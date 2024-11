Newell’s está buscando a su cuarto técnico en lo que va del año. Es tan mala la temporada del equipo que produjo un desgaste en la figura del presidente Ignacio Astore. Y por eso quien enfrentó la situación para asumir como portavoz es el manager Ruben Capria. “A la gente le pedimos respaldo y paciencia. Estamos comprometidos ciento por ciento en la gestión. En días podemos llegar a contratar a un nuevo cuerpo técnico”, aseguró el ex jugador del club. El primer equipo entrena sin técnico dado que a Ricardo Lunari lo echaron en La Plata el sábado luego de la caída ante Gimnasia y Esgrima.

Astore ya no tiene palabras para explicar lo mal que está el club y el equipo. Los últimos diez años fueron los peores de la institución en mucho tiempo. Astore es responsable solo de los últimos tres pero la gravedad de la crisis descansa en que la dirigencia rojinegra no pudo resolver ninguno de los problemas deportivos que arrastra la entidad. El hincha hizo saber la reprobación por el presidente en los últimos partidos y por eso Astore contrató a Capria. Y fue el manager el que se refirió a la situación del club tras el despido de Ricardo Lunari. “A la gente le pido respaldo y paciencia, que sepa que nosotros vivimos como propio todo esto también y queremos lo mejor posible para la institución. Que la gente sepa que estamos de cabeza en la gestión y comprometidos ciento por ciento”, afirmó Capria.

El club quiere traer a Mariano Soso -como lo adelantó Rosario/12- , de contrato vigente en Alianza Lima y espera por su desvinculación de Perú para firmar vínculo. Sobre el próximo entrenador, el manager precisó: “Las gestiones por el nuevo entrenador deben ser silenciosas. No es bueno que se haga todo público. Se ha dicho una cosa que no es real. Todavía no arreglamos nada y estamos trabajando de manera urgente en esa cuestión. La idea es buscar el mejor perfil posible dentro de las posibilidades que tiene Newell’s (económicas) de los entrenadores que pueden llegar a venir. Tengo la sensación de que en días podemos llegar a contratar un cuerpo técnico", agregó Capria en un video que el club dio a conocer en sus redes sociales. “La prioridad es que el club vuelva a encontrar el camino deportivo que merece por la grandeza que tiene”, subrayó.

Capria hace solo dos meses que asumió en el parque Independencia. De esta manera puede tomar distancia de todas las decisiones erráticas que estuvieron en manos de Astore. “El balance en dos meses de gestión estratégica deportiva no tiene que ver con el largo plazo. Evidentemente nuestro trabajo siempre tiene una evaluación tardía, pero hay cosas del corto plazo en el que estamos por intervenir. Hemos encontrado volatilidad deportiva y eso, a veces, te condiciona”, aceptó Capria. Por último, el manager agregó: “Sabemos que hay que dar respuestas al día a día y a la inmediatez. Esa cultura de la inmediatez en el fútbol nos lleva puestos a todos, más allá de lo que uno planifique a futuro y largo plazo. Hay que respaldar y comprender. Uno ha sido futbolista y sabe que es lo que pasa en estos momentos. Hay que ayudar a nuestros jugadores que son los que nos representan. Todos creemos que podemos salir”.

La improvisación en Newell’s es moneda corriente. Y Ricardo Lunari tiene los días contados en el club a pesar de que hace semanas atrás Astore lo felicitó públicamente por su trabajo en la reserva. El presidente echó a Sebastián Méndez y el único en condiciones de hacerse cargo de la grave situación fue Lunari. No lo acompañaron los partidos y ahora Astore no lo quiere más en Bella Vista. Esa bipolaridad en la toma de decisiones tienen al equipo en la pelea para no terminar el campeonato en la última posición.

La pretensión de Capria es tener técnico antes del fin de semana. Newell's volverá a jugar el miércoles que viene a las 17. Recibirá Central Córdoba de Santiago del Estero y urge a la dirigencia que el equipo salga a la cancha con un técnico nuevo. Para eso todas las gestiones apuntar a Mariano Soso.