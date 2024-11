Este lunes18 de noviembre será feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha se conmemora el 20 de noviembre, fue trasladado en el calendario oficial con fines turísticos. Se trata del último fin de semana largo del 2024

El feriado conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando soldados argentinos, comandados por Lucio Mansilla, se enfrentaron en inferioridad de condiciones al ejército anglo-francés, considerado por uno de los más poderosos del mundo.



Feriado del 18 de noviembre: cómo se paga y la diferencia con un día no laborable

Este 18 de noviembre es feriado nacional. Por ello, los trabajadores podrán gozar de un día libre.

Para los feriados rigen las mismas normas que pesan sobre el descanso dominical. En caso de ser trabajado, el empleador deberá pagar un 100 por ciento más de la remuneración habitual.

Los días no laborables, en cambio, no se computan de ese modo. El empleador puede decidir si se trabaja o no y en caso de trabajarse no debe pagar ningún adicional a los trabajadores.

Cuántos feriados quedan en 2024

Después del lunes 18, el resto de los feriados hasta fin de año son no trasladables, por lo que quedan en su día original. Estos son el domingo 8 de diciembre por la “Inmaculada Concepción de María”; y el 25 de diciembre por Navidad, que cae miércoles.

Con el feriado de este lunes, este será el último fin de semana largo del año.