En medio del furor en gran parte del mundo por el regreso de Oasis a la música y a los escenarios, una guitarra de Noel Gallagher, que en 1997 describió como "la mejor del mundo" y con la que tocó en el tercer álbum, Be Here Now, se subastó este sábado por 226.800 libras (más de 286.000 dólares).

La guitarra Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine, fabricada a medida para Noel Gallagher en 1997 en el taller de Gibson, "es una de las principales de la era Oasis", indica la casa de subastas online Propstore, y añade: "se cree que es la guitarra de Noel Gallagher más utilizada y documentada fuera de la colección personal del artista".

Según Propstore, apareció en varias presentaciones televisivas de The David Letterman Show y Saturday Night Live. También aparece en el documental de la BBC Oasis: Right Here, Right Now.





"No es una de las mejores guitarras...", dijo Gallagher sobre el instrumento en una entrevista de 1997 con la revista Spin, para luego agregar con seguridad: "Es la mejor del mundo".

La guitarra fue una posesión preciada en la colección del propietario anterior durante muchos años y su historia se documentó en el número 455 de la revista Guitarist. De acuerdo con la casa de subastas, el material adicional incluido en el lote era: un libro personalizado que contiene imágenes de la guitarra, recopilado por el propietario anterior; una imagen de Gallagher sosteniendo la guitarra con el propietario anterior; cuatro fotografías sueltas grandes; 23 fotografías sueltas más pequeñas; dos diapositivas de película de 35 mm etiquetadas como "Oasis Exeter"; evidencia fotográfica de Jason Rhodes escribiendo su nota de procedencia; y un CD de Total Guitar.

También acompañan al lote una gran colección de literatura: programa de la gira Be Here Now Live Tour '97; un número de la revista Spin publicado en octubre de 1997; un número de la revista Select publicado en agosto de 1997; una copia de Oasis: A Year in the Life de Susan Wilson; una copia de The Oasis Chronicles de David Ritcher; cuatro números de las revistas de carteles Chartbusters Oasis; el número 8 de la revista Oasis Uncensored; un número de la revista Oasis Live; una revista especial de Oasis; una revista calendario de Oasis 1998; dos copias de Melody Maker; y una copia de NME.

De todos modos, no es la primera ni la única guitarra eléctrica que el músico pone a subasta. La misma tienda de subastas ofrece una importante colección de objetos valiosos del músico británico a la venta: desde guitarras y equipos de música hasta las composiciones a puño y letra del cantante de varias de sus obras musicales ("The Masterplan", "Cigarettes & Alcohol", "Rock n' roll star", entre otras).

Los británicos Liam y Noel Gallagher anunciaron en agosto que volverán a formar Oasis —grupo creado en Mánchester en 1991 y disuelto en 2009 debido a las peleas entre los dos hermanos— tras más de 15 años separados para revivir lo mejor del proyecto musical que los coronó de gloria a fines de los 90's. Este regreso, sin dudas, reavivó el entusiasmo entre sus fans.

"Pueblo de la Gran Nación Argentina. Oasis regresa a casa, al Estadio River Plate. Estén ahí”, expresó el dúo en sus redes cuando anunciaron su visita a Buenos Aires el año entrante.

Las primeras fechas anunciadas para la gira 2025 a mediados de este año incluían a ciudades del Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, semanas atrás confirmaron que su gira incluiría paradas por Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Australia y otros.