Linkin Park anunció su regreso a los escenarios en el marco de "From Zero", su nueva gira mundial, y confirmó que estará de visita por Sudamérica por primera vez desde el fallecimiento de su líder vocal, Chester Bennington, en 2017. En este marco, la banda de nu metal informó que se presentará en Buenos Aires el 1 de noviembre 2025 con la incorporación de la cantante Emily Armstrong, pero resta conocerse el lugar y cuándo se pondrán a la venta las entradas.

Los shows en América Latina --que incluyen a la Argentina, Perú, Chile y Brasil-- están programados para octubre y noviembre de 2025, mientras que previamente se presentarán en marzo por México, según informó la banda y la promotora Live Nation Concerts.



Todos los shows anunciados para la gira mundial de Linking Park. (Imagen: Redes sociales)

Hasta ahora, se conoce que la gira mundial, con la que promocionarán su último disco From Zero, comenzará de manera oficial en México, con tres presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey los días 31 de enero, 3 de febrero y 5 de febrero, respectivamente.

Luego, tras varias presentaciones en Estados Unidos, Asia y Europa, el grupo volverá a Latinoamérica el 26 de octubre con un show en Bogotá, Colombia. Luego, el tour pasará por Lima, Perú, el 29 de octubre, y Buenos Aires, Argentina, el 1 de noviembre. Además, incluirá a Santiago de Chile en su itinerario el 5 de noviembre, y posteriormente, la banda ofrecerá varias presentaciones en Brasil, con conciertos en Río de Janeiro el 8 de noviembre, en São Paulo el 10 de noviembre, en Brasilia el 13 de noviembre, y en Porto Alegre el 15 de noviembre.



El grupo no confirmó aún las ubicaciones específicas de varios estos eventos en América del Sur. Algunas bandas y artistas que acompañarán al grupo durante la gira confirmadas son Queens of the Stone Age, Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA y PVRIS.



Linkin Park: qué se sabe de las entradas en Argentina

Se conoció que habrá una preventa de entradas para los miembros del club de fans en el sitio web oficial a partir del lunes 18 de noviembre, mientras que la venta general para los conciertos en América del Norte comenzará el 21 de noviembre al mediodía en horario local.

Por otro lado, las localidades para los conciertos en Europa estarán disponibles a partir del 22 de noviembre a la misma hora. Finalmente, la información sobre las entradas para los shows en Latinoamérica, incluidos los precios y los lugares definitivos, se anunciará próximamente.

From Zero, el nuevo disco de la banda, se estrenará este viernes --poco antes del comienzo de la gira mundial--. Se trata de la primera producción que realiza la agrupación con Armstrong, y el primero desde la muerte de Bennington. El álbum cuenta con once canciones.

Cómo murió el cantante de Linkin Park

Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, murió el 20 de julio de 2017 a los 41 años. El cantante apareció ahorcado en su casa de Palos Verdes Estates, en las afueras de Los Ángeles. La fecha coincidía con el cumpleaños de su amigo Chris Cornell, voz líder de Soundgarden --quien también se quitó la vida en mayo de ese año--, por lo que se trató de un año oscuro y triste para los fanáticos del rock y el nu metal.

Dos meses antes de la tragedia, Linkin Park se había presentado en Tecnópolis, en Buenos Aires, en el marco del Maximus Festival, donde estrenó el tema “Taking To Myself”.

El cantante confesó en varias oportunidades que de niño había sufrido abusos por parte de un allegado a la familia. Sus problemas recrudecieron a sus once años, cuando sus padres se divorciaron y comenzó a caer en toda clase de excesos.

“Tomaba once dosis de ácido al día y me sorprende que todavía pueda hablar”, describió. “Fumaba un montón de crack, consumía un poco de metanfetamina y después, para bajar, opio. Me la pasaba todo el día freekeando, tocando la guitarra o componiendo, aunque pesaba menos de 50 kilos y mi madre me decía que parecía que acababa de salir de Auschwitz”, contaba.

En 2006 comenzó su primer proceso de rehabilitación y cinco años después reconoció que se encontraba en condiciones de afirmar que había abandonado todo tipo de consumo, aunque para aplacar la ansiedad de la abstinencia le recetaron ansiolíticos.

Bennington, que vino a la Argentina por primera vez en 2010, cuando Linkin Park ofreció un recordado show en el estadio de Vélez, había alertado en varias entrevistas sus intenciones de quitarse la vida.