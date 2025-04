“Mi padre y yo competíamos en todo. Siempre quería superarlo, pero cuando era niño era una tarea imposible. Recuerdo claramente la primera vez que estuve cerca de lograrlo. Era un hecho implícito que cuando estacionaba el auto a una cuadra de casa, corríamos una carrera hasta llegar a la puerta de nuestro edificio. En aquella ocasión estuve muy cerca de vencerlo y, al darse cuenta, me dio un empujón que me hizo chocar contra un árbol. (...) no era de esos padres que permitían ser derrotados. En aquel entonces creía que todos los padres eran iguales". Lo cuenta el ex Puma Marcelo Bosch en Inside (Club House), una biografía íntima escrita a seis manos: sus ayudantes fueron su esposa, la comunicadora Agustina Ipiña, y el abogado y coach en aptitudes mentales y liderazgo Alejandro Oneto Gaona.

Bosch cuenta cuán difícil es el camino para llegar pero sobre todo para mantenerse en el top del deporte. Son más de 400 páginas íntimas, que se complementan con una serie de ejercicios de coaching escritos por Oneto Gaona y basados en la experiencia de Bosch. Pero además, el ex rugbier explica cómo es el día después, cuando se deja la práctica profesional y se debe enfrentar un mundo para el que no estaba preparado. Porque hasta entonces, y sobre todo en el prestigioso Saracens inglés, le hacían todo. Incluyendo los trámites más sencillos.

Los problemas financieros de sus padres, los enojos intempestivos de su papá, el miedo a despertar y no saber cómo sería saludado por él marcaron un crecimiento temeroso cuya vía de escape era el deporte. Algo que también tenía más consecuencias: cuando regresaba de los entrenamientos su padre lo ametrallaba a preguntas y le decía qué hacer. Pocas veces lo escuchaba. Cada vez más amigos paternos y familiares se peleaban con ese hombre que tanto lo marcó. Las presiones que ejercía su padre, llevaron a Bosch a "desarrollar una resiliencia natural desde temprana edad". Así aprendió a "jugar con calma para contrarrestar la inquietante actitud" de su padre, cuyos gritos eran los únicos que oía en los partidos de su adolescencia. "Encontraba la serenidad necesaria para concentrarme ignorando el ruido. Sólo en ocasiones me sacaba de quicio y le dedicaba un fuck you desde la cancha".

Bosch, con la casaca de Los Pumas, escapa del tackle de un rival.

Nacido el 7 de enero de 1984, Marcelo Bosch hizo una gran carrera en el rugby. Tras detallar cómo fueron los tiempos de su debut en la primera del Belgrano Athletic Club en 2003, cuenta cómo se dio todo para que se integrase al Biarritz Olympique francés, donde tuvo una gran actuación que le permitió pasar al Saracens en 2013. Allí fue campeón de liga en las temporadas 2014-2015 y 2015-2016 y campeón de la Champions Cup en 2016 y 2017. Se convirtió en un referente para el plantel, el cuerpo técnico y los directivos del club. Fue durante su estadía europea que lo convocaron a Los Pumas, en el que jugó los mundiales de 2011 (Nueva Zelanda) y 2015 (Inglaterra y Gales).

Ya casado y padre reciente de Valentín y Salvador, no recibió el mejor de los tratos por parte de la UAR, que le cerró las puertas. Su cuerpo además empezaba a pasarle factura: operaciones mal curadas, lesiones. Y las presiones continuas de sus padres con sus problemas económicos.

A sus 35 años empezó a evaluar la idea del retiro. Fue cuando el entrenador en Saracens, Mark MacCall, le dijo que no lo tendría en sus planes futuros. "Había muchos pibes que pedían pista", escribe Bosch sobre aquel momento en que entendió que el paso del tiempo hacía lo suyo. "Nadie me había preparado para ese momento".

El libro de Marcelo Bosch

El choque con la vida real es el título del capítulo en el que da cuenta de su vida después del rugby profesional. El periodismo, los nuevos emprendimientos, el regreso al país. Pero el quiebre, que en palabras de Bosch se transmite como liberación, sucede al final, cuando vuelve a ese padre ante el que, de chico, se hacía el dormido para evitar su posible enojo.

Pero este Marcelo Bosch, adulto y retirado del rugby, sabe que la vida sigue, que está para adelante. Por eso una de las frases finales que escribe es algo que, cuenta, se repite con frecuencia: "dejá de hacerte el dormido".