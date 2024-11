Hace pocos días terminó en la ciudad de Buenos Aires la 19 Bienal Internacional de Arquitectura. Donde entre los premiados se encuentra el Grupo R de la ciudad de Rosario, con la distinción del “premio a la trayectoria”. Según autoridades de la organización de la bienal “el Grupo R de la ciudad de Rosario marcó una época significativa de la cultura arquitectónica rosarina, produciendo por su influencia, un notable aporte al campo intelectual de la arquitectura argentina.”

Antes de seguir desarrollando esta nota quiero aclarar que hacerlo me provoca una serie de sensaciones diversas, la primera que me trae numerosos recuerdos cuando allá por 1991 las autoridades de este medio me propusieron desarrollar una sección de arquitectura que fue semanal durante 8 años de forma ininterrumpida, aprovechando esta circunstancia para un siempre agradecimiento al diario, porque aparte Rosario/12 fue testigo a través de la sección de Arquitectura de la mayoría de los eventos culturales organizados por el Grupo R.

La otra es que me resulta extraño y poco objetiva la descripción de la historia del Grupo R , porque formó parte del mismo , junto al resto del grupo, conformado por los arquitectos Rafael Iglesia, José María D’angelo, Gugui Pantarotto, Marcelo Villafañe, Gerardo Caballero, Rubén Palumbo y Gonzalo Sánchez Hermelo.

La historia del Grupo R

Ante todo ,quiero aclarar que la mayoría somos un grupo de amigos (que algunos ya no están) y que por aquellos años, finales de los 90 nos juntábamos en algunos bares del bajo, que podían ser o “Pasaporte” frente a la Aduana, o el pub “Barcelona” de San Martin y Tucumán o la “Misión del Marinero” de Sarmiento y el Río. Donde la arquitectura estaba presente, pero mezclada entre el fútbol y diversos otros temas de la vida misma.

El Grupo R en 1994, en el Parque de España

Una noche, entre tantas, Gerardo Caballero, que por entonces era profesor en la Washington University de Sant Louis de EE.UU y que estaba por aquí de visita, nos relataba la charla que había presenciado en el país del norte, de un joven y desconocido arquitecto catalán llamado Enric Miralles…y Rafael Iglesia le agregó el aventurero comentario en esa charla “¿y porque no lo traemos a Rosario?”. Meses después ese comentario se hizo realidad en el marco de un Congreso que se llamó “La construcción del Pensamiento“, donde hubo una serie de arquitectos de prestigio nacional y también Mario Gandelsonas de New York y Mario Corea de Barcelona.

El evento fue una bisagra para el Grupo R, sobrepasó las expectativas nuestras, pensábamos que sería un éxito si asistían 500 personas y para el mismo asistieron 2200, entre alumnos, profesores y profesionales de todo el país. Hasta alumnos de la facultad de Arquitectura de Montevideo y de Asunción del Paraguay. Aquello fue todo un éxito. Este evento tuvo el apoyo de Jorge Glusberg quien era el Director del Cayc (Centro de Arte y comunicación de la ciudad de Buenos Aires) y uno de los responsables de la Bienal de Arquitectura.

Luego de este congreso siguieron otra serie de actividades con invitados del exterior y así fueron 10 años de forma consecutiva y de forma ininterrumpida y así se generó que Rosario tuviera un lugar respetado y escuchado en materia de Arquitectura.

Más de 70 profesionales de jerarquía académica y profesional reconocidos en el ámbito internacional conferenciaron en nuestra ciudad. Algunos de los nombres de los arquitectos que asistieron a esta ciudad: Alejandro Lapunzina, Adrián Luchini, Emilio Maisonave, Oriol Bohigas, Campos Baeza, Peña Ganchegui, Sola Morales, Martínez Lapeña, Antonio Ortiz, Manuel Gallego, Eduard Bru, Pep Llinas, Pablo Beitia, Gugui Pantarotto, Carmen Pinos, Ramon Sanabria, Carlos Ferrater, Wiel Arets, Alvaro Siza, Carrilho Da Graca, Souto da Moura, Gonzalo Birne, Enric Richardson, Solano Benítez, Angelo Bucci, Bengt Edman, Juhani Pallasma, Jan Henriksson, Per Olaf, Jens Arnfred, etc.

Estos son algunos de los invitados que representaron las arquitecturas de países como EEUU, España, Portugal, Paraguay, Brasil, Argentina, Suecia, Finlandia, Noruega y Holanda.

Estos eventos fueron generando durante la década que se desarrolló desde el 1991 al 2001, capas de conocimientos por el peso específico de los disertantes, generando muchas veces espacios de debates y reflexión en la facultad de Arquitectura de Rosario, también fueron partícipes la UBA y la Universidad de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado los profesionales y El Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad estuvieron presente acompañado estas charlas donde demostraba que las mismas iban más allá del interés académico .

Y por último, algo que fue muy importante y sustancial, al menos desde mi punto de vista; La ciudad de Rosario también acompañó y fue partícipe con su infraestructura, sus espacios públicos ganados al río, con sus bares, como “El Cairo“ o restaurantes como “El Sunderland", donde muchas veces después de las conferencias del Parque de España se seguían las reuniones y los debates y esto con el tiempo se fue instalando como que había una “movida en Rosario a través de la Arquitectura”.

Por todas estas razones, tal vez fuimos distinguido en esta Bienal de Arquitectura en la ciudad de Buenos Aires obteniendo el “premio a la trayectoria“ y en nombre del grupo , y fundamentalmente de los ausentes, Rafael Iglesia, Gringo D’angelo y Marcelo Villafañe, este premio sirva para que aliente a jóvenes arquitectos para que hayas otros grupo R .

*Arquitecto, Miembro del Grupo R