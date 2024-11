El presidente Javier Milei decidió arrogarse la facultad de fijar y aplicar penas, más allá de las que define el Poder Judicial, y luego de la decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación de ratificar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, anunció que le retirará "la jubilación que le corresponde por sus dos mandatos frente al Ejecutivo (2007-2011 y 2011-2015) así como la pensión por viudez que recibe desde el fallecimiento de Néstor Kirchner". La respuesta no tardó en llegar. "¿Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un “Tribunal de Honor” para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación?", le preguntó irónica CFK a Milei y remarcó: "Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro". Los constitucionalistas coinciden en que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en ese tema.

Diversos abogados argumentan que la administración pública no tiene facultades revocatorias de un acto administrativo que otorgó una jubilación de privilegio y que se trata de un derecho establecido bajo un régimen especial aprobado por ley. Además, resaltan que aún más insólito es el caso de hacer extensiva la exclusión a un titular no afectado por el fallo, que es Néstor Kirchner, más allá de que el beneficio lo puedan cobrar su esposa o sus hijos. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó que "el art. 29 de la ley 24.018 solo establece como causal de exclusión del beneficio a quienes 'previo juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren removidos por mal desempeño de sus funciones'”.

El encargado de vociferar la descabellada medida fue el vocero Manuel Adorni en una de sus conferencias de prensa. Luego, desde el ministerio de Capital Humano aclararon que el acto administrativo ya había sido ejecutado, pero que sería publicado el día siguiente, es decir, hoy. "Actualmente se está procediendo a la notificación del mismo", agregaron.

En las redes sociales de la cartera dirigida por Sandra Pettovello, colgaron un comunicado que decía: "La baja dispuesta por Resolución de la ANSES no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Para la Casa Rosada "haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función".

Cristina Kirchner no tardó en responder. En el escrito que publicó en sus redes sociales se dirigió directamente al Presidente al que, después de llamarlo pequeño dictadorzuelo, le preguntó: "¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena". Y siguió cuestionando al "tribunal de honor" del mandatario: "Contame… ¿Quiénes integran ese 'Tribunal de Honor'? ¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados".

Además, la exmandataria le pidió a Milei que deje "de dar órdenes ilegales a los funcionarios", lo mandó a asesorarse y le recordó que la pensión de los expresidentes no se otorga por el buen desempeño, sino "por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación". "El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato", subrayó.

En esa línea, CFK mandó a Milei a preguntarle a la viuda del expresidente Fernando De la Rúa, Inés Pertiné, quien cobra la misma pensión más allá de que su marido "se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos --literal-- en Plaza de Mayo", o a Zulema Menem, que cobra la pensión de su marido Carlos Menem que, "se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas", puntualizó. Zulemita Menem salió a responderle con un tweet en el que confirmó que su madre cobra la pensión y enumeró una serie de causas judiciales que tuvo su padre que, al igual que CFK, en ninguna tiene sentencia firme.

Desde La Cámpora, en tanto, recordaron que Inés Pertiné cobra más de 7 millones de pesos por De la Rúa, "que reprimió y asesinó a 39 argentinos", y que "permitió que los bancos se quedaran con los ahorros del pueblo, que luego devolvieron los gobiernos peronistas de NK y CFK". "De ese gobierno formaron parte, cuándo no, Patricia Bullrich para ajustar a los jubilados y Federico Sturzenegger, procesado por el Megacanje", recordaron.

En una entrevista de hace unos pocos meses, el presidente Milei se refirió a la jubilación de privilegio de CFK y dijo: "Eso es un derecho adquirido. No se puede tocar. Si yo digo que vengo a respetar los derechos de propiedad, ¿Cómo voy a violentar un derecho adquirido?. A partir de ahora, eso no va más, pero eso yo no lo puedo hacer hacia atrás". Ahora, en el oficialismo prendieron las luces de alarma porque quieren seguir teniendo a CFK como la principal candidata opositora.

Desde Capital Humano --que tiene bajo su órbita al ANSES-- informaron que darán un paso más, también irán contra la jubilación del exvicepresidente Amado Boudou, a quien en diciembre de 2020, la Corte Suprema le confirmó la condena de 5 años y 10 meses por la causa de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, sanción que cumple en prisión domiciliaria. Nada se dijo, por ejemplo, del expresidente, Mauricio Macri, aliado de Milei, que también recibe una jubilación de privilegio. En su caso, su "honor, mérito y buen desempeño" está puesto en tela de juicio en varias causas dormidas por el Poder Judicial como la del blanqueo de capitales que benefició a sus familiares; la del Correo Argentino; la investigación por la adjudicación de parques eólicos y la renegociación de acuerdos por los peajes de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras.