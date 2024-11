En 2020, Barón Rojo anunció su despedida de los escenarios con una gira. Sin embargo, durante la pandemia revieron su decisión. “No queríamos que fuera la pandemia la que nos despidiera”, justifica Armando de Castro, guitarrista, compositor y cofundador de la banda española de rock. “Nos quisimos despedir por la rutina, para cambiar y porque ya no era el mismo entendimiento dentro del grupo. Pero nos dimos cuenta de que preferimos estar ahí a no estar. El grupo está sonando bien y en una forma lo suficientemente aceptable para que la gente no se sienta decepcionada. No tenemos planes distintos ni especialmente ambiciosos. El camino es el mismo: seguir funcionando, ensayando y hacer la mayor cantidad de conciertos que se puedan”.

Mejor excusa imposible para ensalzar el regreso de estos próceres del heavy metal cantado en español, este sábado 16 a las 20 en Vorterix. “El público argentino sabe apreciar cuando una banda tiene cierto nivel. Por eso cada concierto que damos tiene sabor a reencuentro”, describe el músico. “Desde que pisamos por primera vez Buenos Aires, en 1983, nos dimos cuenta del ambiente que había en torno al grupo. La expectación, las ganas de ver rock hecho en español con nivel internacional”. Desde entonces, aparte de cosechar una feligresía local, el cuarteto jugó de local. “Conocimos a V8 y a Rata Blanca, compartimos fecha con Horcas y, por supuesto, con Riff. Cuando llegamos ahí, ya éramos conscientes de lo que representaba Pappo para el rock argentino”.

-¿Cómo fue su relación con Pappo?

-Pappo nos recibió en Argentina con los brazos abiertos. Nuestra relación fue muy cordial y relativamente intensa. Él me prestó la guitarra una vez que me la olvidé, y me quiso comprar mi Gibson Flying V la primera vez que fuimos para allá. Pero en ese momento no estaba en venta.

-Ese debut porteño coincidió con la salida de un disco emblemático, Metalmorfosis, cuyas letras siguen vigentes.

-La realidad social cambia constantemente. Lo que un día está arriba, luego baja y te das cuenta de que era un engaño. Esas canciones aguantarán el paso del tiempo. Mucha gente nos dice que parecieran escritas hace cinco años. Nos enorgullece tener la misma credibilidad que cuando comenzamos, hace 44 años. No hacemos cosas banales, cantamos sobre lo que nos rodea. Nos interesa poner a pensar un poquito a la gente.

-También en ese trabajo hicieron apología del rock no sólo como cultura, sino también como forma de vida.

-Reivindicamos el valor del rock en sí mismo, porque nos permitió que hayamos ido por la vida de una manera especial. Creó una comunicación entre la gente y es una música con mucha energía, destinada a sentir las ganas de vivir, a no ser convencional y a apostar por otra realidad. Rompimos con ese esquema conformista de todo lo que pasaba. Nos gustaba hablar del rock porque era lo que nos motivaba. Nos mantenía vivos, y lo sigue haciendo a la fecha de hoy.

-¿Cómo se encuentra el rock español? ¿Allá también pasa por un momento de bajón?

-El rock tiene la ventaja de que es un estilo de hacer música, pero también un estilo de vida. Y está ahí al igual que el jazz, el folk, el blues o la música clásica. Son cosas permanentes que están dentro de la memoria colectiva de todos los que sienten interés por la música. El auge de la música urbana y del pop es resultado de que las compañías de discos siempre tienen que tener su caballo de batalla para conectar con la gente, y venderles música más comercial. En algunos casos no es espontánea. Con el tiempo esto pasará, y el rock seguirá permaneciendo. Aunque sí es verdad que los grupos deben dejar de mirar al pasado para no parecer que están tributando a los grandes dioses del género. Las bandas tienen que seguir intentando hacer canciones nuevas y renovarse lo más posible. Basta ya de recordar a “Smoke on the Water” y “Highway to Hell”.

-Tras su álbum de estudio, Ultimasmentes (2006), Barón Rojo no quiso sacar más discos de temas propios. ¿La decisión sigue en pie?

-A mí me gustaría seguir haciéndolo, pero no soy Barón Rojo, solo una parte. Hice mis bandas paralelas justo para crear música nueva. Dentro de su estructura actual, el grupo prefirió conservar el legado de Barón Rojo, que es lo que la gente más aprecia.