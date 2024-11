Las polémicas y las discusiones con Julio Cortázar no cejaron durante toda su vida. No siempre las objeciones fueron desde el otro campo, lo que hubiese sido relativamente cómodo para él, sino, dolorosamente, con gente de sus mismas ideas políticas y sociales. Estas controversias no han perdido actualidad, y me parece oportuno reconocerlas o recordarlas en los tiempos que corren, los de un descenso del debate ideológico y conceptual. He aquí dos ejemplos mayores de las mismas.

Entre las muchas polémicas que mantuvo Julio Cortázar a lo largo de los años, una de las menos difundidas y conocidas (y no la menos importante, todo lo contrario) es la que enfrentó sus ideas con las del excepcional novelista y antropólogo peruano José María Arguedas, con quien no congeniaba demasiado. La primera piedra la lanzó Arguedas, si bien hay una carta anterior, del 67, de Cortázar a Roberto Fernández Retamar, en la que habla de los “complejos regionales”, aludiendo a él, visiblemente. Arguedas, en la revista Amaru (Nº 6, Lima, abril-junio de 1968), donde se publicó el Primer Diario de lo que iba a ser el libro póstumo El zorro de arriba y el zorro de abajo (1971), lo rechaza. Contestó Cortázar en Life (Nueva York, 7 de abril de 1969). La réplica aparecería, todavía en vida de Arguedas, en El Comercio (Lima, 1º de junio de 1969).

UN PROVINCIANO DE ESTE MUNDO

Verdad es también que ella fue en cierto modo intensificada por el propio Cortázar, ya que aludió a Arguedas desdeñosamente, y a su literatura como estrecha y regionalista. Lo cual estaba dentro de una línea, hay que decirlo, que siempre sostuvo, como puede leerse, entre otros, en el célebre trabajo “Aspectos del cuento”. Pero el hecho de haberlo realizado desde Life (reportaje que suscitó enconados comentarios) agravó el malentendido.

Aquel tan debatido reportaje de la revista Life fue ciertamente otro asunto delicado, acaloradamente discutido en su momento. Lo fundamental de la crítica se dirigía a sostener que la mera aparición en sus páginas era una concesión, tanto al sistema como a la publicidad y al mercado. Este reportaje merece un breve paréntesis. En una carta a Roberto Fernández Retamar (París, 15 de enero de 1969), cuenta Cortázar los detalles de tal reportaje y las condiciones que impuso: “Hace dos meses Life en Español me buscó para hacerme una entrevista. Recordando todo lo decidido en la Casa, y resuelto más que nunca a no tener con los Estados Unidos otro contacto que el que se puede tener con los amigos escritores, mi primera reacción fue una negativa rotunda, pero inmediatamente comprendí las posibilidades que se abrían para intentar una violenta incursión en terreno enemigo. Mario (se refiere a Mario Benedetti) te contará esta parte, porque mi pedido de garantías totales sobre la textualidad hasta la última coma fue recibido con profunda cólera por Life. Me mandaron un cable diciéndome que ni Churchill ni John F. Kennedy habían pretendido jamás revisar sus entrevistas respectivas; les contesté que sin pretender compararme a tan eminentes personajes, mis condiciones eran las de recibir pruebas, sin lo cual no autorizaba la publicación, y que ellos debían confirmarme por escrito que aceptaban esas condiciones. Lo hicieron, mi texto fue enviado antes de mi viaje a Cuba, y ayer supe que se publicará dentro de muy poco. En este tiempo de malentendidos frecuentes, me interesa que estés enterado de esto, que lo estén Haydée y todos los amigos de la Casa. Cuando salga la entrevista, te enviaré inmediatamente un número; entonces podrás juzgar si valía o no la pena de utilizar esa revista, tan increíblemente difundida entre un público latinoamericano que no tiene el menor acceso a nuestras publicaciones revolucionarias o simplemente literarias. Toda la primera parte de la entrevista está dedicada al problema político; no te digo más, tú has de verlo y juzgarlo personalmente. Pero no quiero que algún rumor equívoco se adelante a la publicación, y por eso me curo en salud”.

