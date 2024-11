DOMINGO 10



CINE



Dahomey Se exhibe el segundo largometraje de la realizadora franco-senegalesa Mati Diop luego de la consagratoria Atlantique. El film tuvo su estreno mundial en la sección oficial competitiva del Festival de Berlín, donde obtuvo el Oso de Oro, el mayor galardón de esa sección, y acaba de ser seleccionada como la película que representará a Senegal en los próximos premios Oscar. En 2021, veintiséis objetos reales del Reino de Dahomey abandonaron París y retornaron a su país de origen, la actual República de Benín. ¿Cómo fueron recibidos estos tesoros, robados de sus ancestros, por un país que tuvo que salir adelante sin ellos?

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

Popular tradición de esta tierra Se estrena la nueva película de Mariano Llinás. La segunda entrega de las aventuras del Comando Corsini (compuesto por el propio Llinás y Pablo Dacal, entre otros) nos transporta a la llanura pampeana, allí donde el cantor criollo Ignacio Corsini creció y forjó una visión del mundo que habría de acompañarlo durante toda su vida. El resultado de esa excursión es un vagabundeo errático por los paisajes de la Patria, sus paradojas y sus fantasmas: una tierra soñada por un extranjero recién llegado que imaginaba para sí un destino gauchesco que nunca habría de volverse completamente real. Ahora bien: ¿No es acaso ese, en el fondo, el destino de todas las cosas?

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

MÚSICA

Fianru Juan Pablo Peruchena, alias Fianru, presenta su álbum La solución. Pionero del rap argentino, arrancó a los 15, a lo que él llama “su cultura”. Ahora acaba de estrenar su disco más logrado, el disco para el que parece haberse preparado desde 2000, desde siempre.

La solución es una obra sugerente, y oscura, con canciones capaces de interpelar al público entendido, vieja y nueva escuela, y también a oyentes no especializado.

A las 19, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $9000.

ETCÉTERA

Gentrificadxs Se presenta una obra de recorrido por las calles de Balvanera, una propuesta de la Compañía de Funciones Patrióticas. La gentrificación es una de las formas de colonialismo del siglo XXI. Es un proceso de “renovación urbana” por el cual las clases altas y medias desplazan a los habitantes pobres de sus barrios. No sucede únicamente en un espacio. Tiene efectos concretos sobre las personas. En esta ciudad, estamos siendo gentrificadxs desde hace tiempo. Performer: Martín Seijo.

A las 16.30, desde el Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $5000.

TEATRO

Desertoras Basada en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, la obra de Violeta Marquis cuenta la historia de un viaje en carreta por las tierras del Martin Fierro, pero esta vez para descubrir otra historia: la oculta. La de las mujeres. La del amor. Entre música y relato aparece la historia de Liz y la China: dos mujeres que se encuentran en medio de una huida. Dramaturgia: Nicole Kaplan, Violeta Marquis, Camila Tabet, Sol Zaragozi. Actúan: Nicole Kaplan, Camila Tabet, Catalina Telerman, Laila Selci

A las 19, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $9000.

LUNES 11



MÚSICA

Los Reyes del Falsete La banda bonaerense presenta Operación abrazo y beso, su sexto disco de estudio. Luego de cuatro años, los Reyes del Falsete regresan a los escenarios junto a los patagónicos Atrás Hay Truenos. En un principio, el conjunto tenía una idea de tomar todo el material que había quedado fuera de sus discos anteriores y volcarlas en un sólo álbum, pero las ganas de crear nuevos sonidos pudieron más que aquel compilado fallido. “Hay temas que ni existían hasta antes del momento de grabarse, incluso llegamos a improvisar algunas letras. Esto fue algo más libre, algo que no se suele dar normalmente en un estudio de grabación”, cuentan.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $8500.

FOTOGRAFÍA

Cámaras de industria nacional La muestra organizada por la Fototeca Benito Panunzi exhibe fotografías sobre la historia de las cámaras fotográficas fabricadas en el país. En la República Argentina, entre 1890 y 1980, se fabricó una cantidad importante de modelos de cámaras fotográficas. Algunas grandes, de madera, para estudios profesionales, otras de plástico, baquelitas o chapa orientadas al público aficionado. La finalidad de estos libros es recopilar toda la información existente en revistas especializadas de la época, entrevistas a coleccionistas, familiares de constructores y colegas interesados en el tema. También fueron incluidos constructores contemporáneos que fabrican a nivel artesanal prototipos, cámaras estenopeicas, minuteras y de gran formato.

