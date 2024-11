”Central es un club que seduce para dirigir”, reconoció Ariel Holan para explicar así su vuelta al fútbol argentino para dirigir a Central. El nuevo entrenador canaya intentó cambiar los ánimos en un club que aún está estupefacto por el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte. La incertidumbre en la dirigencia auriazul es grande, aunque por un rato en la Sede Fundacional se habló del futuro del primer equipo. “La dirigencia de Central se mostró convencida en traerme y estoy agredecido por eso”, resaltó el sucesor de Matías Lequi al frente del primer equipo.

Holan fue presentado como Miguel Russo hace dos años atrás en la Sede Fundacional. Es que el sueño es volver a ver a Central como protagonista del fútbol argentino. Y la apuesta es por Holan, entrenador de experiencia y que hizo de Independiente un equipo campeón a pesar de todas las dificultades institucionales que arrastra el club de Avellaneda. “Cuando uno te quiere va y te cierra”, subrayó el técnico, en claro mensaje a la dirigencia de Independiente, equipo que dejó en 2019 y no volvió.

Holan mostró entusiasmo por su nuevo desafío profesional. Presentado por el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano y el manager Federico Lussenhoff, el nuevo técnico canaya valoró la celeridad que mostró la directiva auriazul para su contratación. "Mi representante me dijo que necesitaba reunirse con la gente de Central. Tomé la decisión de volver a Argentina (estaba en Ecuador) por cuestiones familiares y veíamos a Central como un club que seduce. Vimos al equipo en algunos partidos, Central tiene un buen plantel y eso te motiva. Pero lo que más me sedujo fue la convicción que tuvieron los dirigentes para contratarme”, explicó.

Su debut será el miércoles 20 en La Plata ante Estudiantes por la 23º fecha de Liga Profesional. Tendrá solo diez días de trabajo al frente del equipo. Pero no quiso aplazar hasta fin de año su llegada al club y aceptó el riesgo de tomar las riendas a pesar del mal presente deportivo: “A veces los clubes tienen necesidades y hay que compatibilizarlas. Estos cinco partidos son importantes para sentar las bases, son una buena plataforma de análisis para hacer una forma de entrenamiento”.

Antes de la presentación en la Sede Fundacional el flamante técnico auriazul recorrió con los dirigentes las instalaciones de Arroyo Seco. En su primer análisis se mostró satisfecho en la composición del plantel y no impuso el pedido de refuerzo para su contratación. Pero a fin de año marcará necesidades del plantel para la próxima temporada y la dirigencia adelantó predisposición a poder responder a las demandas. Aunque no por eso Holan le quitará la mirada a las categorías menores. “Las divisiones inferiores son muy importantes para mí. Me gusta trabajar mucho con los juveniles para conocer bien a los futbolistas. Los que se destaquen en los entrenamientos con la Primera serán los que tengan una oportunidad en el corto plazo”, confió Holan.

“Me adapto al perfil del futbolista que tengo a disposición, pero quiero un sistema de juego donde de mitad hacia adelante el equipo tenga asociaciones, sea prolijo al ingreso al campo rival para que podamos abastecer a los delanteros y que esa posesión de traduzca en ocasiones de gol. Me gustan los equipos que presionan, quiero que haya intensidad defensiva y que eso que vaya creciendo partido a partido”, agregó Holan.

Por último el entrenador resaltó: “Gracias por la confianza. Lo que queda decir es saber que tenemos que dar todo dentro y fuera de la cancha para llevar a Central donde se merece”. Su cuerpo técnico estará formado por los ayudante de campo Favio "Yagui" Fernández, Cristian Ferlauto y Javier Telechea, el preparador físico Alexis Olariaga y el entrenador de arqueros David Oggero.