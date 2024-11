El busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas del edificio central de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), sobre la avenida Paseo Colón de la Ciudad de Buenos Aires, fue retirado de su sitio este viernes. La noticia fue confirmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de sus redes sociales.



La remoción del busto del ex mandatario generó un fuerte rechazo en la red social X, sobre todo a pocos días de que la gestión ultraderechista decidiera cambiar el nombre del Centro Cultural del Bicentenario Presidente Néstor Kirchner por "Palacio Libertad. Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento". En noviembre, en tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó retirar un busto del santacruceño de uno de los salones del Congreso.





La polémica decisión acontece en medio del cruce entre el actual mandatario nacional Javier Milei y la ex presidenta Cristina Fernández, luego de que éste le retirará la jubilación que le corresponde por sus dos mandatos frente al Ejecutivo (2007-2011 y 2011-2015) así como la pensión por viudez que recibe desde el fallecimiento de Néstor Kirchner.

En tanto, el sindicato de trabajadores de Anses manifestó su repudio con un comunicado titulado "La nueva Revolución Libertadora", en relación al proceso dictatorial que aconteció en el país desde 1955 cuando se derrocó al entonces presidente Juan Domingo Perón durante su segundo mandato.

"Desde el SECASFPI repudiamos la decisión del gobierno de Javier Milei de remover el busto del expresidente Néstor Kirchner del edificiode la ANSES, Paseo Colón 239. Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas popularesde los últimos años", cuestionó el gremio.

Asimismo, agregaron: "La Argentina ya vivió una “Revolución Libertadora”. El rótulo de “libertad” sirvió entonces para justificar el odio de clase, la persecución política y la imposición de un modelo económico que benefició a unospocos en detrimento del pueblo trabajador".



"Néstor Kirchner no es solo un nombre o un busto: es el símbolo de la recuperación del trabajo como eje de dignidad, de la ampliación de derechos previsionales y de una política de Memoria, Verdad y Justicia, que marcó un antes y un después en nuestra democracia. Intentar borrar su legado de la historia es un acto de revancha ideológica que muestra el verdadero rostro de quienes hoy conducen el país: resentimiento, desprecio por el pueblo y sumisión al poder concentrado", señalaron.

"No nos callaremos. Seguiremos denunciando cada intento dedesmantelar los derechos conquistados y de desfigurar nuestra historia. Porque la memoria no se borra, y porque los trabajadores y trabajadoras no permitiremos que nos arrebaten lo que tanto costó construir", concluyeron.



En línea con las políticas controvertidas de la gestión de La Libertad Avanza, en mayo pasado, Milei encabezó un acto de inauguración del busto del ex mandatario Carlos Saúl Menem en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Para el referente de LLA, se trató de un nuevo gesto de admiración y reivindicación a las políticas neoliberales de los noventa conducidas por el riojano.