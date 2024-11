La senadora nacional por Unión por la Patria y vicepresidenta tercera del Partido Justicialista, Lucía Corpacci, afirmó que este miércoles será un día “difícil” para “todos los argentinos”. Según señaló, se debe a que se dará a conocer un fallo de la Cámara de Casación en el que se ratificará una condena contra Cristina Kirchner en una causa llena de inconsistencias.



“Debería ser un día difícil para todos los argentinos, porque un fallo que se anticipa por los medios de prensa ya, de por sí, es un fallo ante el que uno debe estar alerta. En segundo lugar, el ensañamiento que estamos viendo con Cristina no se ha visto nunca en nuestro país”, afirmó sobre la exvicepresidenta.

Para la exgobernadora de Catamarca, esta “es una persecución de años y años buscando condenarla sin encontrarle una causa”. “Y como no le encontraron ninguna, terminan condenándola porque ‘algo debe haber hecho’. Más allá de que alguien la quiera o no, esto debería preocuparnos”, afirmó sobre las llamadas causas Vialidad.



Corpacci afirmó que detrás de la condena está, nuevamente, el intento de proscripción: “Creo que esto está relacionado con la ficha limpia que quieren impulsar, donde, con una condena firme, podrían apartarla de ser candidata. No tengo duda de que va de la mano con eso. Hay un ensañamiento enorme”.

Por eso consideró que esto debe generar estupor: “Uno puede quererla o no, pero la justicia es la justicia. Y debería ser imparcial. Y eso es lo que uno no está viendo. Uno ve que hay convivencia entre jueces y personajes del poder, como en el caso de Lago Escondido o las visitas a Macri”.

“¿Cómo es posible que eso no nos alarme como ciudadanos? No como simpatizantes de Cristina, sino como ciudadanos preocupados. Y no nos alarma que haya un ensañamiento contra una persona. En la justicia estas cosas suceden muy a menudo”, concluyó en medio de una jornada informativa que pasará por Comodoro Py.