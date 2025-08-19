Mientras desde el Tribunal de Etica Deportiva de la AFA se dispone a restituir en su cargo al licenciado presidente Marcelo Moretti, las autoridades de San Lorenzo confían poder volver a entablar una negociación con el fondo de inversión AIS Group radicado en Luxemburgo que permita llegar a un nuevo acuerdo y evite el pedido de quiebra del club por una deuda de cinco millones de dólares que se inicio a partir de la venta del centrodelantero Adolfo Gaich al CSKA de Rusia.

En 2019, durante la presidencia de Marcelo Tinelli, el AIS Group le realizó dos préstamos a San Lorenzo por un total de cuatro millones de dólares contra la garantía de un documento por la venta de Adolfo Gaich al CSKA de Moscú. Como la institución no pagó esta deuda, más allá de que en algún momento habían llegado a un acuerdo por la refinanciación, todo terminó en la Justicia que el año pasado condenó a San Lorenzo a pagarle al fondo unos 3.938.419,31 dólares más intereses capitalizables.

En primera instancia, el juez Guillermo Pesaresi rechazó la solicitud por parte del fondo -conocido popularmente como "suizo", aunque es de Luxemburgo- al no considerarla correspondiente. Pero la decisión fue apelada y este lunes, la Sala C de la Cámara Comercial revocó aquella sentencia y obligó a San Lorenzo a pagar una cifra cercana a los cinco millones de dólares para evitar la quiebra. Pero esta deuda no es la única que enturbia el comprometido futuro azulgrana.

La otra deuda que está judicializada es la de Ignacio Piatti. El año pasado, en el marco de una causa iniciada por el exfutbolista luego de su desvinculación, la Cámara Nacional de Apelaciones desestimó la apelación del club, que ya había sufrido un revés en primera instancia. Si la Corte Suprema confirmara la sentencia, San Lorenzo deberá pagar 4,3 millones de dólares.

Otro problema que debe afrontar San Lorenzo es el de los hermanos Bruno y Mauro Pittón, actualmente jugadores de Unión de Santa Fe cuyo representante, Alan Ignacio Poch, en febrero pasado, pidió la quiebra del club por una comisión de 175.000 dólares impaga desde 2019. Este operación derivó en una intimación de Marcelo Tinelli a su propio club debido a que el expresidente había avalado esta operación.

Además, el club afronta deudas importantes con futbolistas como los hermanos Oscar y Angel Romero, Diego Rodríguez Berrini, Franco Di Santo y Lucas Menossi y le debe al Monterrey de México una cuota de Adam Bareiro. Con el agravante de que si Moretti reasumiera la presidencia, el actual vice a cargo, Julio Lopardo, presentará la renuncia indeclinable y se desataría una crisis institucional de derivaciones imprevisibles.