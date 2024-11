Esta semana se dieron a conocer las y los nominados a los Premios Rosario Edita 2024, en tanto que los nombres de las y los ganadores de la séptima edición del certamen que celebra y destaca la producción discográfica de la ciudad se divulgarán el miércoles 13 de noviembre a las 21 en Casa Brava, ubicada en Pichincha 120.

El acontecimiento organizado por el sitio La Canción del País y que cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de Rosario, entre otras instituciones, distinguirá en la ceremonia de entrega de estatuillas a los mejores álbumes de 2023, los que estarán distribuidos en 14 categorías-. Además, se homenajeará al pianista de jazz Helio Gallo, que a sus 92 años recibirá una distinción por su trayectoria. La coronación de la noche será con el premio al Mejor Álbum del Año, seleccionado entre todos los ganadores de cada rubro.

Un jurado de veinte personas, integrado por periodistas, representantes de diversas instituciones, gestores culturales y difusores estuvo a cargo de la elección de nominados.

Este evento no sólo premia la excelencia artística, sino que también visibiliza y fortalece el rico tejido cultural de Rosario, una ciudad con una escena musical que crece año a año y se posiciona en el escenario nacional.

Las nominaciones:

Tango:

Esa Diablura - En vivo

La Llevada - La Llevada

Masmédula - El Estaño

Orquesta Carlos Quillici - Nosotros los del tango

Orquesta Utópica - Cortafuego

Jazz

Carlos Casazza Quinteto - Benarés

Juan Gabino - La Visión

Mariano Ruggieri - Fuerza de Madre

Pólvora Negra - Pólvora negra

Pablo Socolsky Trío - Esperando la lluvia

Folklore

Cantares del Sur - Canciones Populares Argentinas

Cuarteto Karé - Kuña Purahei

Escaleno Trío - Bajo Relieves

Monchito Merlo - Al Galope

Montero - Semillas

Cumbia/Tropical

Girda y Los del Alba - Por la ruta de la cumbia

Karina Latina - Que dicen de mí

Sabor Azúcar - En vivo en Sala Lavardén

Cantautor/a – Trovador/a

García Kofman Dúo - Exteriores

La Perilla - La Perilla y la Caja de los Objetos Perdidos

Leandro Bondi - Canciones para el mate

Santi Silvagni - Las Cosas Mínimas

Tata Milesi -Desmudanzas

Rock / Blues

Bonzo Morelli Trío - Tres

Chicosvaca - El amor es esto

Gay Gay Guys - Culto Roto

La Pardini Blues - Sin Rumbo

Lobo - De la euforia al silencio

Metal / Hard rock

Monte Palomar - Nadir

Negro Lottero - Lottero

Toba - Nuevo eterno sol

Triángulo Negro - Triangulo Negro

Tusoc - Éter

Electrónica / Experimental

Deep Mariano - Selected Discography. Collabs 2000-2016

Los Cuentos de la Buena Pipa - La Entrega

Rill Trax - El poder del sonido

Silvina Gandini - Tierra Relevé

Yuliett - Postal del horror

Urbano / Funk / Hip Hop

Agus Pérez -Dulce, Difícil, Vive Intacto

Caliope - 341

Chokenbici - Valle Laser

Leitoh - Donde Sea

Tuerto - No eyez on me

Ska / Rock / Fusión

Dami y Los Suave Tormentos - Dami y Los Suave Tormentos

Densha gogo - Eclipse

Nico Mazzurco - Primigenio

Rosario Smowing - Ahora cuando pase todo esto

Toni Temple - En el fuego

Pop / Indie Pop / Synth pop

Amelia - Onírika

Barfeye - Artista Revelación

Diego Wacker - Guitarritmia Dos

Matilda - Bailando en la Tempestad

Lucas Marte - Flotado

Cantautor/a Pop Rock

Chino Zurcher - Pareidolia

Emanuel Marquiore - Rayo Negro

Florencia Biagetti - Fungible

Matienelestintanstante - La Teoría del Todo Bien

Renée - Infusión

Rock Alternativo

Aguas Tónicas - Nuevos Montajes

Dez Moabit - Silver Place

Inercia - 440

Jimmy Club - Canciones para fantasmas

Las Aventuras - Resta el accionar

Punk

Feliz Oscuridad - Liquidación por cierre

Tensionautas - Melancolía Del Futuro

Violación Auditiva - La desgracia continúa

Zulo - Translator