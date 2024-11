“Creo que debería haber un Konex de la SUBE cuyo primer premio sea cargar la tarjeta con 20.000, 10000 para el segundo y 5000 para el tercero”. Leída por su amiga Cristina Banegas, la frase de María Moreno desató risas en la Ciudad Cultural Konex, donde se realizó el Acto Culminatorio de los Premios Konex a las Letras 2024. La escritora y periodista, integrante de este diario, fue distinguida con el Konex de Brillante, en una edición que también dejó un Konex de Platino al Cuento en el Quinquenio 2019-2023 para Mariana Enriquez.

La ceremonia dio además pie a discursos de resistencia cultural ante la devastadora política en la materia del gobierno de Javier Milei. “Los bienes culturales son parte fundamental de la riqueza de la Nación. A su consolidación deben concurrir el Estado y el sector privado. El primero, por su misión natural, y el segundo, por el concepto de solidaridad social implícito en la actividad privada. La cultura es una condición del desarrollo de un país. El crecimiento económico deja de ser un dato estadístico cuando crea progreso, y este es inconcebible sin cultura y educación”, señaló el Dr. Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex. Por su parte, María Teresa Andruetto, presidenta del Gran Jurado, señaló que “el mayor valor y trascendencia de los Konex es reconocer la diversidad literaria en sus ensayistas, novelistas, poetas, traductores, cuentistas, editores e instituciones. Todo en un momento tan difícil de nuestra vida social, tiempos de resistir y sostener las múltiples expresiones de nuestra cultura, de asombrosa riqueza”.

El discurso de Moreno -cuyo hijo Manuel recibió la estatuilla- dejó algunas ironías sobre la vida del escritor: "No solo los artistas somos en general pobres, sino que es muy bien visto como garantía de pureza. Los escritores solemos inventar ingeniosas razones para explicar nuestra vocación o vicio. Pero sospecho que en todos hay una razón oculta, y es que solo requiere de una birome y un cuaderno; en el peor de los casos, servilletas robadas y un pedazo de carbón”. Pero otro pasaje del texto leído por Banegas apuntó también a la coyuntura y el futuro. "Este premio nos ha juntado a tantes con quienes pensábamos juntes en momentos distintos que podemos considerarlo uno de esos bolsones de resistencia de donde saldrá una palabra nueva cuyos legados todavía no conocemos. Pero que no nos encontrará mudos. A lo sumo como fénix desplumados, bajándole definitivamente el rating al falso rey que siempre estuvo desnudo”.

Mariana Enriquez, de viaje, agradeció a la distancia.





Todos los premios:

Konex de Platino

Novela, Período 2014-2017: Gabriela Cabezón Cámara

Novela, Período 2018-2020: Daniel Guebel

Novela, Período 2021-2023: Carlos Gamerro

Cuento, Quinquenio 2014-2018: Samanta Schweblin

Cuento, Quinquenio 2019-2023: Mariana Enriquez

Poesía, Quinquenio 2014-2018: Diana Bellessi

Poesía, Quinquenio 2019-2023: Horacio Zabaljáuregui

Ensayo Literario: Nora Domínguez

Ensayo Filosófico: Eduardo Grüner

Ensayo sobre Artes: Andrea Giunta y Graciela Speranza

Ensayo Político: Roberto Gargarella

Ensayo Antropológico y Sociológico: Rita Segato

Teatro: Quinquenio 2014-2018: Mauricio Kartun

Teatro: Quinquenio 2019-2023: Vivi Tellas

Infantil: Pablo Bernasconi y María Cristina Ramos

Juvenil: Inés Garland

Biografías, Memorias y Diarios: María Moreno

Crónica: Leila Guerriero

Traducción: Guillermo Piro

Labor Editorial: Ediciones Ampersand y EDUVIM - Editorial Universitaria de Villa María





Premio Konex Mercosur: Ailton Krenak (Brasil)

Premio Konex de Honor: Luis Chitarroni

Mención Especial por Trayectoria: Antonio Requeni

Premio Konex de Brillante: María Moreno

Menciones especiales

AHIRA - Archivo Histórico de Revistas Argentinas

Programa Los Siete Locos

Programa Sur