Mientras Latinoamérica lamenta la partida de Pepe Mujica, Julieta Rada destaca uno de los identikits de la política de su país. “Por supuesto que siempre hay fricciones entre los partidos, pero los cambios de mandato se dan con mucho respeto. Y eso es admirable de Uruguay”, dice. “La gente va a votar, y lo hace con alegría y sin problemas”. La muerte del ex mandatario de la nación vecina se produjo en la víspera del estreno del más reciente álbum de la música en esta orilla del Río de la Plata, este jueves 15 a las 20 en Niceto Club (Niceto Vega 5510). Candombe se llama este trabajo, donde la hija de Rubén Rada sigue los pasos de su padre al reivindicar la tradición del género musical representativo de la cultura afrouruguaya, más allá del Carnaval.

“Escribí en un papel las canciones que quería estuvieran. Algunas de ellas no están en Spotify, pero las tenía en CD. Y empecé a escuchar cuál podía cantar y darle mi aporte como intérprete”, explica Rada. “Lo único que seguro era que quería que hubiera dos canciones de mi papá, porque en todos mis discos hay por lo menos una. La elección la hice por canciones que fueran conocidas, pero no tanto, y por artista. Obviamente, en un disco de ocho temas me quedó afuera mucha gente. Así que la idea es hacer más adelante un volumen dos”. Lo nuevo de la música incluye piezas del acervo candombero, entre las que destacan “Biricunyamba”, de Pedro Ferreira; “El tambor”, de Jaime Roos; “Consejo de Eros”, de La Calenda Beat; “Se abre el portón”, de Hugo Fattoruso; “Llamando”, de Mariana Ingold, y “Adiós a la rama”, de su padre.

-¿Por qué decidiste hacer este disco ahora?

-Siempre estuve vinculada al candombe, a veces más activamente, y en otras ocasiones de forma pasiva. Y en este momento me surgió algo más activo. Sin embargo, éste es un disco de fusión. Al candombe lo mezclo con otros géneros que también son afro, como el R&B, el jazz, el funk, la salsa y un poco de tango. Siempre anduve danzando por todos estos estilos, y ésta fue una manera de unificar.

-Más allá de los instrumentos dando vueltas en tu casa o del candombe sonando en eventos familiares, ¿tuviste algún tipo de epifanía con esta música?

-No es que hubo un momento en que la registré. Es quizá la música que más me emociona y me llega al corazón. En Uruguay, cuando estoy, los domingos voy a ver los tambores. Y me gusta ir a las llamadas. Y tengo un padre que se ha dedicado a eso toda la vida. Aunque quise separarme un poquito de lo que hacía él, y explorar a mi manera. Ya con 34 años, finalmente me metí de lleno con el candombe.

Desde hace dos años, Julieta Rada divide su tiempo entre Montevideo y Nueva York. Justamente fue en la megalópolis estadounidense donde se decidió a encarar su nuevo disco, por más que ya venía masticando la idea. La distancia y el cosmopolitismo terminaron por incentivarla, siguiendo de cierta manera los pasos de Opa: supergrupo uruguayo conformado por Ringo Thielmann y los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso, a los que se sumó luego el progenitor de la cantante, y que supo hacerse un nombre que aún retumba fuerte en la escena jazzera neoyorquina. “Ellos fueron mis maestros, partiendo por mi papá”, afirma. “Vienen laburando desde hace millones de años en sacar al candombe para afuera. Para mí Opa es una de las bandas más maravillosas de Uruguay. No dimensionamos su influencia”.

-Al mismo tiempo que tu padre grabó esos álbumes próximos a la cultura pop, desarrolló una discografía paralela dedicada netamente al candombe tradicional.

-Desde hace unos 18 años, mi padre tiene su propio estudio. Ahí va todos los días, y compone temas nuevos. Tiene muchos discos que todavía no ha sacado. De hecho, el último es de candombe, Candombe con la ayudita de mis amigos (2024). Ahí cantan un montón de artistas: Fito, Coti, Julia Zenko y Pablo Milanés.

Fito Páez también es uno de los colaboradores de Candombe, al igual que la puertorriqueña Ile (ex Calle 13), el uruguayo Juan Campodónico, Rubén Rada y Matías Rada, hermano de la intérprete. Al tiempo que el pianista argentino Leo Genovese y el baterista también argentino Juan Chiavassa se encargaron de la producción del disco (aparte de tocar), entre los músicos sesionistas sobresalen el percusionista cubano Pedrito Martínez y el guitarrista beninés de jazz Lionel Loueke. “Las bases las grabamos en Nueva York, y con toda esa info me vine a Uruguay, y grabé los tambores uruguayos. Y para ello llamé al Lobo Núñez, a Noé Núñez y a Camilo Núñez, así que tengo en el disco a tres generaciones de músicos”, describe Julieta, al otro lado del teléfono, desde Montevideo.

-¿Por qué no invitaste a un cantante angloparlante? Estaría bueno escuchar candombe en inglés, la deuda de David Byrne en su álbum Rei Momo…

-En un momento se me pasó por la cabeza. Quería invitar a un rapero, pero al final deseché la idea. Capaz que quedará para el volumen dos.

-¿Ésa siempre fue la idea del disco?

-Cuando empecé con esta idea, siempre me debatí entre un disco súper tradicional o más fusionado, que fue lo que terminó siendo. Charlando con Juan (Chiavassa), él me dijo: “Vos estás acá en Nueva York, y la gente que va a grabar son todos músicos de acá. Le van a aportar algo distinto. Por más que quieras hacer algo tradicional, no va a quedar. Tendrías que hacer ese disco en Uruguay”.

-¿Nueva York cambió tu manera de entender el groove?

A mí Nueva York me abrió la cabeza, y más que yo vengo de Uruguay y tengo esa cosa conservadora. Está bueno ver la capacidad que hay en esa ciudad para romper con un montón de cosas. Eso viene quizá de esa cabeza más jazzera que tiene Nueva York.

-En tu país las mujeres fueron ganando terreno en una cultura cooptada por los hombres. Ahora que con este disco sos parte de ese punto de inflexión, ¿qué opinión te merece esa apertura del candombe?

-A veces, cuando es una cosa tan tradicional, hay ciertas formas y estructuras que son parte de la esencia del candombe: el hombre toca el tambor y la mujer baila. Las figuras están muy marcadas, pero uno tiene que aprender a adaptarse a los cambios de la vida. Si no se rompe, no se avanza.