Con más de 20 millones de escuchas mensuales en Spotify, Nicki Nicole es una de las representantes más importantes del género urbano argentino. Y en una reciente entrevista reconoció como una computadora "Conectar Igualdad", del plan lanzado durante 2010 durante el gobierno de Cristina Kirchner, la ayudó a dar sus primeros pasos en la música.

En el marco de la promoción de su nuevo sencillo FORTY, la compositora rosarina de 24 años habló sobre sus inicios y los prejuicios que tenía a la hora de presentarse en su lugar de origen y entre sus amigos y conocidos.

"Los prejuicios eran internos, la mayoría. Tipo de como yo, con los pocos recursos que tengo y con la poca llegada, podía ser lo que me imagino", reflexionó.



Y agregó: "Yo literalmente estaba terminando la escuela, no era una persona que tenía recursos. Tenía solo una compu del gobierno y la 'secuen' —una especie de mixer o controlador de secuencias—, no teníamos nada. Era de mi hermano. No se la robaba; él me la prestaba para poder grabar, y así como podíamos lo hacíamos".

En este sentido, recordó que le daba vergüenza rapear y "usar la misma ropa" y que, evidentemente, enfocarse "en lo material" era lo menos importante para poder avanzar con su sueño de ser una artista.

"Era muchos prejuicios de 'como voy a poder', me daba vergüenza ir a rapear a la plaza los sábados con la misma ropa. ¿Cómo voy a proyectar a lo que quiero ser? Y me enfocaba en lo material que era lo menos importante", concluyó.

Hasta el momento, Nicole está en el puesto número 348 de los artistas más escuchados del servicio de streaming Spotify, y con más de 3.5 millones de escuchas diarias. Con tan solo tres álbumes de estudio, la intérprete ganó dos premios Spotify Awards, y​ dos Premios Carlos Gardel. Además, recibió nominaciones a los MTV Europe Music Awards, MTV Millenial Awards y al Grammy Latino.

Así y todo, con una sencilla "compu del gobierno", una gran perseverancia y mucho talento.

La historia de las computadoras y el programa "Conectar Igualdad"

En el 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mediante el decreto 459, creó en el ámbito del Anses el programa Conectar Igualdad. Luego, en 2011, el decreto 76 dispuso que las computadoras serían cedidas en forma definitiva a los estudiantes al finalizar y aprobar la secundaria. Cinco años después se transfirió el programa del Anses a la órbita de EDUC.AR sociedad del Estado.



Con el macrismo en el gobierno, en el año 2018 y mediante el decreto 386 se modificó el objeto del programa y el Conectar Igualdad fue discontinuado de manera rotunda reduciendo drásticamente la cantidad de computadoras entregadas por año.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Cambiemos de no proveer computadoras a los estudiantes no fue sólo un tema de "ajuste fiscal". El expresidente Mauricio Macri desvalorizaba la iniciativa y hasta llegó decir que entregar computadoras a los chicos de las escuelas públicas era como “repartir asado y no tener parrilla”.

De hecho, cuando terminó su gestión fueron encontradas abandonadas en un depósito 100 mil netbooks que tendrían que haber sido entregadas, pero que el macrismo nunca distribuyó. Apiladas en galpones del Correo, habían quedado obsoletas por el paso del tiempo.

Seguí leyendo