De lunes a viernes de 10 a 18 y sábados y domingos de 12 a 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

Siluetas Se encuentra inaugurada la muestra de Rodolfo Zagert. En la silueta femenina que traza, cada perfil es un susurro detenido, una frontera entre lo que el ojo percibe y lo que el alma intuye. No hay necesidad de detalles excesivos; la figura evoca una fuerza silenciosa. Las curvas y cuellos alargados hablan de un ideal cargado de energía que emana del contorno. Zagert muestra una visión donde la figura armoniza con su entorno, como si el fondo respirara con ella. El trazo fluye en cada línea, dejando lo esencial emerger en una danza entre lo que somos capaces de ver y lo que se desliza en el fondo de nuestra percepción. Texto de María Wonda.

De lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

Ritos y tempestad Permanece activa la muestra de Marcelo Benítez, artista, poeta, ensayista y figura clave en la historia de la militancia gay argentina. La exposición incluye un corpus de obras nunca antes exhibidas, que permanecieron ocultas durante décadas y a su vez, el título de la misma alude a uno de sus poemas inéditos de 1994, el cual forma parte del poemario Los pelos de Casandra, de próxima publicación.

De lunes a viernes de 11.30 a 19, en Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

ETCÉTERA

Estallará la isla Continúa la segunda temporada del ciclo coordinado por Marina Cavalletti y Bebe Ponti. En esta ocasión se propondrán lecturas especiales con los versos de Liliana Piñeiro, Agustín Mazzini y Leandro Murciego. También habrá música y canciones a cargo de Melodía.

A las 20, en Je suis Lacan, Balcarce 749. Entrada: al sobre.

MARTES 12



ARTE

Obra reciente La rigurosidad geométrica de las pinturas de Juan Lecuona depara una firmeza aparente: estas formas –bloques de edificaciones urbanas– son como las formas del sueño al despertar: se está seguro de sus contornos, pero la propia intensidad de lo soñado vuelve neblinoso el recorte nítido de la figura. De dos maneras logra el artista la ensoñación morfológica, pero que ahora alcanza con estos la ponderación imposible de ingravidez. El artista no pinta ventanas, ni lo visto a través de ella: hace de la pintura ventana en la que vemos y en la que tal vez nos vean. Esa veladura de sus cuadros, la veladura de la luz.

De lunes a viernes de 15 a 19, en Galería Jorge Mara La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

Florencia Aise La artista cuenta sobre su propia muestra: “Nacho decía que era una ‘Rebelde Way’ y que era tres artistas en una, es por este motivo que en esta exposición quise unir la obra de estas tres facetas, unir mis diversos caminos en uno solo. A lo largo de esta muestra se van a poder encontrar con Retratos, donde expreso mi admiración a diversas personalidades que me han marcado; Uvas, como madre de mi cultura mendocina y Collages para saciar mis ganas de niña exploradora con ganas de viajar y de crear.

De lunes a viernes de 12 a 20, en Colección Alvear de Zurbarán, Av. Alvear 1658. Gratis.

CINE

Querelle Como parte del ciclo Descubrir el amor, que celebra el mes del Orgullo, se proyectará la última película que el alemán Rainer Werner Fassbinder dirigió en 1982 antes de su muerte. Basada en la novela del francés Jean Genet, cuenta la historia de un marinero llamado Querelle, que llega a la ciudad de Brest a reencontrarse con su no tan querido hermano Robert, quien está en una relación con Lysiane, la dueña de un bar llamado Feria junto a su ex marido Nono. Allí es donde Querelle tiene su primera experiencia homosexual luego de perder en un juego frente a Nono.

A las 18.30, en la Biblioteca del Congreso, Alsina 1835. Gratis.

Lo que queda Continúa en cartel la película dirigida por Mariel Escobar. Ana vive en Canadá desde hace tres años. Cuando recibe la noticia de que Julián, su primer novio, tuvo un accidente y está en coma, vuelve impulsivamente a Buenos Aires, acompañada de su nueva pareja. Poniendo en pausa su presente, Ana busca acompañar a la madre y hermana de Julián en la agonía, sin encontrar ya su lugar en esa familia. En secreto, se refugia en el departamento que alguna vez compartió con él. En medio del desorden, escucha sus canciones y revisa los videos de su pasado, reencontrándose con los planes del futuro que no llegaron a construir juntos.

