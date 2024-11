La gente se apresura para ingresar al auditorio de la Universidad de La Matanza y conseguir una buena ubicación. La previa reúne a niños, niñas, jóvenes y adultos repletos de expectativa por la película que se va a proyectar de Diego Maradona. En la indumentaria de los espectadores se ven remeras con la cara del 10 o camisetas de Argentina y una sonrisa, como la de Gardel, que ilumina el evento. "Maradona es el ausente más presente que conozco y por suerte ahora hablamos de él sin preocuparnos tanto como en los últimos tiempos", describió alguna vez Jorge Valdano, frente a la catarata de libros y películas que salen y seguirán saliendo de esta figura inclasificable, rara avis, del fútbol y la cultura.

Mientras algunos otros que pasan por ahí, se preguntan "¿otro documental de Maradona?", la respuesta que está flotando en el aire, indica que no es uno más de todos los que hay. "El documental del 10", así se llama esta película que tiene idea y producción de Damián Originario y dirección de Lucas Costa, abre la puerta a una nueva forma de contar a Diego a través de la música, la literatura y la poesía. Más de 40 artistas brindan su testimonio y se revela cómo la influencia del jugador nacido en Fiorito, alimentó canciones que luego se convirtieron en parte del lenguaje de la cultura popular.

“Dicen que escapó de un sueño/ En casi su mejor gambeta/ Que ni los sueños respeta/ Tan lleno va de coraje/ Sin demasiado ropaje/ Y sin ninguna careta/ Dicen que escapó este mozo/ Del sueño de los sin jeta/ Que a los poderosos reta/ Y ataca a los más villanos/ Sin más armas en la mano/ Que un diez en la camiseta”, se lo ve decir a Andrés Ciro, mientras explica que esa intro nació como una especie de rezo.

Pero no solo aparece la voz del líder de Los Piojos, a lo largo de la película se suman otras personalidades que a partir de anécdotas e historias que los unen al Diez, se narra el vinculo de Maradona con lo cultural y principalmente con lo argentino. Por ejemplo, se lo puede ver a Piti Fernández de Las Pastillas del Abuelo hablar sobre el surgimiento de la canción ¿Qué es Dios? y contar que esa letra la hizo Alberto “Beto” Sueiro, un taxista y poeta, que falleció en 2020.

También aparecen Jairo, Soledad Pastorutti, Los Cafres, Zorrito Von Quintiero, Eduardo Sacheri, Hernán Casciari, Gaby Rocca, Víctor Hugo Morales, Palito Ortega, Alejandro Apo, Alejandro Romero –autor de la canción La Mano de Dios– Felipe Pigna, Dante Spinetta, Magui Aicega, Pablo Alabarces, Diego Della Sala y Pablito Lescano, quien dice muy seguro: “El que no quiere a Maradona, no quiere a su madre”.

“Cuando murió Diego sentí que se iba una parte de mí. Diego es mi infancia, son mis primeros partidos con amigos, la calle, el colegio, es el que me hizo ganar mi primer mundial a los 11 años. Es el ídolo que me tocó y acompañó toda la vida. Cuando se fue quedé como un poco vacío”, dice Originario a Página 12, como explicación de por qué seguir hablando de Maradona y con el desafío de no repetirse. “Necesitaba saludarlo, decirle chau. Este documental no es un homenaje, se planteó desde lo que me gusta a mí: la cultura, el cine nacional, la música. Fue muy difícil porque todo lo de Diego ya está casi todo visto y lo que quería era fusionar todas mis ideas y pasiones”, agrega.

Sobre el final, la película propone a cada uno de los que participa con su testimonio que definan a Maradona con una sola palabra. La tarea no es sencilla, pero muchos coinciden en “genio”, “superhéroe”, “argentino”, “Dios”, “artista”. “Es el argentino más argentino de todos. Es la argentinidad al palo, como dice el tema de la Bersuit. Siempre apoyando todo lo que es argentino. Hay una historia muy chiquita que cuenta la Sole, cuando ella estaba más o menos empezando, en la que hizo un show en el Gran Rex y apareció él en el escenario, como para darle un empujón. Con Ciro y Los Piojos pasó lo mismo o con La Bersuit”, sostiene Originario.

–¿La pudo ver gente cercana a la familia de Diego?

–Con la que más contacto tuve fue con Giannina, le mandé la peli y me respondió que no dejaba de llorar y que estaba muy agradecida. Necesitaba que lo vea alguien de la familia no por nada en particular, pero sí como una cuestión personal porque sentía que si lo miraba alguien de la familia era como si lo estuviese viendo él.

(*) El documental del 10 es de exhibición no comercial y las funciones que restan para este año son gratuitas. Los viernes 22 y 29, y domingos 17 y 24 de noviembre se podrá ver en el Centro Cultural San Martín.