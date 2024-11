“Estamos viendo en este momento una avalancha de importaciones”, aseguró el dueño Peabody, Dante Choi. La baja de aranceles para productos terminados golpea directamente al sector de electrodomésticos “pero no en Tierra del Fuego”. En una entrevista el empresario afirmó que “es imposible competir contra los productos chinos” y que deberían bajarse los aranceles también a muchos insumos industriales, algo que el Gobierno realizó pero selectivamente. Choi se manifestó a favor de “un modelo industrial eficiente, que de trabajo a la gente” aunque con sus dosis de desregulación.

“La baja de aranceles en productos terminados nos afectó mal. En nuestro sector fue un golpe muy fuerte”, aseguró el empresario coreano dueño de Goldmun y la marca Peabody. “Estamos viendo en este momento una avalancha de importaciones de productos que nosotros también fabricamos”, sentenció. “Y vemos que hay todo tipo de prácticas: los productos no siempre ingresan de manera legal y tampoco hay control de calidad de los materiales, por ejemplo”, describió con exactitud las prácticas que se han hecho cotidianas en Aduana con la eliminación de regulaciones que encaró este Gobierno. “Es un esquema que solo puede no afectar a las industrias en Tierra del Fuego o a alguna automotriz”, indicó.

Dante Choi es dueño de la emblemática marca Peabody conocida en el mercado por sus modernos diseños, sus empresas fueron creadas en 2003 luego de la crisis de la salida de la Convertibilidad cuando de a poco se fue restituyendo el mercado interno. Marca respecto de aquellos años críticos para el país una diferencia, “se habían roto todos los contratos” por eso la recesión de ahora es poco comparable con la de años atrás.

Según la visión del empresario en Argentina “hay dos países: uno que está de fiesta con la baja del riesgo país, la suba de los bonos, etc. (seguramente muchas personas están haciendo un montón de dinero), pero vemos otra realidad en el conurbano”, en La Matanza donde está la planta de Peabody, “esa realidad es la que viven nuestros 300 trabajadores”.

El empresario es defensor de un modelo de desarrollo basado en la industria. Y comparó a Argentina con Chile: “Es inviable el modelo chileno porque padece la paradoja del crecimiento de los países en desarrollo, que no pueden seguir creciendo ni generar más puestos de trabajo porque no tiene industria, basa su desarrollo básicamente en la exportación de materia prima minera”. Chile no puede producir mayor valor agregado, “y si eso mismo pasara en Argentina el problema sería mucho más grande porque hay 20 millones más de habitantes que no tendrían puestos de trabajo”, afirmó.

En ese sentido, al finalizar la entrevista para La Fábrica Podcast, sostuvo que Argentina tiene mucho que aprender de Corea: un país que vivió dos modelos de desarrollo, el proteccionismo del General Park pero también el liberalismo posterior en los años ochenta, y que se supo reinventar luego de la crisis asiática de finales de los 90 superando en materia productiva a Japón. Un poco de libre mercado y otro de planificación.

Desventajas competitivas

Al ser consultado sobre las desventajas competitivas de Argentina, Choi no dudó en apuntar a los impuestos nacionales, provinciales y los aranceles que encarecen los insumos industriales. “Es muy claro, en Argentina cuestan tres veces más caros los productos por la carga fiscal. Yo tengo contacto con el Gobierno –aclaró- y le hemos pedido que nos ponga en igualdad de condiciones para la competencia con proveedores chinos, por ejemplo”. En este sentido manifestó una queja porque “están bajando aranceles de productos terminados pero bajaron los de algunos insumos industriales: bajen el de todos los insumos”, remarcó en defensa de la libre competencia en un rubro donde no es productor.

Respecto a los aranceles indicó: “No podemos tributar el 42 por ciento de IVA en el momento de la importación, porque es inviable que una empresa pueda recuperar ese segundo 21 por ciento al momento de la venta”, con alta dosis de verdad. Y agregó sobre los tributos provinciales: “Tenemos que tener también una solución sobre ingresos brutos, que es terrible porque no solo afecta a tus ventas sino a toda la cadena”.

Asimismo apuntó contra los juicios laborales: “Necesitamos resolverlo en forma urgente porque hoy en día cualquier juicio laboral te voltea una pyme”.

“Yo entiendo al cliente que se queja porque los valores de un bien industrial en Argentina son tres veces más caros que en Estados Unidos o Chile. En ese sentido hay que hacer un poco de mea-culpa, porque mucho de lo que se fabrica aquí no es última tecnología y tampoco hubo una inversión importante para mejorar diseños”, sostuvo. Pero al mismo tiempo advirtió: “Todos los industriales que conozco en el rubro de electrodomésticos, hace 4 o 5 años hicieron inversiones importantes: fabricaron una planta nueva, un galpón, etc. Pero esto no lo notan los consumidores y tampoco alcanza”.