De cara a las e lecciones legislativas de octubre , el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Santiago Roberto destacó la importancia de fortalecer el rol del Congreso como espacio de contención frente a las políticas de Milei.

“Si uno analiza el Congreso de unos meses atrás, haber podido sancionar leyes tan importantes como la Ley Garrahan, el aumento de los jubilados y la ley de los discapacitados... son leyes que se fueron construyendo a través de los consensos necesarios en el Congreso”, remarcó Roberto, en diálogo con la 750.

“Mañana (este miércoles) se discute el vetom y creo que ese es el camino que hay que seguir: que el Poder Legislativo sea el marco de contención de las políticas del Gobierno nacional con una oposición férrea”, agregó.

En este sentido, el legislador subrayó que el trabajo parlamentario de los últimos meses representa “el puntapié inicial para construir políticas alternativas para el próximo Gobierno nacional”.

El dirigente de Fuerza Patria aseguró que ya se están generando acuerdos sobre temas que considera “indiscutibles” y que esa dinámica parlamentaria debe ser la base para una propuesta con miras a las elecciones presidenciales de 2027.



“Me parece que ese es el camino: construir sus bases para el Gobierno del 2027. Tengo fe de que se va a construir una alternativa posible, donde lo humano tenga prioridad, donde se pueda discutir, porque la violencia no nos lleva a nada, y creo que la gente lo va a entender. En ese sentido soy optimista”, concluyó.