En su primera noche en Estados Unidos, Javier Milei logró lo que tanto deseaba: cruzarse con Donald Trump. Tras arribar a la ciudad de Palm Beach, se encontró con el presidente electo de Estados Unidos y el magnate Elon Musk en el complejo Mar-a-Lago. Allí, donde el republicano tiene su mansión, el mandatario argentino brindó un breve discurso y recibió elogios del norteamericano. Hoy, volverá a hablar en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC). Según trascendió, propondrá la creación de una alianza de naciones conservadoras para impulsar conjuntamente la llamada “batalla cultural”.

“Javier, te quiero felicitar por el trabajo que has hecho, de hacer la Argentina grande de nuevo. Es increíble cómo la estás arreglando y es un honor que estés aquí”, lanzó Trump durante su intervención en un evento en la America First Policy Institute. Minutos antes, sentado entre el público, había escuchado el tramo final de la ponencia del mandatario argentino. "Tu discurso fue espectacular, pero tu trabajo en Argentina es incluso mejor. Felicitaciones y muchas gracias por estar acá. Vos sos MAGA: Make Argentina Great Again", agregó.

En el transcurso de la cena de gala, se tomaron una fotografía que fue compartida en redes sociales por el vocero Manuel Adorni. Vestidos de traje, se los pudo ver sonrientes a Mieli, Trump y Musk junto al canciller Gerardo Werthein y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.



El Presidente y su hermana llegaron ayer a las 9.38 al aeropuerto internacional de Palm Beach y fueron recibidos por la comitiva argentina, encargada de la agenda. La primera reunión del viaje relámpago fue a la tarde con los empresarios Matt dell Orfano, Barry Bennett y Robert Citrone, amigo del ministro Luis Caputo y dueño del fondo de inversión “Discovery”, que en 2023 obtuvo una ganancia de 48 por ciento en dólares. "Vamos a plantar bien en alto las ideas de la libertad", dijo en un breve diálogo con la prensa.

En el marco de la euforia que provocó en Casa Rosada el triunfo del magnate en las elecciones del pasado 5 de noviembre, el objetivo de Milei es aceitar aún más el vínculo con quien desde el próximo 20 de enero iniciará un nuevo mandato al frente de la Casa Blanca. "Esperamos que la administración de los Estados Unidos nos apoye para seguir negociando con el FMI", confió antes de partir hacia Florida. El libertario además ya anticipó que pretende avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sin alterar el vínculo con la República Popular China que el Gobierno ha cultivado en los últimos meses, tras haber superado la tensión provocada en los primeros meses de gestión. Más allá del deseo presidencial, un eventual acuerdo con el país norteamericano rompería el Mercosur. El bloque hoy no permite que sus miembros hagan tratados de libre comercio en forma individual.

En su alocución en la CPAC, Milei tiene previsto impulsar la conformación de una organización intergubernamental de naciones conservadoras. Inspirada en la antigua Liga de las Naciones fundada en 1920, la iniciativa buscará alinear esfuerzos en el combate contra el progresismo y la izquierda, particularmente en relación con la llamada Agenda 2030 que el Presidente atacó en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de septiembre pasado. La ultraderecha pretende impulsar en su lugar la defensa irrestricta de la propiedad privada, el capitalismo de libre mercado y las ideas de la libertad, y promover la firma de tratados de libre comercio y de cooperación militar. "Estamos ante una oportunidad histórica, alineado a cuatro actores en el mundo para tocar el curso de los acontecimientos e instaurar los valores tradicionales que se han perdido", afirmaron fuentes de la Casa Rosada.

Una de las naciones que integrarían la alianza estratégica junto a la Argentina y Estados Unidos sería Israel, país al cual Milei ha definido como uno de sus dos aliados prioritarios en el tablero geopolítico. "Mi alineamiento en el mundo era con Estados Unidos e Israel, nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado", sostuvo el presidente luego del escándalo en la votación en la ONU contra el bloqueo económico a Cuba, que derivó en la salida de la excanciller Diana Mondino.

Italia es otro de los países que tendría un lugar en el bloque ultraconservador. La primera ministra Giorgia Meloni, conocida por sus posturas radicalizadas en contra del feminismo, los derechos LGBTIQ+ y la migración irregular, tiene muy buen vínculo con el mandatario argentino. Se reunieron tres veces en lo que va del año, y volverán a verse las caras la próxima semana en la reunión bilateral que mantendrán en la ciudad de Buenos Aires, en donde posiblemente Milei la invite personalmente a integrar la nueva alianza internacional.