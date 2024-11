Las posibilidades que tiene Newell’s de no perder ante cada partido son muy bajas y ayer no fue la excepción en La Plata. El equipo de Lunari cayó ante Gimnasia con un gol en los primeros minutos. Nada pudo hacer la Lepra para lograr el empate. El equipo corrió mucho pero nadie piensa con la pelota al pie y la caída, inevitable, aumenta la gravedad a una crisis que se profundiza con el paso de las fechas.

La defensa de Newell’s no resistió una sola pelota en el área. Como ante Huracán, empezó a jugar lleno de intenciones ofensivas, presionando al rival y atesorando la pelota. Y como ante Huracán, en la primera pelota que llegó a su propia área fue gol. Gimnasia hizo fácil un desborde de Pintado en jugada que nació de un lateral y se anticipó Castillo a Salcedo para recibir el centro y marcar el primero con toque alto sobre el primer palo.

Newell’s es un equipo muy frágil y con jugadores que juegan una o dos pelotas por partido, como Miljevic, y sufre por un Banega errático en todo. El que le dio ideas al equipo fue Silvetti, con un pase genial a García para el empate, pero el nueve al definió por sobre el arquero y la pelota se perdió por el segundo palo. Salcedo sacó un cabezazo que pegó en el palo y Cedrés remató alto al encontrar una pelota sobre el área grande.

En el segundo tiempo Newell’s se expuso a los contragolpes en su desesperación por atacar para llegar al gol y Hoyos se destacó con grandes atajadas. La Lepra no cayó por goleada por la actuación de su arquero. El equipo corrió mucho pero generó poco. Un cabezazo de Jacob que desvió Ledesma y poco más. Porque Banega no tuvo injerencia en el juego y Miljevic por su intrascedencia fue reemplazado. Aunque las variantes no le cambiaron la cara al equipo.

Zunino expulsó a Vangini y Garayalde, en la última media hora se jugó muy poco y se añadieron nueve minutos más. Pero nada fue suficiente para que Newell’s evite una nueva derrota, la undécima del campeonato.

1 Gimnasia

Ledesma

Pintado

Cabral

Martínez

Colazo

Castro

Max

Garayalde

De Blasis

Castillo

Merlo

DT: Marcelo Méndez

0 Newell’s

Hoyos

Schott

Salcedo

Vangioni

Martino

Banega

Pérez

Cedrés

Miljevic

Silvetti

García

DT: Ricardo Lunari

Gol: PT: 9m Castillo (G).

Cambios: PT: 31m Primante por Merlo (G). ST: 19m Jacob, Sotelo y González por Pérez, Miljevic y Martino (N), 29m Bolivar por Max (G), 34m Salazar, Gallo y Mamut por De Blasis, Castro y Colazo (G), 40m Chiaverano y Pérez Tica por Schott y García (N).

Expulsados: ST: 25m Garayalde (G) y Vangioni (N).