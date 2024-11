A los días movidos que tuvo, ahora se le suma un gran triunfo: el cantante y rapero Dillom ganó su primer premio MTV: en esta ocasión, triunfó como "Mejor Artista Latinoamericano Sur" en los Europe Music Awards 2024 (EMAs), que se celebraron en Manchester, Inglaterra.

Gracias a su álbum conceptual Por Cesárea, el cual fue aclamado por la crítica especializada por jugar con el postrock, el hip hop y el pop con tonos oscuros y sombríos, el compositor venció a sus colegas de la categoría como Emilia Mernes, Luck Ra, María Becerra y Trueno.





A su manera, el intérprete mandó un video en vertical, mientras que él está posicionado de manera horizontal, y agradeció a todos sus fanáticos y seguidores que lo votaron en la terna. "Muchísimas gracias a toda la gente que me votó, vamos Argentina y gracias por este hermoso premio", sentenció.

Y esta semana recién empieza para el también productor, ya que está nominado por primera vez a los Latin Grammy en la categoría "Mejor Álbum de Música Alternativa". La gala será este jueves 14, desde el Kaseya Center de Miami.





El más que reconocido merecimiento, que se da en medio de una intensa gira por el país y por otros países de América Latina, sucede luego del cruce con el troll libertario "La Pistarini".

Resulta que el twittero ultraderechista había subido a la red social una foto del cantante sentado en el avión, acompañada de insultos hacia su persona. El momento en el que el cantante se acercó a increparlo se volvió viral.





"Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", había escrito en su cuenta el usuario @La_Pistarini —en la vida real, se llama Juan Carlos Siber—, quien en posteos anteriores había manifestado opiniones en contra de los inmigrantes, a favor de Javier Milei y Donald Trump. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el rapero de 23 años advirtió enseguida ese contenido y quedarse en silencio no era una opción.

La respuesta de Dillom

Primero, Dillom comentó el mismo posteo e invitó al twittero a un intercambio cara a cara. "Deci qno tenes foto de la cara sino te busco y te doy un sopapo (sic)", comentó el rapero y aseguró que ante una primera ronda de preguntas respecto a quién había sido el autor del contenido "no se hizo cargo ninguno".

Con celular en mano y después de intercambiar mensajes con algunos de sus seguidores, que lo ayudaron a identificar al provocador, el autor del hit "Cirujía" se levantó de su asiento para dar con él. "¿Vos sos Pistarini? ¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?", le dijo Dillom al twittero libertario.

"Ninguno capo, andá tranquilo", le respondió el hombre, que siempre permaneció sentado en su butaca, intentó dejar de ser grabado al tapar con su mano la cámara y estaba visiblemente incómodo por la reacción del cantante.

"Te arranco la cabeza, ah mira que guapo que sos, pelotudo, portate bien, ¿dale?", fueron las últimas palabras de Dillom para cerrar el intercambio. "Así de guapos son en persona", fue la reflexión final del artista unos momentos más tarde.