El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó este mediodía, por unanimidad, la exclusión del ahora ex concejal Pablo Emanuel López por la causal de "incapacidad moral sobreviniente".

La medida fue adoptada a partir del dictamen de la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial que recomendó la expulsión del concejal libertario denunciado por su expareja y asesora de su bloque por distintos hechos de violencia de género (física, psicológica, laboral y política) y retención de parte de su salario.

El Concejo dispuso además informar su decisión al Tribunal Electoral de Salta, para que indique quién completará el mandato de López que fenece en diciembre.

Por otro lado, López es concejal electo y debería asumir en diciembre próximo, salvo que la nueva integración del Concejo Deliberante resuelva no permitirle. Por eso varios ediles manifestaron sus deseos de que el Ministerio Público Fiscal de Salta agilice la investigación de la denuncia penal contra López.

El ahora exedil se presentó al inicio de la sesión especial convocada para definir su suerte. Con su habitual estilo confrontativo insistió en su inocencia y afirmó que en el juicio político "no se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa", lo que le valió que se sucedieran intervenciones para rechazar sus expresiones. "Soy inocente y lo voy a terminar demostrando (en la Justicia)", aseguró antes de retirarse del recinto legislativo municipal.

El primero en responderle fue el concejal Gonzalo Nieva, de Juntos por el Cambio, frente del que fue parte López antes de pasarse a la arena libertaria. La actuación de la Comisión de Disciplina “ha resguardado todas las garantías del debido proceso y del derecho de defensa”; de hecho, López fue citado dos veces a ejercer su defensa, “y él no hizo uso de esa prerrogativa”, afirmó Nieva.

Se sucedieron otros once ediles, todos en similares términos, defendiendo la institucionalidad y cuestionando la violencia de militantes de LLA. Solo se diferenció, por razones obvias, la concejala libertaria Laura Jorge Saravia, quien, sin embargo, votó por la expulsión de su excompañero de bloque con el argumento de que "dentro del espacio de LLA no se apaña a nadie”.

Agustina Alvarez (también de JxC) aclaró que el Cuerpo no estaba analizando si López es o no culpable de los delitos penales por los que se lo acusa, sino definiendo "qué tipo de Concejo Deliberante queremos”. La Carta Orgánica prevé dos posibilidades para expulsar a un concejal: incapacidad física o moral sobreviviente. “Llegamos a la conclusión de que existía incapacidad moral sobreviviente”, de que "este señor no puede seguir formando parte de este Cuerpo. Es una decisión política”, sostuvo.

"No creen en las instituciones"

La concejala Eliana Chuchuy (de Vamos por Salta, del oficialismo municipal) rechazó las expresiones de López, dan a entender que el Concejo no asume sus responsabilidades institucionales, cuando es precisamente al contrario, fijo. “Estamos actuando en el marco de la Carta Orgánica Municipal, de la Constitución provincial y de toda la normativa” correspondiente, afirmó.

Gustavo Farquharson, de su mismo espacio, también rechazó los dichos de López. "Nos demuestra(n) la esencia del concejal que se acaba de retirar”, dijo antes de señalar que el exedil "tuvo la oportunidad una vez más de explicar algo, de defenderse”, pero no lo hizo, actitud que “devela el formato de una práctica política que es lamentable”.

No lo hizo -siguió- “porque no creen en las instituciones. No creen en la democracia" y lo desmotró también "en su función como concejal haciendo un circo, un triste show como el que acaba de hacer, venir, presentarse como la víctima, y retirarse”, cuestionó.

Pero las instituciones funcionan, y por eso se hizo esta sesión, por eso actúa la administración de justicia, dijo. “Hoy vamos a dar un claro mensaje a nuestra sociedad": que las instituciones funcionan, que las decisiones se toman en el marco de la institucionalidad y que "no queremos la violencia política”.

Farquharson también expresó su deseo de que en diciembre López "no tenga ningún motivo para volver a la institución porque no tiene la honorabilidad para hacerlo”.

Violencia libertaria

Farquharson trajo al recinto expresiones de la denunciante para poner de manifiesto que en La Libertad Avanza hay una práctica violenta. Recordó que la denunciante contó que cuando le confió a la diputada nacional Emilia Orozco (LLA) la situación de violencia que sufría, la legisladora le dijo "hay que cuidarlo a Pablo porque tiene una carrera exitosa”.

LLA expulsó a López a poco de conocida la denuncia. Pero Farquharson sostuvo que "no lo hicieron porque les preocupara la víctima, sino porque no quieren que se devele una práctica de este espacio". Señaló en este sentido que la propia denunciante dijo que no está siendo acompañada por su partido y, es más, expresó su temor de ser expulsada del partido. “Es necesario que la violencia se termine”, la violencia política, sexual, laboral, económica, y para eso, se requiere de la colaboración de todos, agregó Farquharson.

Su compañera de bloque, Malvina Gareca, también le reprochó a López que haya dejado “este manto de sospecha" sobre la actuación de la Comisión de Disciplina y el Concejo.

Dijo que, en cambio, le hubiera gustado que el ahora exedil se hubiera expresado "en relación a toda esta situación escandalosa que está teniendo al Concejo Deliberante como foco de noticia y de atención en las últimas semanas”.

Militante feminista, Gareca, y luego la concejala Belén Mamaní (Yo Participo), reinvindicaron el derecho de las mujeres a desarrollar actividades políticas. “Las mujeres tenemos derecho a que se nos garantice seguir participando en un espacio político sin tener que soportar violencia”, afirmó Gareca tras opinar que es fundamental que la denunciante sea acompañada.

El cantante y edil José García (del bloque Yo Participo) también reprochó las expresiones de López y los discursos agresivos de LLA. “Evidentemente, ese es el estilo, es la mentira”. “Es intentar todo el tiempo ensuciar la cancha”, criticó.

Martín del Frari (Salta Federal) dijo que LLA pretende actuar "como si nada hubiese pasado", y sostuvo que esa actitud es constitutiva de este espacio político cuyo máximo líder, el presidente Javier Milei, ejerce violencia contra mujeres, niños, periodistas y otros políticos. "No podemos naturalizar estas cuestiones dentro del ámbito político. Llamo a la reflexión”, dijo.

En la misma línea, Belén Mamaní resaltó "la violencia que evidentemente tienen algunas personas que forman parte de esta forma de hacer política que se llama LLA”.