La ex presidenta Cristina Kirchner denunció este lunes por la tarde que los jueces de la Cámara Federal de Casación, a quienes llamó los "Copitos de Comodoro Py", buscarán "proscribirla" mañana miércoles con un fallo en su contra por la causa Vialidad, que implicará en la práctica la "inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad".

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo", expresó la exmandataria en una carta publicada en sus redes sociales.

En un documento denominado "Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible", Fernández de Kirchner acusó a los magistrados de estar cumpliendo la "orden impartida por Clarín", luego de que el medio publicara, tras el intento de asesinato en su contra, el titular: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá".

"Si no me mataron, tengo que estar prensa", subrayó CFK en el texto que hizo público antes de que mañana se conozca la decisión de Casación sobre el fallo en su contra.

Al hacer una comparación con la banda que está procesada por el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022, la ex jefa de Estado sostuvo que "Los Copitos" de esta oportunidad son los camaristas que mañana tendrán que dictaminar si dejan firme la condena a 6 años de prisión que pesa sobre en su contra tras el fallo del Tribunal Oral Federal 2 en 2022.

"En esta oportunidad ´Los Copitos de Comodoro Py´ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que está denunciado por acoso sexual y violación", recordó la ex mandataria.

La ex vicepresidenta continuó la lista con "Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura", órgano que consideró se encuentra "tripulado Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación".

"Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado... en la quinta privada de Mauricio Macri", señaló la ex mandataria.

Y añadió: "La imparcialidad de estos jueces... ¡te la debo!".

La ex titular del Senado manifestó que la condena en su contra será por un delito que "como Presidenta" nunca pudo "haber cometido". En ese sentido, abundó en detalles: "El de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015". Y agregó: "Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación - constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", cuestionó.