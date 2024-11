La UE anunció una multa por 798 millones de euros a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, por prácticas contra la competencia en el mercado de publicidad en línea. De acuerdo con la Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE- Meta "liga su servicio de anuncios clasificados en línea Facebook Marketplace --una tienda virtual-- a su red social personal Facebook".

Meta niega haber violado la ley y apelará. En la visión de la empresa, la decisión de la Comisión "ignora las realidades del poderoso mercado europeo de anuncios en línea... los usuarios de Facebook pueden elegir si desean interactuar o no con Marketplace, y muchos no lo hacen. La realidad es que la gente usa Facebook Marketplace porque quiere, no porque tenga que hacerlo; es decepcionante que la Comisión haya optado por tomar medidas contra un servicio libre e innovador construido para cumplir con las demandas de los consumidores".

Para la Comisión, Meta "es dominante en el mercado de redes sociales personales". Al vincular su servicio de anuncios clasificados en línea Facebook Marketplace a su red social Facebook, "todos los usuarios de Facebook tienen acceso automáticamente y son expuestos a Facebook Marketplace, lo quieran o no", señaló. La Comisión acusó a Meta de "imponer unilateralmente condiciones comerciales injustas a otros proveedores de servicios de anuncios clasificados en línea que anuncian en las plataformas de Meta, en particular (...) Facebook e Instagram".

De esa forma, Facebook Marketplace se beneficia de "una substancial ventaja de distribución que los competidores no pueden igualar".

Abuso de posición dominante

La Comisión concluyó que Meta "abusa de su posición dominante". El valor de la multa, apuntó la Comisión, fue definido por "la duración y la gravedad de la violación", y tuvo en cuenta también los beneficios de Meta, que en 2023 registró unos 135.000 millones de dólares.

Desde que la UE adoptó dos rígidas leyes para poner orden en el mercado digital, la Comisión ha tenido ya varios enfrentamientos con Meta. Se trata de la Ley de Servicios Digitales (LSD) y la de Mercados Digitales (LMD) que contemplan pesadas multas a las empresas que no se ajusten a la normativa.

A raíz de esa presión, Meta anunció este semana que ofrecería a los usuarios que no pagan por Facebook e Instagram en el bloque la opción de recibir menos anuncios dirigidos. Y prometió reducir las tarifas de suscripción para servicios completamente libres de publicidad.

En marzo de este año, la Comisión Europea aplicó una multa por unos 1.800 millones de euros a Meta por abuso de posición dominante y reglas restrictivas en la distribución de música en línea.