispositivo y el error viralizado ocurrió por no pulsar correctamente en la pantalla. Además la votante que denunció los hechos pudo ejercer su derecho al voto, y la máquina fue retirada y evaluada tras la denuncia.

Los ataques a Harris

Desde el anuncio de su candidatura, Kamala Harris fue objeto de la mayoría de las falsedades que circularon sobre estos comicios. Poco después de que Joe Biden la eligiera como su sucesora en la carrera a la Casa Blanca, circuló un video de Harris que se había manipulado para que pareciera que hablaba de forma incoherente, una estrategia que los desinformadores usaron en otros comicios.

En una reunión anual con periodistas negros, Trump aseguró falsamente que Kamala Harris no se identificaba como mujer negra "hasta hace unos años", lo que generó un gran debate en redes sociales sobre la identidad racial de la demócrata. Además movimientos conspiracionistas aprovecharon el caso de Sean "Diddy" Combs, a quien se le imputan tres cargos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, para desinformar sobre Harris. Dijeron que la demócrata estaba implicada en el caso, que mantuvo una relación con el rapero o directamente la tacharon de pedófila, acusaciones que en muchas ocasiones se basaban en imágenes alteradas digitalmente.

Inmigrantes haitianos y mascotas

Entre todas las fake news de esta campaña, una de ellas ocupó buena parte de la opinión pública durante semanas. Mensajes en redes sociales planteaban que inmigrantes de origen haitiano se estaban comiendo a las mascotas de los habitantes de Springfield, Ohio. Trump llegó incluso a sostener esa teoría en su debate contra Harris, aunque fue desmentida por las autoridades locales.

La afirmación le valió a Trump una advertencia del moderador del debate y provocó la risa de Harris. "Al parecer se están comiendo a los gatos de la gente", señaló Elon Musk en su red social al republicar otro mensaje que señalaba que 20 mil haitianos están "matando y comiéndose" las mascotas de los ciudadanos de Springfield, pero sin aportar pruebas. Otros mensajes difundieron un video de la detención de una mujer supuestamente haitiana que habría matado e ingerido el gato de uno de los vecinos de esa localidad.

La campaña de Trump usó esta narrativa como un argumento más de su plan contra la inmigración. El republicano compartió una foto generada con inteligencia artificial en la que aparece en su avión rodeado de gatos y patos. Autoridades locales dijeron que no existen informaciones creíbles o denuncias de que inmigrantes haitianos hayan cometido los hechos que le imputan Trump y los mensajes engañosos, mientras que la mujer que fue detenida por matar a un gato es ciudadana estadounidense y el hecho ocurrió en otra ciudad.

Elon Musk, con más de 200 millones de seguidores en su red social X, se convirtió en un gran amplificador de desinformación. Uno de los principales aliados de Trump en su carrera a la Casa Blanca posee el perfil con más seguidores de la plataforma, por delante de Barack Obama (131 millones), por lo que su capacidad de potenciar mensajes basados en falsedades tiene un enorme impacto potencial.