Escribió entonces Arguedas: “Mientras tanto, y desde la grandísima revista norteamericana Life, Julio Cortázar que de veras cabalga en flamígera fama, como sobre un gran centauro rosado, me ha lanzado unos dardos brillosos. Don Julio ha querido atropellarme y ningunearme, irritadísimo, porque digo en el primer diario de este libro, y lo repito ahora, que soy provinciano de este mundo, que he aprendido menos de los libros que en las diferencias que hay, que he sentido y visto, entre un grillo y un alcalde quechua, entre un pescador del mar y un pescador del Titicaca, entre un oboe, un penacho de totora, la picadura de un piojo blanco y el penacho de la caña de azúcar: entre quienes, como Pariacaca, nacieron de cinco huevos de águila y aquellos que aparecieron de una liendre aldeana, de una común liendre, de la que tan súbitamente salta la vida. Y este saber, claro, tiene, como el predominantemente erudito, sus círculos y profundidades. Escrita y publicada la nota con que pretendo bajar a don Julio, aunque no sea sino por algunos segundos, de su flamígero caballo, he vuelto a sentirme sin chispa, sin candelita para continuar escribiendo”. Otros ataques hay en el libro, aquí y allá, y alguna “cargada” (tanto como a Alejo Carpentier y a Carlos Fuentes), tales como decir “Me asustaron las instrucciones que pone para leer Rayuela. Quedé, pues, merecidamente eliminado, por el momento, de entrar en ese palacio”.

Sería necesario enmarcar, empero, esta polémica en el contexto de esos años y de las preocupaciones ideológicas y literarias de ambos escritores. Desde la óptica de Arguedas, hay una literatura, producida por latinoamericanos, a la que él juzga “trasculturada”. Es una literatura de tendencias modernas, dirigida a lectores ya hechos, y producida en países de culturas relativamente homogéneas (el caso de la Argentina, para Arguedas). Como lo sostiene un conocido investigador de su obra, Martin Lienhard: “Mucho más que de alguna antipatía personal entre dos escritores, se trata, en efecto, de un debate acerca de la escritura en las condiciones de un país dependiente. El zorro representa un intento difícil de reorientar la novelística según unas pautas populares, tendencialmente nacionales. Intento práctico, pero acompañado, en los ‘Diarios’, por un discurso meta literario de enorme interés: se manifiesta sobre todo y de modo concreto en los ‘juicios’ sobre otros novelistas latinoamericanos contemporáneos. Se trata, pese al carácter individual de las apariencias-apariciones, de la crítica de cierto modo de hacer literatura, y de la ‘defensa e ilustración’ de otro, el de José María Arguedas y los demás escritores de su ‘campo’. La aparición de los personajes en el escenario obedece probablemente al propósito de teatralizar, de ‘oralizar’ el debate; ello permite al narrador dirigirles la palabra, hacerles alguna confidencia o escucharlos: sobre todo escucharlos. La respuesta verdadera pasará por la escritura”.

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

“Reproduce por lo visto los rodeos de la ‘conversación entre amigos’ cuya forma adopta, como lo demuestran por ejemplo los frecuentes apóstrofes: ‘tú, Juan’, ‘amigo Cortázar’, ‘amigos’, ‘queridísimo João Guimarães Rosa’, etc. En el ‘Tercer Diario’, que aparece después de la airada respuesta pública de Cortázar -signo de ruptura del diálogo amistoso-, el narrador no se dirige ya a sus colegas, sino directamente al lector. El ‘tono coloquial’, sin embargo, subsiste”.

“Entre la postura de Arguedas y la de los ‘cortázares’, la diferencia reside más que nada en la fundamentación ideológica de la escritura, y no tanto en su práctica. Tal vez sea por ello que Arguedas confiesa en algún momento que cree estar pretendiendo lo mismo que los ‘cortázares’”.

