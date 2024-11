Para Dybbuk existen maneras diferentes de hacer freestyle y también distintas formas de recibirlo. "El que lo mira por redes quiere escuchar los mejores flows y las mejores técnicas, pero el que paga la entrada y ve freestyle en vivo, quiere escuchar los golpes", dispara. Para este punchliner por instinto y vocación, algo cultor del trash talk, la base del freestyle son los golpes. "Al que hace técnicas o tiene un súper flow se le permite fallar más. En redes es castigado el estilo del puncher, se dice que son escritas o que no hay suficiente flow, pero yo siento que conecto mucho con la gente en vivo", manifiesta.

El MC de 25 años se estuvo mentalizando para la nueva temporada de FMS Argentina, que tuvo su primera jornada el 3 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Allá, a pesar de haber hecho un buen papel, no consiguió una gran cosecha de puntos: le tocó debutar contra Larrix, el último campeón, con quien perdió después de una réplica; y contra el local Spektro, que se la llevó directamente. Si de arranques magros se trata, algo parecido se le había presentado la temporada pasada. Sin embargo, la terminó tercero y con el título honorario de "rookie del año", después de un ascenso trabajoso.

"La primera temporada fue muy loca, la empecé dando un nivel muy por debajo del mío y la gente lo notaba. El que no me conocía se preguntaba qué hacía ese pibe ahí, y el que me conocía decía: 'No puede ser que no se logre adaptar'. De golpe, una serie de resultados hicieron que pudiera ponerme en la pelea por el título y demostré que había una versión mía que valía la pena ver. Esta temporada el nuevo desafío es que esa versión se mantenga y también agregar cosas nuevas", se entusiasma. La próxima posibilidad será este sábado 16/11 desde las 18 en Arena Sur (Av. Sáenz 459, CABA), cuando se dispute la segunda jornada de la liga más resonante del freestyle local.

"Algo que me caracteriza es que me inflo en las batallas importantes", define Dybbuk. "Me gustan, siento que nací para eso. En los momentos más cruciales fue donde hice mi mejor papel y eso es algo que en el freestyle garpa mucho, porque son los momentos que escriben la Historia. Ahora, a respaldar esto que me gané la temporada pasada con más nivel y más talento."

¿Es la misma presión la que se siente por mantenerse en la liga que la que se siente en el ascenso?

Son presiones distintas. Pero son grandes las dos, porque en una hay todo por ganar; y en la otra, todo por ganar y por perder también. Para muchos, depender de la liga significó el retiro del freestyle. También es diferente la exposición: en el ascenso uno puede dar un nivel bajo, pero tiene poca repercusión. En cambio, cuando uno da bajo nivel en FMS, el público te lo hace notar porque siente que perdió su tiempo viéndote. El público de FMS va para ver a los mejores, y los mejores tienen que ser los mejores siempre.

¿Sentís que los demás competidores te ven diferente cuando llegás desde el ascenso?

No sé cómo me verían los demás. Yo siento que el ascenso es un método hiper legítimo para llegar a la liga, porque significa que estuviste casi dos años compitiendo casi todos los fines de semana en diferentes puntos de nuestro enorme país. En el Norte, en el Sur, en Buenos Aires, en el Litoral, en Cuyo. Eso te prepara para todo. Lo que sí es un poco criticable es que te ponen a competir en ciertas condiciones, y muchas veces estás con poco sueño. Pero eso también te prepara para que, cuando estés con buen sueño, con una cama cómoda en un hotel, des lo mejor. Creo que los desafíos anteriores lo hacen confiar a uno en que puede.

El plantarse como peleador instintivo no impide que Dybbuk sea estudioso de la disciplina que practica. Una parte de esa afición la comparte desde su canal de YouTube, donde analiza lineups, predice resultados y plantea debates en torno a las competencias. "Me encanta hablar de freestyle, analizarlo, y me pareció un buen espacio como para prender la cámara y charlar de los temas más hablados de la comunidad."

En cuanto a la nueva temporada de FMS, llega con más cambios. En lugar de nueve fechas simples van a ser cinco de jornada doble, con diez participantes. También hay modificaciones en el sistema de puntuación de los jurados. "Miro qué está pasando en los otros países, cómo funcionan los cambios de formatos, y también practico en casa para mejorar, voy a competencias para mantenerme aceitado e ir probando cosas nuevas", confiesa el rapero de Padua. "Si bien hay que subirse al escenario una vez por mes, estoy todo el tiempo preparándome para ese momento grosso. Al fin y al cabo, arriba del escenario las reglas son las mismas: romperla, hacer que grite la gente, convencer al jurado y destruir al rival. Cuando uno está inspirado, la va a romper en cualquier formato."

¿En qué momento ves al freestyle en general?

Creo que está en un momento de solidez. Siento que ese fatalismo de los últimos años ya pasó y que el freestyle se mantiene estable en un gran público. Obviamente, no son los 50 millones que veían batallas en 2017, 2018 o 2019, pero es mucha gente. También siento que la comunidad es muy exigente; hay un mal evento y parece que todo es una mierda. Sin embargo, mientras haya MCs a los que les siga haciendo ilusión subirse al escenario a enfrentarse y haya gente a la que le interese verlos, el freestyle va a seguir funcionando a la perfección. El problema sería que nadie hablara del tema.

Además del propio freestyle, ¿qué cosas nutren lo que hacés sobre el escenario?

Es de esas disciplinas en las que estás todo el tiempo alimentándote de lo que hacés. Al ser un debate argumental, ahí están metidas la ideología, las enseñanzas y las vivencias. Si en una batalla se pone en discusión una serie y no la viste, estás afuera de la discusión. La música que escuchás también es muy importante. Salvo que estés todo el día scrolleando TikTok sin prestar atención, o jugando a la Play en modo zombie, en el resto de actividades estás desarrollando cosas que podés utilizar en el escenario.

¿Pensás que el pico de popularidad de las batallas escritas puede afectar al freestyle de alguna forma?

Veo una intención de rebajar al freestyle en ciertos personajes de las batallas escritas. Desde el lado del freestyle nunca se rebajaron las escritas, entonces me parece medio mala leche y errado porque, si bien comparten público, son dos cuestiones distintas. Quizá se deba a un resentimiento de tantos años de haber sido relegados. Me mueve más hacer freestyle, pero las escritas también me gustan, porque antes que nada yo soy rapero. Son dos disciplinas que me gustan mucho.

A principio de año tuviste en Underdogs tu primera batalla escrita. Fue contra Arceniko, un rival de experiencia. ¿Cómo te sentiste?

Muy bien. Me puse a prueba en hacer wordplays y esquemas, sentía que era lo que iba a sorprender porque muchos freestylers rechazan esas herramientas. A mí me pareció bueno tomarlas y disfruté haciéndolas, sentí que me salieron bastante fácil. Creo que gané la batalla, fue un debut mejor imposible porque fui contra alguien con mucha más experiencia y muy talentoso. Pronto me verán compitiendo en alguna otra que ande por ahí. No es que tenga nada arreglado, pero va a pasar.