A las 15.30, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $1640.

TEATRO

La hora de la víctima En una vieja casona al margen del río Uruguay, durante Semana Santa, conviven dos historias separadas por medio siglo. Dos hermanas que no se soportan y dos mujeres que recién se conocen. En el medio Cronos, desesperado, intenta ordenar el tiempo perdido. Actúan Marina Castillo y Coral Gabaglio.

Dirección: Julian Lucero y Mariano Rosales.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $11000.

MIÉRCOLES 13



ARTE

Verbo Continúa exhibida la muestra de Marcolina Dipierro. En palabras de Carlos Gutiérrez: “Dipierro ejecuta piezas que en su estructura describen el comportamiento de fuerzas intangibles. Las esculturas operan desde gestos precisos: ahí donde la potencia del infinitivo es aún latente. Algunas formas y modos reinciden desde una mirada cíclica que se ampara en las infinitas posibilidades de combinación de los elementos. Guiada por impulsos intransferibles pero directos, la artista afila extremos, suaviza curvas y compone situaciones de equilibrio. En la obra de Marcolina una polisemia formal es plenamente verificable."

De miércoles a sábado de 15.30 a 20.30, en Pasto Galería, Chacabuco 866. Gratis.

Yo, vos y la luna Protagonista fundamental de la escena artística brasileña de fines del siglo XX, Tunga formó parte de una generación que siguió las huellas de Lygia Clark y Hélio Oiticica. Su trayectoria abarcó técnicas con las que desarrolló esculturas, instalaciones, videos, performances y dibujos. Atravesada por referencias literarias, filosóficas y científicas, su obra incorpora la mitología, la ficción y los procesos alquímicos como elementos centrales de su poética. Esta instalación reúne elementos recurrentes en su obra, como piedras, espejos, botellas, resina y placas suspendidas en arcos y varillas.

En el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $$8000.

MÚSICA

Babeblade Luego de llorar tantas veces en esos lugares, Milagros Ugarte decidió ponerle fin al estancamiento y convertir esa imagen en un hecho artístico a través de su álter ego Babeblade. Al punto de que terminó inspirando su primer álbum. Pero que no se mal entienda: Llorar en un baño público no es un disco conceptual sino un receptáculo emocional.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $15000.

TEATRO

El ausente Última función de la obra escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés. El espectáculo aborda los últimos días que Alberdi –desde su condición de padre fundador de la patria, primer revisionista histórico y autor del libro que inspiró la Constitución Argentina–vivió en una habitación parisina en el año 1884, con la sola compañía de Angelina, su ama de llaves. Enfermo, en los delirios de la fiebre, nuestro prócer es interpelado por los personajes de su sátira teatral El gigante Amapolas, con cuyo protagonista, su archienemigo Juan Manuel de Rosas, –el gigante del título–, mantiene un largo soliloquio.

Actúan Dany Aráoz Tapia, Natalia Yapura, Fernando Ríos y Alejandro Villagra.

A las 19.30, en Espacio Tucumán, Suipacha 140. Entrada: $8000.

FOTOGRAFÍA

Camino a la semilla Se exhiben las obras de Dai Xiaobing. Las tallas rupestres de Dazu, en el centro de la República Popular China, están esculpidas en las laderas y grutas de las montañas y constituyen un impresionante y gigantesco conjunto de obras de carácter espiritual. El artista y fotógrafo Dai Xiaobing se ocupa de retratar las esculturas junto a la gente que las cuida y protege, generación tras generación.

De lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

JUEVES 14



ETCÉTERA

Faltas Caja Negra presenta el libro de la artista Cecilia Gentili. Nació en Santa Fe, pero en el 2000 se radicó en EEUU donde se convirtió en militante por los derechos de las personas LGBTIQ+ migrantes. En el proceso de edición de este libro, Cecilia falleció sorpresivamente. Esta presentación es también una invocación a su figura y una reflexión sobre su obra, su militancia y su legado. Participan Marlene Wayar, escritora y activista, María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, Feda Baeza, escritora y curadora, Norma Ambrosini, amiga personal de Cecilia y Malena Rey, editora del libro. Cierre performático con Mabel.