La idea de Lienhardt es, pues, la de que se trata de un conflicto ideológico y de escrituras, que, no obstante, buscaban lo mismo por distintos caminos. “La dificultad de comprender en qué consiste realmente esa polémica reside precisamente en el hecho de que las dos maneras de hacer literatura, ‘a lo Arguedas’ o ‘a lo Cortázar’, implican dos sistemas clasificatorios opuestos, entre los cuales la comparación es casi imposible y casi inútil”. Para terminar citando al propio Arguedas, en una frase por cierto paradójica: “Tal vez pretendamos lo mismo”. Y agrega el crítico: “tal vez sí, pero a partir de dos universos hasta ahora en conflicto”.

No obstante, haber sobrevivido a Arguedas unos años le permitió a Cortázar, revisar, como siempre lo hacía, afirmaciones anteriores. Dos años antes de su propia muerte, envía un texto a la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, realizada en México, en el que se pregunta: “¿Qué magnitud real puede tener esa toma de conciencia histórico-cultural cuando se piensa en el inmenso sector indígena y, dentro del área del mestizaje, el rural?”. “Su inserción contemporánea (del escritor) en los procesos geopolíticos le ha permitido descubrir la posibilidad de despertar ecos dormidos, imágenes subyacentes, formas y herencias telúricas que los procesos de colonialismo primero y de aculturación foránea más tarde había sumido en un limbo del que apenas asomaban fragmentariamente en el folklore, las artes, las conductas y los temperamentos”.

Es posible que, como en “Los teólogos”, el cuento de Jorge Luis Borges, siga la discusión en “el reino de los cielos”, tal vez con posiciones distintas, intercambiadas, pero siempre, aparentemente, opuestas.

LA NOVELA REVOLUCIONARIA

Una de las polémicas de Julio Cortázar, ideológica y teórica tal vez, pero de no menor repercusión que las puramente literarias, fue la que mantuvo con el escritor colombiano Oscar Collazos, por entonces joven novelista y ensayista de 26 años, a la sazón director del Centro de investigaciones literarias de Casa de las Américas, de La Habana. La polémica se originó en un artículo de Collazos publicado en Marcha de Montevideo, en agosto de 1969, y lo reprodujimos (con la autorización de Marcha, que estaba impedida de entrar en Argentina por expresa prohibición del gobierno militar de Juan Carlos Onganía) en la revista Nuevos Aires, de Buenos Aires.

El artículo de Collazos era general (se titulaba “La encrucijada del lenguaje”), aunque en algunos pasajes aludía críticamente a Cortázar, a trabajos suyos, y a opiniones en los que aquél veía una fuga de la realidad. Cortázar, sensible como siempre era a la crítica (y especialmente a la que venía de su propio campo de ideas y afinidades) contestó mostrándose no solo como el excelente narrador que ya era sino también como un temible y hábil polemista. La nota-respuesta se titulaba “Literatura en la revolución y revolución en la literatura”, y sirvió fundamentalmente para fijar los límites dentro de los cuales se manejaba respecto del “compromiso” literario, y para comprender qué entendía él por revolucionario en el campo de la literatura. Así, por ejemplo, entre los argumentos más fuertes que esgrimió, figuran éstos: “Frente a la acusación de ‘tendencia intelectualizante’ que me hace Collazos, entiendo que un novelista del Tercer Mundo tiene entre sus deberes más imperiosos el de no ceder a ninguna facilidad, y que la peor de las facilidades sería la de aprovecharse del ‘puro oficio literario’ que me reprocha”.

