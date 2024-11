Tras la caída 2-1 ante Paraguay, y de cara a lo que será el partido del próximo martes ante Perú en La Bombonera, la Selección Argentina recibió este sábado la mala noticia de que Nahuel Molina no será de la partida, como consecuencia de una molestia muscular.

Ante esta inesperada baja, desde el cuerpo técnico decidieron citar a Giuliano Simeone. De esta manera, el futbolista de Atlético Madrid se sumará a la convocatoria, como también lo hizo Facundo Medina, otro citado de "emergencia" ante la lesión de Lisandro Martínez.

Si bien no brindaron demasiados detalles, lo cierto es que la Albiceleste confirmó la lesión de Molina previo a la práctica que se llevó a cabo en el predio de Ezeiza. El defensor padece una "molestia en la cara posterior del muslo derecho", que lo marginará del partido ante los peruanos.

Molina había sido titular ante Paraguay en el lateral derecho, pero ahora seguramente cederá su puesto a Gonzalo Montiel, quien ingresó en el complemento del último partido.

La lesión se presenta como la última dentro de una seguidilla de bajas que comenzó con la desafectación de Nicolás González, antes de comenzar la doble fecha, para que pudiera recuperarse de la lesión de grado bajo en el recto femoral que sufrió a comienzos de octubre. A él siguieron "Licha" Martínez (por un golpe sufrido jugando para Manchester United ante Leicester) y Germán Pezzella, que no se recuperó de una lesión en el gemelo derecho.

Mientras tanto, el cuerpo técnico siguió de cerca las situaciones de Cristian Romero y Nicolás Tagliafico durante la práctica. El "Cuti" jugó infiltrado ante la Albirroja por un golpe en el pulgar del pie derecho, en tanto el lateral sufrió un golpe en el hombro durante el encuentro en el Defensores de Chaco.

Leonardo Balerdi es el candidato de reemplazar al "Cuti" y Medina jugaría en el lateral izquierdo por Tagliafico si el ex Benfield e Independiente no llega al partido.

"Dibu" y la rivalidad con Francia

El arquero de la Selección, Emiliano Martínez, volvió a referirse sobre la rivalidad con los franceses después de lo sucedido en los Juegos Olímpicos.

El "Dibu" recordó la derrota 1-0 de la Sub-23 ante Francia en los cuartos de final de París 2024, donde muchos franceses tomaban el partido como una revancha de la final del Mundial 2022, a tal punto que el Himno argentino fue tapado por los silbidos del público.

En diálogo con el diario L’Equipe, el arquero dejó en claro su postura: "Los franceses celebraron delante de nuestras narices, nos patearon y nos llamaron arrogantes. Había ira en ellos. La afición paga su entrada, puede hacer lo que quiera, pero los jugadores se pasaron de la raya. Debe haber respeto entre profesionales".

Por otro lado, también recordó lo sucedido con el mediocampista Enzo Fernández, cuando fue públicamente cancelado por los cantos, en un directo de Instagram, en contra de los franceses: "Algunos hablan de arrogancia o mal comportamiento. Lo que la gente diga de mí no me importa. Cuando los argentinos hacen algo, es necesariamente horrible. Enzo es un tipo encantador, lo han llamado racista, pero no lo es en absoluto".

"No tengo ningún odio hacia Francia. Los franceses son gente encantadora. Cuando ganaron el Mundial de 2018, también derrotaron a Argentina. Es parte del fútbol. Para nosotros son sólo rivales porque son buenos", finalizó Martínez.

El arquero del Aston Villa fue reconocido como el mejor del mundo al recibir, por segundo año consecutivo, el Trofeo Yashin en el Balón de Oro, evento que se realizó en París, Francia hace apenas unos días.