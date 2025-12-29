Omitir para ir al contenido principal
Se esperan 40 grados para el miércoles 31
El 2025 se despide con una ola de calor extremo: ¿cuándo llegan las lluvias?
29 de diciembre de 2025 - 14:05
ola de calor
Paraguay: tres argentinas murieron tras hundirse una lancha en el río Paraná
Crisis industrial
Una empresa cordobesa logró la reincorporación de trabajadores luego de un centenar de despidos
Tropas, aviones, buques y artillería de largo alcance
China emprende maniobras militares alrededor de Taiwán y lanza una advertencia
Un informe sobre "la conversión" y las prácticas violentas que aplican
Ataques por ser del colectivo LGBT+
Por
Jota B. Ponsone
Repudio desde organizaciones religiosas al asesinato de Gabriel González
“Más parecido a una cacería que a la búsqueda del orden”
Por
Washington Uranga
Al revés de lo que explica el Presidente, las empresas remarcan para amortiguar pérdidas millonarias
Milei en la inexorable era de su propia estanflación
Por
Leandro Renou
La bielorrusa Aryna Sabalenka se mide ante el australiano Nick Kyrgios
En Dubai se reedita la “batalla de los sexos”
El País
Milei ignora las críticas de la iglesia católica y prefiere reforzar su acercamiento a los evangélicos que lo aplauden
Un frente de la “batalla cultural”
Por
Washington Uranga
Balance y perspectivas
La oposición es la única interpelada
Por
Eduardo Aliverti
De la lucha en las calles a los tribunales
El agua de Mendoza no se negocia
De San Cayetano a McDonald’s
El Gobierno pone a prueba los “vouchers” con los que amenaza reemplazar a los planes sociales
Economía
En busca de divisas
Caputo se desespera y presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 29 de diciembre de 2025
Cuestionamientos metodológicos a las mediciones del Indec de Milei
Los datos oficiales, muy lejos de la realidad
Por
Bernarda Tinetti
La desregulación golpea de lleno a la yerba mate
Pagos por debajo de los costos
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Las zonas afectadas
Alerta por calor extremo en Buenos Aires y otras ocho provincias
En Villa Devoto
Un camión y un colectivo chocaron en la General Paz: al menos 18 heridos
Calor intenso en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 29 de diciembre
Deportes
Los dos más convocantes fueron decepcionantes en sus actuaciones
River y Boca en 2025: la marca negativa de uno y la peor racha de otro
Por
Lucas Gatti
El juvenil tiene muy poca participación en el conjunto español
La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono
El gol de los de Milán fue convertido por Lautaro Martínez
Inter venció a Atalanta y se mantiene en la punta de la Serie A de Italia
El español terminó el año como número uno, pero la amenaza del italiano asoma intimidante
Alcaraz-Sinner, una lucha tan apretada como incierta
Por
Pablo Amalfitano