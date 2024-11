Central cierra esta tarde el proceso que lideró Matías Lequi para abrir nuevas expectativas con la contratación de Ariel Holan. El canaya, de errático juego, se esfuerza en sumar puntos en un mal torneo y recibe a San Lorenzo, de similar actualidad. El azulgrana se presenta con la dirección técnica de Miguel Russo, quien está al frente del equipo hace un mes y hoy vuelve al Gigante. Entre lesionados y suspendidos el auriazul se anuncia con siete cambios y ausencias relevantes.

Lequi no pudo sacar a Central de ninguno de los problemas que dejó Russo con su renuncia. Para no demorar la decisión, la dirigencia resolvió traer a Holan y así hoy Lequi dirige su último partido. El lunes el plantel ya estará en manos del nuevo entrenador. Pero no por eso en Arroyito hay menos urgencias por sumar puntos. Porque Central ganó dos partidos de los últimos trece y solo uno de los últimos nueve. Un registro que aplazó cualquier debate sobre el futuro de Lequi en el equipo.

Para esta tarde el canaya no puede disponder por lesión de Facundo Mallo y Carlos Quintana, como así tampoco de Marco Ruben, suspendido. Así en la defensa aparecerán Juan Giménez y Miguel Barbieri y en ataque se produce el regreso de Enzo Copetti. Además Lequi se inclina por los retornos de Jonatan Gómez y Maximiliano Lovera, quienes desplazarán a Kevin Ortiz y Samuel Beltrán, respectivamente, teniendo en cuenta el once que viene de igualar con Independiente Rivadavia. Central tendrá en cancha equipo improvisado por necesidad.

San Lorenzo suma 25 puntos, los mismos que Central. El azulgrana no salió nunca de un estado de crisis permanente en el torneo, hace tiempo que no asume protagonismo en el fútbol argentino, aunque la llegada de Russo al banco de suplentes serenó ánimos. Con el nuevo técnico la visita encontró dos victorias, un empate y una derrota. Pero viene de igualar con Estudiantes, en otro flojo rendimiento del equipo. El español Iker Muniain es el principal referente dentro de la cancha, aunque aún no logró marcar diferencias en sus primeros meses en el fútbol argentino.

Central: Broun; Coronel, Giménez, Barbieri, Sández; Ibarra, Gómez, Duarte, Lovera; Malcorra, Copetti. DT: Matías Lequi.

San Lorenzo: Gómez; Luján, Romaña, Campi, Báez; Remedi, Sosa; Cerutti, Muniain, Leguizamón; Cuello. DT: Miguel Ángel Russo.

Arbitro: Andrés Merlos

Hora: 19

TV: TNT Sports