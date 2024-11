En un informe reciente, el politólogo Pablo Salinas revela que, en 11 meses de gestión, Javier Milei incrementó en un 159 por ciento los cargos que quedaron bajo el control del presidente. En este marco se destaca la figura de Santiago Caputo, un asesor sin cargo oficial que acumula un "poder descomunal" en el Gobierno de La Libertad Avanza.

En este sentido, Salinas hizo la comparación con el Gobierno de Alberto Fernández y señaló que, si bien Javier Milei redujo la planta política —de 18 ministerios quedaron 8—, lo que llama la atención es que "Presidencia de la Nación con Fernández tenía 22 cargos y pasó a 57 con La Libertad Avanza, lo que habla de una concentración de poder de un presidente con una filosofía de avanzar muy fuerte con la batalla cultural”.

“La concentración de poder en una persona nunca es bueno. Es una concentración peligrosa que va en línea con las derechas actuales”, agregó Salinas en la 750.

Santiago Caputo, el nuevo "monje negro"

En este contexto, lo que más llama la atención es que una persona tan influyente en el Poder Ejecutivo como Santiago Caputo aparezca como un “asesor monotributista”.

“La designación de Santiago Caputo no aparece en los decretos porque es un contrato de monotributo por 1109. En función de lo que hace y el cargo que tiene, está muy desproporcionado. La misma situación irregular sucedía con Federico Sturzenegger, al que luego se le dio el cargo de Ministro”, aclaró.

Por esta razón, el politólogo señaló que “si está tomando decisiones que afectan positiva o negativamente, me parece muy interesante y muy sano que después haya alguna forma de control de su tarea en la gestión pública”.

“Santiago Caputo es un asesor de poder descomunal. El titular de la AFI y el secretario de Culto y Civilización responden a él, por ejemplo. Cuando se ve esa concentración de poder, pero no hay un control detrás, y al ser un asesor de monotributo, no aplica la ley de ética publica, con lo cual no presentás declaraciones juradas como funcionario y no quedás sujeto a presentar tus audiencias- Esa situación se pone gris y complicada”, advirtió.



“El rasgo característico de estos personajes es que escapan a la luz, y no ser público es parte de la magia de un monje negro. Macri y algunos sindicalistas han dicho que se sientan con Caputo. Evidentemente es una persona que tiene un rol muy importante”, agregó.

“Lo único que puedo decir es que sería interesante que tenga otro tipo de reconocimiento dentro de la estructura del organigrama estatal, porque si va a tomar tantas decisiones y va a ser responsable de aspectos que afectan a 47 millones de habitantes, lo más sano es que después haya alguna forma de responsabilización”, cerró Salinas.