A las 19, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Gratis.

Homosexualidad y política Se lleva adelante un ciclo de charlas en torno a El trágico reinado de Eduardo II, la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer. Modera por el periodista Franco Torchia y participan especialistas, artistas y activistas, abordando el tema del poder político ante la homosexualidad masculina. Esta tarde será el turno de Gaita Nihil, poeta, escritor y activista trans y Carlos Zurita Tejeira, artista y performer.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

Leer en casa Como una continuación del ciclo que comenzó en la pandemia, los jueves de noviembre se llevará adelante un programa de lecturas de cuentos y poemas. Bajo el lema “leemos para saber que no estamos solos” destacados actores y artistas compartirán un repertorio de interesantes lecturas. Hoy será el turno de Eugenia Alonso, Muriel Santa Ana, Ivan Moschner y Roberto Peloni.

A las 20, en Fundación SAGAI, 25 de mayo 586. Gratis.

Conciencia de transición De lo que está sucediendo en el planeta y en nuestra mente ante la posibilidad de un colapso conversarán Guillermo Schnitman (@elviejofarmer) con Juan Carlos Kreimer. Cruzarán las ideas centrales de El libro de la huerta y Para qué pasamos por la Tierra, sus respectivas últimas publicaciones, y cómo desarrollar herramientas, externas e internas, para el no futuro ya presente.

A las 20, en Gloria Gráfica, Elcano 1415. Gratis

CINE

Repulsión El primer film de Roman Polanski fuera de su Polonia natal se inició como un trabajo por encargo y terminó como una de las obras más inquietantes del cine, una indagación de la locura. Originalmente fue distribuida por la empresa SIFA, de Armando Bó, quien se la cambió a sus productores por un film propio. Isabel Sarli conservó esta copia nueva del film, que generosamente donó a la Filmoteca Buenos Aires. Con Catherine Deneuve, Ian Hendry e Ivonne Furneaux.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

Yo soy mi propia mujer Como parte de una retrospectiva de Rosa von Praunheim se podrá ver esta película dedicada a Miss Charlotte von Mahlsdorf, que sobrevivió como travesti tanto a la represión del nazismo como a la del régimen comunista, y ayudó a iniciar el movimiento de liberación gay alemán. El documental cuenta con algunas escenas dramatizadas, con dos actores interpretando a la Charlotte joven y de mediana edad, y a ella misma interpretándose en los últimos años.

A las 19, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. Figueroa Alcorta 8151. Gratis.

VIERNES 15



CINE

Tiempo de pagar La película de Felipe Wein cuenta la vida de Richard, un cambista que navega los riesgos y las oportunidades del microcentro de Buenos Aires. Esta película, presentada en el Bafici, no es solo la historia de un hombre que toma decisiones cuestionables, sino un análisis de un entorno social en el que la supervivencia se convierte en una forma de vida. El relato se sumerge en el microcosmos de las calles Florida y Lavalle, donde las transacciones informales y el submundo delictivo forman parte del paisaje cotidiano, reflejando una realidad en la que cada decisión puede cambiar el rumbo de una vida.

A las 20, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $6000.

La vida a oscuras Se repone el documental sobre la vida de Fernando Martín Peña. Coleccionista desde su infancia, personaje central de la cinefilia argentina, Peña recolecta lo que otros tiran o abandonan y lo guarda en su casa, casi el único refugio posible para ese material. La vida a oscuras es una aproximación a su figura. Es también una película sobre el cine, sobre un movimiento trascendental en su historia, sus espacios y sus rituales, la fascinación que nos produce esa luz proyectada, sentados junto a un grupo de desconocidos, en una sala a oscuras. Dirige Enrique Bellande.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

TEATRO

Bailarinas incendiadas Siguen las funciones de la obra de Luciana Acuña. La música suena en el escenario y el público baila hipnotizado mientras cinco performers relatan historias sobre oscuros sucesos ocurridos a mediados del SXIX. Se trata de crónicas sobre bailarinas incendiadas por el fuego de las lámparas de gas que se utilizaban en teatros de aquella época. ¿Será cierto? ¿Bailarinas incineradas por lámparas de gas? Performers: Carla Di Grazia, Tatiana Saphir, Agustín Fortuny, Matías Sendón, Luciana Acuña. Texto: Mariana Chaud, Alejo Moguillansky

A las 20, en Arthaus Central, Mitres 454. Entrada: $12000.

