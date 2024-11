Luego de la interna fallida, el teléfono descompuesto y la judicialización, la Junta Electoral proclamó a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ. La Junta oficializó el triunfo de la lista "Primero la Patria" luego de haber impugnado, hace más de una semana, la lista encabezada por Ricardo Quintela por presentar irregularidades en sus avales y selló, así, el último capítulo de la novela partidaria. El próximo paso será oficializar el nuevo rol institucional de CFK como conductora del peronismo con un acto: los dirigentes de confianza de la flamante presidenta están trabajando en la organización para la semana que viene - se habla del martes 12 - y esperan poder convocar a "todos". Eso incluye a Ricardo Quintela, que se reunirá en los próximos días con su competidora, y a Axel Kicillof, que felicitó a CFK por la proclamación a la noche. En el mientras tanto, CFK aprovechará el sello partidario para recorrer el conurbano - y, en el futuro, diferentes provincias - para comenzar el reordenamiento del partido de cara al 2025.

Por una amplia mayoría, la Junta Electoral del PJ le puso fin a la accidentada y judicializada agonía de la interna partidaria, ratificando la decisión que había tomado el 26 de octubre cuando definió oficializar la lista encabezada por CFK y no la de Quintela. De los 15 dirigentes que integran la Junta, solo María Eugenia Catalfamo se manifestó en contra: la ex senadora puntana responde políticamente a Alberto Rodríguez Saá, que había sido candidato a vice presidente del "Gitano" Quintela antes de que la Junta impugnara su lista por falta de avales (y de que, luego, la jueza María Romilda Servini ratificara la decisión del órgano partidario). La diputada riojana Hilda Aguirre, mientras tanto, decidió ausentarse, negándose a poner su firma en la resolución que proclamaba la lista "Primera la Patria" por ser la única lista que cumplía con "todos los requisitos para su oficialización".

La diferenciación de las dos dirigentas, sin embargo, fue el último gesto de resistencia del gobernador riojano. Quintela decidió aceptar la resolución de Servini, por más que insiste en que su lista "Federales" estaba en condiciones de competir, y no la apelará ni avanzará con ninguna presentación judicial. "Dejamos atrás la interna del PJ. El tiempo que viene nos encontrará con Ricardo Quintela caminando el interior profundo de la Argentina para construir el Movimiento Nacional 'FEDERALES'", anunció Jorge Yoma, uno de los apoderados de Quintela que había participado, horas antes, del encuentro que había encabezado Quintela en la Casa de La Rioja con todos los dirigentes de su espacio. Allí, en la casa provincial, ubicada a menos de 20 cuadras de la sede del PJ nacional, Quintela se dirigió a sus apoderados y consejeros y vice presidentes y les anticipó que buscaría reunirse en los próximos días con CFK.

La ex presidenta se había acercado a Quintela el viernes pasado, enviando a su secretario a que se contactara con el equipo del riojano, pero no había tenido respuesta desde entonces. Una vez proclamada la lista de CFK, sin embargo, Quintela decidió que se comunicaría con la flamante presidenta para coordinar un encuentro que permitiera empezar a desactivar el tiroteo interno de los últimos días. Quintela viene cuestionado públicamente los "métodos y actitudes" de una parte del kirchnerismo, pero en privado se muestra, además, muy molesto con los ataques dirigidos contra su gestión como gobernador de La Rioja de parte de dirigentes de La Cámpora. "No está bien, eso es el discurso de Milei, no de un peronista", se quejó un dirigente riojano cercano al gobernador.

Quintela anticipó que no romperá - ni en el Congreso ni a nivel institucional en el PJ - y que, en cambio, buscará construir una línea interna para dar la pelea dentro del peronismo. Esta línea ya tiene nombre - "Federales" - y pretende consolidar las alianzas generadas durante los últimos meses de campaña para el PJ con la fantasía, incluso, de dar una batalla interna en 2027. "Para frenar a Milei precisamos un peronismo fuerte y convocante. Queremos un movimiento que construya una sociedad más justa, que achique las asimetrías existentes, convocando con una mirada federal e inclusiva a la trasformación de nuestro país", declaró Quintela a través de un comunicado de la lista "Federales", en donde advirtió que, más que una lista electoral, "se convirtió en un espacio entusiasta de militancia, épica federal y convicción movimientista".

Cristina presidenta del PJ

CFK, mientras tanto, ya viene moviéndose como presidenta del PJ de hecho hace tiempo. Apenas unas horas antes de la proclamación de la Junta Electoral, por ejemplo, se había mostrado por Avellaneda, en donde había realizado una recorrida por la empresa Vetrano. La ex presidenta viene realizando varias apariciones territoriales, visitando fábricas y universidades y todos aquellos lugares que vienen siendo afectados directamente por las políticas de Javier Milei. "El verdadero problema que tenemos hoy en la Argentina es la deshumanización", afirmó el martes a la mañana en la Pyme industrial de Avellaneda, en donde se reunió con decenas de empresarios y trabajadores que dieron cuenta de las dificultades económicas que venían arrastrando en los últimos meses (la mayoría vinculadas a los aumentos de las tarifas eléctricas).

"Este modelo es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento. Pero no podemos sentarnos a esperar, debemos articular a todos los sectores damnificados en un gran movimiento patriótico para construir una alternativa", declaró CFK unas horas después, a través de sus redes sociales.

La flamante presidenta del PJ tiene por delante el desafío de conducir el reordenamiento del peronismo luego de la derrota y de las internas fraticidas que se están dando al interior del kirchnerismo (encabezadas por la propia CFK, en el caso de la guerra con Axel Kicillof). En el Instituto Patria insisten en que buscarán convocar a "todos" en el peronismo, incluso a quienes le hicieron frente a su liderazgo en los últimos meses, como la CGT o la dirigencia que se alineó detrás de Quintela.

Aseguran que buscarán, incluso, convocar a Kicillof, quien tarde a la noche rompió finalmente el silencio respeto a la interna para felicitar a CFK. "Felicito a CFK y a todos los compañeros y compañeras de la lista de Primero la Patria por este nuevo desafío al frente del Partido Justicialista", tuiteó el gobernador bonaerense, quien venía siendo duramente cuestionado por La Cámpora por no haberse pronunciado en favor de Cristina apenas anunció su candidatura. "Axel debe aceptar que el partido tiene una nueva conductora", advierten en el Patria, que es donde se está trabajando la convocatoria para reunir a toda la dirigencia peronista no aliada de Milei.

El objetivo es organizar un acto de oficialización de la lista la semana próxima, en donde estará CFK pero también sus vices - José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli - y sus consejeros. La fecha estimativa es el próximo martes 12, aunque los detalles se terminarán de definir en los próximos días. "Hacemos un acto, la mostramos a Cristina, nos sacamos la foto todos juntos y terminamos las boludeces de la interna", ironizó uno de los organizadores que, sin embargo, advierte que, por más que la elección se haya definido, la interna continuará.