Después de que el Gobierno nacional dispusiera que más de 400 terrenos entren en subasta, entre ellos un predio perteneciente al Centro de Salud Mental Nº1 Hugo Rosarios, la comunidad de la institución ambulatoria ubicada en el barrio porteño de Núñez se encuentra en alerta.

“Hace dos semanas que estamos en un plan de lucha y asamblea permanente. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta del Gobierno nacional, que no nos ha excluido del listado de bienes a subastar y a vender, ni tampoco del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó la psicóloga Belén Ramírez, en diálogo con la 750.

Según la profesional, hay un “silencio total” en torno a la situación que atraviesa el centro de salud mental. “No nos han presentado aún alternativas y siguen sosteniendo que no están notificados de la venta, aunque aparecemos en un DNU y en una lista a tierras subastadas. Mañana vamos a tener una reunión con legisladores de diferentes bloques, que vienen acompañando y han presentado su adhesión en defensa y solidaridad con el Centro 1”, advirtió.



“Lo que más desesperación y angustia causa a toda la comunidad es que sigan diciendo que no se va a vender, pero no se haga ninguna transacción que realmente garantice que no va a suceder”, lamentó.



Por otra parte, Ramírez señaló que los vecinos del barrio porteño de Núñez también realizan asambleas, no solo en apoyo a la institución sino porque el plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es convertir a la zona en un “Midtwon”, un lugar “exclusivamente de torres y rascacielos en donde las empresas vayan a trabajar allí en detrimento de las personas que viven en ese barrio, con sus casas agrietadas, porque la construcción de las torres tienen consecuencias”.

“Estamos luchando para que el centro de salud mental continúe y que también se respete la zona en donde está emplazado. La idea es garantizar su funcionamiento, ya que son decenas de equipos y miles de usuarios y no hay otro centro de salud mental en Núñez”, cerró.