MÚSICA

Mimi Maura La talentosa cantante puertorriqueña está de vuelta en Argentina para repasar los grandes éxitos de su destacada carrera. Con su inconfundible mezcla de reggae, rock, ska y bolero, Mimi Maura logró conquistar al público con su estilo único y su poderosa voz. El concierto promete ser una noche especial, llena de energía y emoción, donde repasará los temas más icónicos de su trayectoria.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $20000.

ARTE

Las horas no me entienden Se presenta la nueva muestra individual de Guillermo Iuso con texto de Santiago Villanueva, quien adelanta: “¿Cuántas inseguridades entran en una pintura? ¿Cuántas buenas y malas decisiones hay? ¿Cuándo parar? O mucho antes ¿cómo decidir la cantidad de centímetros de ancho y de alto? ¿Cuál es el atajo para llegar a esas zonas que son fascinantes, más que todo el resto, pero que no se pueden repetir, que no se pueden expandir? Iuso y la pintura argentina es un problema hermoso para pensar. Porque es el problema que si o si hay que enunciar, de si ¿puede la heterosexualidad desorientar?” De martes a sábado de 14 a 19, en Galería Ruth Benzacar, Velasco 1287. Gratis.

SÁBADO 16



CINE

Los virus no saben de moral Se proyecta la película dirigida por De Rosa von Praunheim. El dueño de un sauna cuyo novio estudia teología y canta Bach; una terapeuta que enseña gimnasia a pacientes con VIH; una reportera que se viste de hombre para espiar a los gays; una médica (Dra. Sangre) que contrajo el virus en África; un ministro con malas promesas. Estos son los protagonistas del primer largometraje alemán sobre el SIDA en pleno auge de la enfermedad. Una comedia negra cuyos personajes describen satíricamente la primera fase del pánico que prevaleció en los años 80. Con Dieter Dicken y Maria Hasenäcker.

A las 19, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. Figueroa Alcorta 8151. Gratis.

Tesoros invisibles Agustín Wicki y Santiago Galafassi presentan un documental que recorre la historia de Golden Boyz y su disco triple Tesoros en la Tundra. El largometraje presenta a los siete miembros del grupo de rap por excelencia de Rosario y la conquista de su trilogía, uno de los más proyectos más ambiciosos que se puedan encontrar en la música argentina. El desafío de hacer realidad una obra de 36 canciones les tomó cuatro años. Esa etapa creativa y sus historias personales son los hilos conductores de la película.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2200.

ARTE

Punto de fuga Móvil cumple diez años y lo festeja con una gran muestra colectiva que reunirá obra de los 21 artistas que formaron parte de la vida de este ámbito dedicado a la producción y exhibición de arte contemporáneo. La exhibición estará compuesta de obras de Irina Kirchuck, Joaquin Boz, Tomás Maglione, Mercedes Azplicueta, Sebastián Roque, Nicolás Sarmiento y Lucía Reissig, entre otros. Móvil es una organización independiente y sin fines comerciales dirigida, desde 2024, por Solana Molina Viamonte, quien la fundó junto a Alejandra Aguado en 2014.

Sábados de 16 a 20, en Iguazú 451. Gratis.

MÚSICA

Festival de Fado Regresa a Buenos Aires una nueva edición del prestigioso Festival con los mejores exponentes de la reconocida música tradicional portuguesa. Esta edición estará dedicada al tema del Fado y la Libertad y será la oportunidad de ver en vivo a cantantes fadistas de la talla de António Zambujo y Raquel Tavares. Además de los conciertos, el evento presentará también la película El Cónsul de Burdeos de Francisco Manso y João Correa, así como la conferencia Fado y Libertad a cargo de Rodrigo Costa Félix.

A las 20, en el Palacio Libertad (ex CCK), Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Encuentro de Historietas Se lleva adelante un evento donde la historieta argentina será protagonista. Celebrando los 4 años de existencia de Che Distribución, que contará con una mesa con libros de las más de treinta editoriales independientes de historieta que distribuye. También se podrá disfrutar de una muestra infográfica de Norbi Baruch y actividades para todas las edades.

Desde las 12, en la Biblioteca Parque de la Estación, Perón 3326. Gratis.