OSCAR COLLAZOS

Pero luchar también contra la facilidad suponía explorar nuevos territorios en el arte y en la literatura: “Si la física o las matemáticas proceden de la hipótesis a la verificación, e incluso postulan elementos irracionales que permiten llegar a resultados verificables en la realidad ¿por qué el novelista ha de rehusarse estructuras hipotéticas, esquemas puros, telas de araña verbales en las que acaso vendrán a caer las moscas de nuevas y más ricas materias narrativas? La revolución es también, en el plano histórico, una especie de apuesta a lo imposible, como lo demostraron de sobra los guerrilleros de la Sierra Maestra; la novela revolucionaria no es solamente la que tiene un ‘contenido’ revolucionario sino la que procura revolucionar la novela misma, la forma novela, y para ello utiliza todas las armas de la hipótesis de trabajo, la conjetura, la trama pluridimensional, la fractura del lenguaje”.

Las consideraciones de Cortázar alcanzan un alto nivel teórico e ideológico general sobre los temas centrales que, en este campo, siempre debatió la izquierda: el papel de la realidad en el arte, el de éste en la sociedad: “El escritor latinoamericano, es decir un escritor del Tercer Mundo sabe que ese hombre es el hombre histórico, alienado y mediatizado por el subdesarrollo en el que lo mantiene el capitalismo y el imperialismo. Pero el hombre histórico no es solamente eso en la perspectiva de la creación literaria, no es solamente el hombre inmerso como colectividad en un Tercer Mundo que le rehúsa su auténtico destino. El signo de toda gran creación es que nace de un escritor que de alguna manera ha roto ya esas barreras y escribe desde otras ópticas, llamando a los que por múltiples y obvias razones no han podido aún franquear la valla, incitando con las armas que le son propias a acceder a esa libertad profunda que sólo puede nacer de la realización de los más altos valores de cada individuo. La sociedad tal como la concibe el socialismo no sólo no puede anular al individuo así entendido sino que aspira a desarrollarlo en un grado tal que toda la negatividad, todo lo demoníaco que aprovecha la sociedad capitalista, sea superado por un nivel de su personalidad donde lo individual y lo colectivo cesen de enfrentarse y de frustrarse. La auténtica realidad es mucho más que el ‘contexto socio-histórico y político’, la realidad son los setecientos millones de chinos, un dentista peruano y toda la población latinoamericana, Oscar Collazos y Australia, es decir el hombre y los hombres, cada hombre y todos los hombres, el hombre agonista, el hombre en la espiral histórica, el homo sapiens y el homo faber y el homo ludens, el erotismo y la responsabilidad social, el trabajo fecundo y el ocio fecundo; y por eso una literatura que merezca su nombre es aquélla que incide en el hombre desde todos los ángulos (y no, por pertenecer al Tercer Mundo, solamente o principalmente en el ángulo socio-político), que lo exalta, lo incita, lo cambia, lo justifica, lo saca de sus casillas, lo hace más realidad, más hombre, como Homero hizo más reales, es decir más hombres, a los griegos, y como Martí y Vallejo y Borges hicieron más reales, es decir más hombres, a los latinoamericanos”.

Este es el hombre (y consiguientemente: el lector) pluridimensional al que quiere dirigirse Cortázar. Collazos, por el contrario, entendía que el lector debe hallar un “reconocimiento entre su realidad y el producto literario”. A lo que Cortázar agregaba, recordando unas líneas del Che sobre su campaña en Cuba: “En un autor o lector responsables, esta búsqueda de una realidad multiforme no puede ser tachada de escapismo; sería tan necio como reprocharle al Che que en un momento crucial, frente al enemigo, se acordara de un pasaje de Jack London, es decir de una pura invención que ni siquiera correspondía al contexto latinoamericano, en vez de evocar, por ejemplo, una frase de José Martí”.

Finalizaba Cortázar la polémica con algunas referencias a la responsabilidad y a la moral de los escritores latinoamericanos, y con una frase que desde entonces hizo época en cuanto a las armas que son propias de los escritores, fundamentalmente el avance en profundidad, y el subrayado de que “uno de los más agudos problemas latinoamericanos es que estamos necesitando más que nunca los Che Guevara del lenguaje, los revolucionarios de la literatura más que los literatos de la revolución”.